Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

El acertijo de los cuatro cuatros fomenta la exploración de técnicas como dividir, agrupar operaciones y reorganizar expresiones matemáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde los números suelen asociarse con reglas rígidas y respuestas exactas, el desafío en los matemáticos está en demostrar justamente lo contrario: que la matemática también puede ser un terreno fértil para la creatividad. Un claro ejemplo de esto es el desafío de “los cuatro cuatros”, un clásico de la matemática recreativa que combina lógica, ingenio y una pizca de pensamiento lateral.

La consigna es simple: utilizando exactamente cuatro veces el número 4 y únicamente las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división), se deben construir todos los números del 0 al 10. ¿Es posible? Claro que es posible, pero no siempre de manera evidente.

Las reglas son claras. Solo se pueden usar cuatro “4”, ni uno más, ni uno menos, y están permitidos los paréntesis para ordenar las operaciones. No se admiten otros números ni símbolos adicionales, lo que obliga a trabajar con un conjunto limitado de herramientas. Esa restricción, lejos de ser un obstáculo, es precisamente lo que impulsa la creatividad.

El juego matemático de los cuatro cuatros propone construir todos los números del 0 al 10 solo usando cuatro veces el número 4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, formar el número 8 es bastante directo: 4 + 4 + 4 − 4. Pero cuando el objetivo es construir valores como 3 o 5, el desafío empieza a volverse más interesante. En esos casos, aparecen estrategias como dividir para generar “unos”, agrupar operaciones o reorganizar expresiones para modificar el resultado.

Antes de continuar, vale la pena detenerse un momento e intentar resolverlos. Y luego sí, comparar con algunas posibles soluciones:

• 0 = 4 + 4 − 4 − 4

• 1 = 4 − 4 + (4 ÷ 4)

• 2 = (4 ÷ 4) + (4 ÷ 4)

• 3 = (4 + 4 + 4) ÷ 4

• 4 = (4 × (4 − 4)) + 4

• 5 = (4 × 4 + 4) ÷ 4

• 6 = (4 + 4) ÷ 4 + 4

• 7 = 4 + 4 − (4 ÷ 4)

• 8 = 4 + 4 + 4 − 4

• 9 = 4 + 4 + (4 ÷ 4)

• 10 = (44 − 4) ÷ 4

Descubrir varias soluciones para un mismo resultado transforma el aprendizaje en una experiencia activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las respuestas concretas, lo interesante de este desafío es lo que pone en juego: la capacidad de explorar múltiples caminos para llegar a un mismo resultado.

Por ejemplo, al número 1 puedo llegar también haciendo: (4 ÷ 4) × (4 ÷ 4), una alternativa igualmente válida.

En lugar de seguir un procedimiento único, invita a probar, equivocarse, reorganizar ideas y encontrar patrones. Es, en esencia, una forma lúdica de ejercitar habilidades clave del pensamiento matemático.

Este tipo de acertijos también tiene un valor pedagógico importante. Permite acercar la matemática a estudiantes y público general desde un lugar más accesible y entretenido, alejándose de la memorización y promoviendo la comprensión activa. Además, fomenta la perseverancia y la tolerancia a la frustración, dos aspectos fundamentales en cualquier proceso de aprendizaje

Porque, al final, este pequeño juego con cuatro números demuestra algo más que interesante: que incluso dentro de límites muy estrictos, siempre hay espacio para la creatividad.