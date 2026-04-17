Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

El jefe de Racing Bulls elogió a Alpine por su notable rendimiento en la Fórmula 1 (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Alpine tuvo un buen inicio de temporada en la Fórmula 1 y sus pilotos cosecharon una buena cantidad de puntos para ubicarse quintos en el campeonato. Más allá de que Red Bull fue la sorpresa por su arranque irregular, los rivales directos para la escudería francesa son los esperados: Haas y Racing Bulls. Alan Permane, director del equipo italiano, destacó el trabajo del team con sede en Enstone y elogió el rendimiento de la dupla compuesta por Pierre Gasly y Franco Colapinto.

El piloto francés logró maximizar el rendimiento del monoplaza A526 y sumar 14 unidades, producto de un décimo puesto en Australia, un sexto lugar en China y por terminar séptimo en Japón. Más allá de que fue superado en el aspecto de la clasificación, el argentino también sumó un punto al cruzar la bandera a cuartos en la décima ubicación en Shanghái, aunque múltiples factores le jugaron en contra y lo privaron de concretar una cosecha mayor: desde el insólito error de Alpine en Melbourne a inoportunos autos de seguridad y golpes de rivales como el de Esteban Ocon.

Según Alan Permane, el notable rendimiento de Alpine no fue llamativo en la Máxima, aunque destacó la enorme evolución de la escudería: “Sinceramente, no creo que lo de Alpine sea una sorpresa”. El jefe de Racing Bulls destacó el cambio de proveedor de motores y el sacrificio que tomaron en 2025 al frenar el desarrollo del monoplaza de esa temporada para centrarse en el 2026.

“Sabíamos que iban a usar el motor Mercedes, así que pensábamos que serían bastante buenos con él. Creemos que no desarrollaron su coche en absoluto el año pasado. Aceptaron que iban a quedar últimos el año pasado. Y por eso dedicaron todo su tiempo disponible al coche de 2026”, afirmó el ingeniero británico, en declaraciones difundidas por el portal especializado Motorsport.

Alan Permane, jefe de Racing Bulls, elogió el trabajo de Alpine en el monoplaza A526 (Racing Bulls)

Alan Permane se deshizo en elogios con Alpine y destacó el gran desempeño de Gasly en la pista: “Obviamente han hecho un trabajo muy bueno y son muy rápidos. Lo vimos con Pierre manteniendo a raya a Max (Verstappen) prácticamente durante toda la carrera de Suzuka, así que su coche es sin duda rápido”.

Más allá de los elogios, Racing Bulls también mostró un firme rendimiento en las primeras tres carreras de la temporada. La escudería satélite de Red Bull cosechó 14 unidades —10 pertenecientes a Liam Lawson y las cuatro restantes a Arvid Lindblad— y se ubica en el séptimo lugar en el Campeonato de Constructores.

“Creo que estamos pagando un poco el precio con nuestro rendimiento frente a los rivales con los que competimos. Así que, sin duda, no me sorprende ver a Alpine, que abandonó la temporada pasada, en la situación en la que se encuentran. Desarrollamos nuestro coche a finales de año, así que esperábamos empezar un poco en desventaja”, argumentó.

Liam Lawson cosechó 10 puntos en las primeras tres carreras, mientras que Arvid Lindblad suma cuatro (REUTERS/Maxim Shemetov)

Alan Permane hizo hincapié en lo reñida que será la pelea en la zona media de la tabla y cómo espera que se componga el grupo a lo largo de la temporada. “Hasta el cierre de agosto, tenemos un plan. Por lo tanto, estoy muy seguro de que podemos mantenernos con ese grupo; estamos en un grupo de cuatro, que son Alpine, Haas y Audi”, explicó.

Vale destacar que en la cima hay tres escuderías que mostraron una contundente superioridad al resto, con Mercedes ganando las tres carreras, seguido por Ferrari y McLaren. La incógnita radica en Red Bull, que tuvo un decepcionante inicio de temporada, aunque se espera que puedan revertir su situación con el correr de los Grandes Premios. En el pelotón de abajo se ubican Williams, que tuvo problemas en el desarrollo de su monoplaza, Cadillac, que está debutando en la categoría, y Aston Martin, el gran fracaso hasta el momento.

“Acercarnos a los mejores no creo que vaya a ser fácil. Por supuesto, haremos todo lo posible y lo intentaremos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Están un paso por delante, luchando por los podios. Parece que será difícil este año, pero veremos qué podemos hacer. Trabajaremos tan duro como podamos. Pero como digo, confío en que podemos mantener o incluso aumentar nuestra competitividad en la zona media”, completó Alan Permane.

Una vez que la Fórmula 1 atraviese el mes de abril sin actividad en pista, el campeonato se reanudará en los primeros días de mayo con el Gran Premio de Miami. Además que contará con la carrera Sprint, en los Estados Unidos también podrían impactar las primeras modificaciones en el reglamento que se debatirán el próximo 20 de abril en una reunión.