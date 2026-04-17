Mauricio Macri comenzó su intento de reconstrucción del PRO a nivel nacional: se reunió con Leandro Zdero en Chaco

Mauricio Macri se reunió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero

Mauricio Macri se reunió este viernes en Resistencia con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en lo que fue el inicio de su recorrido por el país para intentar reconstruir el PRO a nivel nacional.

Según le informaron fuentes cercanas al ex presidente a Infobae, el encuentro duró alrededor de 50 minutos, en los que hablaron del futuro del país y de la posibilidad de que el partido político conducido por Macri recupere la fuerza que en su momento lo hizo llegar a ser jefe de Estado.

El cónclave con Zdero fue antes de la participación de Macri en un evento en el hotel Gala Convenciones, organizado con la idea de replicar el acto de hace un mes en Parque Norte, con tres bloques de oradores que representen a cada una de las letras de la sigla PRO. El cierre estará a cargo del ex mandatario, quien luego brindará una conferencia de prensa.

El gobernador de Chaco se muestra cada vez más cercano al Gobierno y hasta tiene en su provincia una alianza política con La Libertad Avanza, por lo que Macri considera crucial recuperar su figura de cara al rearmado nacional de su fuerza.

Luego, el principal dirigente del PRO cruzará el puente para dirigirse a la vecina Corrientes. Allí, compartirá una cena con el gobernador Juan Pablo Valdés y Gustavo, su hermano y ex mandatario provincial.

Mauricio Macri anuncia visita a Chaco y Corrientes

Esta gira se da en medio de señales políticas por parte de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) para reconstruir Juntos por el Cambio de cara al 2027 y de un diagnóstico de alerta sobre la realidad política del gobierno de Javier Milei.

“Estoy convencido que el cambio empezó en nuestro país y necesita raíces profundas para durar. Necesita equipo, experiencia y una mirada clara sobre lo que viene. Porque claramente una cosa es estabilizar y otra es construir. Y justamente de eso se trata esta etapa: de construir lo que falta, de dar ese próximo paso que convierta el cambio en futuro real para los argentinos”, aseguró el ex mandatario en la previa, a través de un video difundido en redes.

Entre otros, en Chaco se preveían las presencias de dirigentes nacionales como el ex ministro de Trabajo Ezequiel Sabor, uno de los armadores nacionales; el vicepresidente del CEAMCE Ezequiel Jarvis; el referente local Patricio Amarilla; el ex presidente del partido a nivel nacional Humberto Schiavoni; el legislador porteño Darío Nieto; el senador Enrique Martín Goerling; y la diputada correntina Sofía Branbilla.

Mauricio Macri y Gustavo Valdés, durante una visita del ex presidente a Corrientes

También se esparaba contar con el secretario general del PRO, Fernando De Andreis; la diputada Antonela Giampieri; y el ministro de Hacienda de CABA, Gustavo Arengo. Algunos de ellos fueron anunciados como oradores.

Macri comenzó la semana en la cena de la Fundacion Pensar, el think thank del PRO que preside la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Allí compartió una charla sobre inteligencia artificial con el divulgador científico Santiago Siri y señaló que “lo peor que hay es improvisar” y que “Argentina sufrió demasiadas improvisaciones”.

“No es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, señaló a Infobae Gustavo Valdés hace algunos días.

Y enfatizó: “Para nosotros es un gusto recibir al ex presidente de la Nación del espacio que habíamos conformado, que era Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri, sin duda, es el líder político de Juntos por el Cambio”.

Consultado sobre un rearmado político de cara a 2027 para competir con La Libertad Avanza, sostuvo: “En la última elección, estuvimos en Provincias Unidas, aunque era el único frente nacional que había confrontado con el Gobierno. Hay que ver qué hace Provincias Unidas, hay que ver qué hace Juntos por el Cambio. Bueno, ahí seguramente estará nuestro espacio político”.