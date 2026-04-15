Salud cardiovascular en la rutina diaria: las estrategias de 7 especialistas para cuidar el corazón

El control del estrés mediante técnicas de relajación y mantener vínculos sociales son claves para cuidar la salud del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exigencias de la vida cotidiana suelen limitar la posibilidad de sostener hábitos saludables de manera constante. Jornadas laborales extensas y niveles elevados de estrés condicionan decisiones fundamentales relacionadas con la actividad física, la alimentación y el descanso, factores determinantes para la salud cardiovascular.

Un informe publicado por Men’s Health reunió las estrategias de 7 cardiólogos que, ante la falta de tiempo, aplican soluciones prácticas para proteger el corazón sin necesidad de rutinas complejas.

Las recomendaciones abarcan desde entrenamientos breves hasta ajustes en la dieta, el manejo del estrés y nuevas formas de evaluar el riesgo cardíaco con datos cotidianos.

Entrenamientos breves y de alta intensidad

La falta de tiempo para asistir al gimnasio no implica abandonar el ejercicio. El cardiólogo Jonathan Fisher propuso recurrir a sesiones cortas de entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT).

Las recomendaciones de cardiólogos incluyen entrenamientos breves de alta intensidad para mejorar la salud cardiovascular con poco tiempo disponible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que “si no puedo hacer un entrenamiento completo, realizo intervalos de alta intensidad de cuatro a cinco minutos (30 segundos de esfuerzo, 30 segundos de recuperación)”, utilizando distintos equipos o incluso al aire libre.

Este enfoque incluye además ejercicios compuestos como sentadillas o flexiones, que permiten trabajar grandes grupos musculares en pocos minutos. De acuerdo con el especialista, estos “microentrenamientos” ofrecen beneficios cardiovasculares comparables a los de sesiones más extensas, lo que los convierte en una alternativa viable para días con agendas ajustadas.

Decisiones alimentarias en contextos de apuro

La alimentación suele verse afectada por la falta de tiempo. En ese sentido, el cardiólogo Joel Kahn prioriza evitar opciones ultraprocesadas. “Prefiero saltarme una comida antes que comer comida rápida o congelada”, señaló a la revista especializada en fitness, y sugirió alternativas simples como consumir fruta durante traslados.

El edamame tostado se destaca como una fuente de proteínas y un aliado en el control del colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista mencionó que “es mucho mejor comer dos plátanos que parar en un local de comida rápida”, al destacar el aporte de fibra y saciedad frente a productos con alto contenido calórico. También incorpora alimentos como el edamame tostado, rico en proteínas y asociado a la reducción del colesterol LDL.

Manejo del estrés y salud mental

El impacto del estrés en la salud cardiovascular constituye otro eje central. El cardiólogo Yazan Daaboul incorpora prácticas orientadas al bienestar emocional. “Recibo un tratamiento facial relajante una vez por semana… y es una experiencia maravillosa”, afirmó, en referencia a una rutina que incluye masajes y momentos de relajación.

Además, subrayó la importancia de los vínculos sociales: “Priorizo los cumpleaños, las bodas y otros momentos valiosos con amigos y familiares”. Estas actividades contribuyen a reducir la ansiedad, un factor asociado a enfermedades cardíacas.

El rol del descanso y el consumo de alcohol

El descanso nocturno también influye en el funcionamiento del sistema cardiovascular. El cardiólogo Jamal Rana desaconsejó el consumo de alcohol antes de dormir. “No recomiendo beber antes de acostarse… el alcohol puede aumentar el estado de alerta tres o cuatro horas después”, explicó.

El consumo de alcohol antes de dormir perjudica el descanso y eleva el riesgo cardiovascular, advierten los cardiólogos (Crédito: Freepik)

El especialista agregó que “las investigaciones han demostrado que el alcohol no tiene efectos beneficiosos para el corazón; de hecho, es todo lo contrario”. Como alternativa, propone infusiones como el té de manzanilla para favorecer la relajación.

Constancia a largo plazo

La adherencia a hábitos saludables no requiere perfección constante. El cardiólogo Andrew M. Goldsweig planteó una visión sostenida en el tiempo: “Las enfermedades cardíacas no se producen por una comida poco saludable o un día sin ejercicio”.

El enfoque se centra en evitar patrones perjudiciales prolongados. “El riesgo aumenta con los hábitos poco saludables a largo plazo”, advirtió, al destacar la importancia de la regularidad más que de la rigidez.

Ajustes tras excesos alimentarios

El manejo de los excesos también forma parte de las recomendaciones. El cardiólogo James Louis Januzzi enfatizó la importancia de retomar rápidamente hábitos equilibrados. “Creo firmemente en el valor de rectificar”, señaló.

Reanudar rápidamente una dieta equilibrada tras excesos alimentarios favorece la sostenibilidad de hábitos saludables para el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explicó que volver a una alimentación basada en verduras y opciones saludables facilita la sostenibilidad: “Si me excedo y como muy poco, es menos probable que lo mantenga”. Este enfoque le permitió reducir peso y mantenerlo a lo largo del tiempo.

Café y energía tras una mala noche

El cardiólogo Matthew Budoff aborda los efectos de la falta de sueño. En esos casos, recurre al consumo moderado de café. “En realidad, no es perjudicial para el corazón si se consume con moderación, unas dos tazas al día”, afirmó.

El objetivo es sostener niveles de energía que permitan mantener la actividad física regular, como caminar durante el día o realizar ejercicios cardiovasculares varias veces por semana.

Un método simple para evaluar el riesgo cardíaco

Además de estos hábitos, los especialistas destacaron una herramienta accesible para estimar el estado del corazón. El método consiste en dividir la frecuencia cardíaca diaria por el número de pasos realizados y calcular un promedio durante dos semanas.

El cálculo de la proporción entre pasos diarios y frecuencia cardíaca permite evaluar de forma sencilla el riesgo cardiovascular en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una proporción inferior a 0,0147 se asocia con menor riesgo de afecciones como hipertensión o insuficiencia cardíaca. Según investigadores consultados por Men’s Health, cuando estas arterias se obstruyen, el corazón no recibe tanta sangre con cada latido, por lo que tiene que latir más para compensar.

Este indicador permite integrar dos variables clave del funcionamiento cardiovascular y ofrece una referencia sencilla para monitorear la salud en la vida diaria.