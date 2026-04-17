Agostina Hein arrasó con tres medallas de oro para Argentina en la jornada inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud

La nadadora argentina se emocionó luego de establecer un nuevo récord en los 800 metros libre

La natación argentina vivió una jornada de alto impacto en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con una actuación destacada de Agostina Hein. La joven de Campana, con apenas 17 años, se consolidó como la figura central tras conseguir tres medallas de oro y establecer nuevos récords en solo un día.

El primer gran golpe de Hein llegó en la final de los 800 metros libres, donde detuvo el cronómetro en 8:22.01, superando ampliamente los registros previos y relegando a la brasileña María Fernanda Costa, quien había impuesto un récord apenas diez días antes. Este resultado también significó un doblete para la delegación nacional, con Malena Santillán asegurando la medalla de plata con un tiempo de 8:48.16.

Agostina Hein lideró a la delegación argentina en un inicio del torneo juvenil

Poco después, Hein volvió a la piscina para disputar la final de los 200 metros combinados individual. Allí, con un tiempo de 2:10.82, no solo ganó el oro sino que mejoró el récord sudamericano que estaba en manos de Joanna Maranhao desde 2017. La propia Agostina había dejado una nueva marca nacional en las series clasificatorias horas antes, con 2:11.94.

En la prueba de relevo 4x100 metros libres mixto, Hein integró el equipo junto a Santillán, Matías Chaillou y Máximo Aguilar. El cuarteto se impuso con un tiempo de 3:33.82, estableciendo otro récord de los Juegos y relegando a Brasil al segundo puesto. Venezuela y Colombia completaron el podio, en una muestra clara del dominio argentino en la pileta panameña.

La actuación de Agostina Hein no solo la posiciona como una promesa local, sino que la ubica como referente continental. En el último año, la nadadora bonaerense sumó triunfos internacionales: fue campeona mundial juvenil en 400 medley, con récord sudamericano, y acumuló una plata en los 800 libres. Además, durante 2025, ganó 41 medallas de oro en pruebas individuales y batió nueve récords argentinos.

La argentina celebró el éxito en la prueba de 200 metros estilo libre

Cabe recordar que Agostina Hein fue la abanderada de la delegación argentina en la apertura de estos Juegos Sudamericanos y, en marzo, logró una medalla de plata y dos de bronce en la Pro Swim Series de Westmont, Estados Unidos. Estos antecedentes consolidan su perfil de atleta de proyección olímpica. En la jornada inaugural de la natación en Panamá 2026, la joven deportista aportó tres de las cinco medallas doradas obtenidas por Argentina, que además sumó tres plateadas y un bronce, alcanzando así el segundo lugar en el medallero general.

La delegación argentina se mostró dominante, con otros atletas también en los primeros lugares. En los 100 metros libres masculino, Matías Chaillou se consagró campeón con 49.62, estableciendo récord de los Juegos. En 50 metros espalda femenino, Cecilia Dieleke ganó el oro con 29.13, mientras que Laila Chain se llevó la plata. La especialidad de espalda también dejó un doblete brasileño en los 50 metros masculinos, pero el marplatense logró el bronce para Argentina.

De esta manera, Agostina Hein inició con fuerza su paso por los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá, el torneo que marca tanto el primer gran desafío del año como el cierre de su etapa en la categoría junior. La atleta llega con la motivación adicional de despedirse de la categoría con actuaciones sobresalientes, tras una carrera que ya la ubica como una de las grandes promesas de la natación sudamericana.