El petróleo supera los 100 dólares y las bolsas caen ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Irán

Sesión en Wall Street. Casi el 80% de las empresas del S&P 500 que presentaron resultados del primer trimestre superaron las estimaciones de los analistas. (EFE/Sarah Yenesel/archivo)

Los precios de las acciones registraron un descenso generalizado el jueves, retrocediendo tras las recientes ganancias, a medida que los inversionistas moderaban su entusiasmo por un rápido fin de la guerra en Oriente Medio.

El contrato de referencia internacional del petróleo, el crudo Brent del Mar del Norte, volvió a situarse por encima de los 100 dólares el barril, reavivando los temores de una inflación generalizada que podría afectar al crecimiento económico en todo el mundo.

Los principales índices de Wall Street apenas registraron cambios tras alcanzar máximos históricos este mes, mientras que la mayoría de los mercados de Europa y Asia cerraron a la baja.

En medio de una prórroga de un frágil alto el fuego, Estados Unidos e Irán no parecían estar más cerca de reanudar las conversaciones de paz duraderas.

Irán prometió que no reabriría el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, mientras Estados Unidos bloquee sus puertos.

El aumento de los precios de la energía ha sacudido las economías de todo el mundo, aunque los mercados de valores se han recuperado en gran medida de las pérdidas provocadas por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Los sólidos resultados corporativos del primer trimestre de esta semana y el entusiasmo resistente por la inteligencia artificial han respaldado a las acciones, aunque los analistas dicen que una guerra prolongada en Oriente Medio podría minar rápidamente la confianza.

Los inversionistas se mostraron cautelosos “a medida que aumenta la aversión al riesgo tras otra fase perjudicial de esta crisis”, dijo Joshua Mahony, analista jefe de mercados de Scope Markets.

“Si bien los movimientos anteriores del mercado fueron impulsados por la escalada y la desescalada del conflicto, ahora nos encaminamos hacia un lento y constante aumento de los precios de la energía a medida que entra en juego la perspectiva de un prolongado estancamiento”, afirmó.

Ilustración sobre la crisis energética. La actividad empresarial en la eurozona se contrajo en abril por primera vez en 16 meses, golpeada por el alza de los precios de la energía. (Reuters/Dado Ruvic/archivo)

En París, el CAC 40 se mantuvo en terreno positivo gracias, en gran medida, al gigante de los cosméticos L’Oréal, cuyas acciones se dispararon tras anunciar un aumento del 3,6 % en las ventas, impulsado por el crecimiento de los productos profesionales y dermatológicos.

Los analistas señalan que los buenos resultados generales de las empresas y la reanudación de las operaciones alcistas en inteligencia artificial han contribuido a sostener los mercados bursátiles a pesar de las incertidumbres provocadas por la guerra contra Irán.

Casi el 80 % de las empresas del índice S&P 500 que han presentado sus resultados del primer trimestre han superado las estimaciones de los analistas, según Bloomberg.

Tesla informó el miércoles de unas ganancias en el primer trimestre que superaron las expectativas, al tiempo que confirmó sus planes de realizar enormes inversiones en transporte autónomo, robótica humanoide e inteligencia artificial.

En Asia, Seúl también se desmarcó de la tendencia bajista para alcanzar un máximo histórico gracias a un nuevo repunte en el sector tecnológico, que ha sido la columna vertebral del alza del índice Kospi este año.

En la eurozona, la actividad empresarial se contrajo en abril por primera vez en 16 meses, ya que la guerra en Oriente Medio provocó un aumento de los precios de la energía y alteró las cadenas de suministro globales, según mostró el jueves una encuesta muy seguida.

El índice Flash de gestores de compras (PMI) de la eurozona publicado por S&P Global, un indicador de la salud general de la economía, registró una cifra de 48,6 en abril, por debajo del 50,7 de marzo.

Una lectura superior a 50 indica crecimiento, mientras que una cifra inferior a 50 muestra contracción.

(Con información de AFP)