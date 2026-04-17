Salud

Cenar después de las diez, el hábito que puede alterar hormonas y aumentar la grasa corporal

Investigaciones de Harvard y Columbia University advierten que este comportamiento puede dificultar la relajación, prolongar la digestión y causar despertares nocturnos. Qué tener en cuenta

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Una persona en un suéter oscuro cena en una mesa de madera. En la mesa hay dos platos de comida, una vela encendida, una lámpara y un vaso de agua.
Cenar a las diez de la noche afecta el metabolismo y la calidad del sueño, según estudios universitarios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cenar a las diez de la noche, una costumbre habitual en países como España y Argentina, puede perjudicar el metabolismo y la calidad del sueño, según investigaciones recientes de universidades como Harvard y la Universitat Oberta de Catalunya.

Los expertos en crononutrición advierten que este hábito altera la digestión, modifica la liberación hormonal y complica el control del peso corporal, aspectos clave para la salud metabólica. Diversos estudios evidencian que cenar cerca de las diez reduce la sensibilidad a la insulina, enlentece la digestión y altera mecanismos que regulan el sueño y el metabolismo.

Según la especialista en obesidad y diabetes de la Universitat Oberta de Catalunya, Díaz Rizzolo, la capacidad del cuerpo para metabolizar la glucosa disminuye por la noche, ya que la secreción de insulina y la sensibilidad celular a esta hormona siguen el ritmo circadiano, controlado por un “reloj” central en el cerebro ajustado a los ciclos de luz y oscuridad.

El cuerpo humano funciona según ritmos circadianos, un sistema biológico que regula el sueño, la temperatura y la liberación de hormonas, influyendo en la tolerancia a la glucosa y la eficiencia metabólica según el momento en que se ingieren los alimentos.

Cómo afecta cenar tarde a la digestión y el metabolismo

Persona cenando salmón a la plancha, quinoa y ensalada de espinacas y tomate. Una ilustración transparente del intestino con bacterias se superpone a la imagen.
Las cenas tardías, habituales en España y Argentina, perjudican el metabolismo y la calidad del sueño según estudios de Harvard y la Universitat Oberta de Catalunya (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cenar poco antes de dormir expone al organismo a una menor sensibilidad a la insulina, lo que dificulta el control de la glucosa. Durante la noche, la eficiencia en el metabolismo de la glucosa disminuye en comparación con horas más tempranas.

Un estudio de la Universidad de Harvard y el Brigham and Women’s Hospital, publicado en Cell Metabolism, demostró que quienes cenan tarde presentan mayor sensación de hambre, queman calorías más lentamente y acumulan más grasa, independientemente de la ingesta calórica total.

Esta diferencia implica que un mismo alimento puede ser procesado de forma distinta si se ingiere tarde. Los estudios vinculan las cenas nocturnas con cambios en el metabolismo energético y un aumento de riesgos metabólicos a largo plazo, como resistencia a la insulina o dislipidemias.

Dormir bien resulta más difícil si la última comida del día se realiza cerca de la hora de descanso. El proceso digestivo activa funciones metabólicas que dificultan el reposo fisiológico. La liberación de melatonina, hormona fundamental para conciliar el sueño, puede alterarse si la digestión continúa durante la noche, reduciendo la calidad del descanso y favoreciendo despertares nocturnos o sueño superficial.

Cenar tarde y el control del peso: lo que dice la ciencia

Comer de noche
Los ritmos circadianos regulan la tolerancia a la glucosa y la eficiencia metabólica según el horario de las comidas, afectando la salud metabólica (Freepik)

El horario de las comidas también incide en el control del peso corporal. Ensayos realizados por Harvard y Brigham and Women’s Hospital mostraron que quienes cenan tarde tienen menor eficiencia en la pérdida de peso, aun cuando la ingesta calórica diaria es similar.

Los mecanismos hormonales, como la disminución de leptina (hormona de la saciedad) y el aumento de grelina (hormona del hambre), se ven alterados, favoreciendo la acumulación de grasa y dificultando la regulación del apetito. Una investigación conjunta de la Universitat Oberta de Catalunya y Columbia University reflejó que consumir más del 45% de las calorías diarias después de las 17:00 se asocia a una peor tolerancia a la glucosa, sin depender del peso corporal.

Comer abundante y tarde dificulta la relajación y prolonga la digestión, lo que afecta la calidad del sueño. El sueño interrumpido provoca desequilibrios hormonales: aumenta la grelina y disminuye la leptina, lo que puede impulsar el consumo nocturno de calorías.

Así lo explica la portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, Melissa Mroz-Planells, citada por Popular Science. La crononutrición, disciplina en expansión, estudia cómo el momento de la ingesta alimentaria modula el metabolismo, el sueño y la regulación hormonal.

La importancia del contexto personal en la cena tardía

Mujer cenando en casa de noche, vista a través de una ventana. Come pasta humeante; otro plato con vieiras y vegetales está en la mesa.
Consumir más del 45% de las calorías diarias después de las 17:00 empeora la tolerancia a la glucosa, sin importar el peso corporal según investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de cenar tarde no es igual para todos. Factores como la actividad física, la composición de la dieta y la regularidad de los horarios alimentarios inciden en la respuesta del organismo a las cenas nocturnas. Estos elementos pueden atenuar o acentuar los efectos negativos sobre el metabolismo y el sueño.

El horario de la última comida no determina exclusivamente la salud metabólica ni la calidad del descanso. La interacción entre dieta, ejercicio y ritmo de vida define el verdadero impacto en el bienestar a largo plazo.

Las recomendaciones internacionales sugieren cenar entre las 18:00 y las 20:00 para alinear la alimentación con el reloj circadiano y facilitar la digestión y el descanso.

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