El estrés crónico debilita el sistema inmune: cuáles son los síntomas para reconocerlo a tiempo

Dr López Rosetti: El estrés y su diagnóstico

En su columna semanal en Infobae en Vivo, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti analizó los riesgos del estrés crónico y describió cómo afecta al organismo humano en distintos niveles.

Señaló que la exposición prolongada a situaciones estresantes puede derivar en enfermedades y un deterioro integral de la salud.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, conformado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Rosetti afirmó: “El estrés daña cuando se hace crónico”.

Explicó que se trata de una reacción evolutiva útil para la supervivencia, pero que cuando la tensión se sostiene en el tiempo, el cuerpo empieza a manifestar síntomas y a padecer consecuencias negativas.

El estrés crónico y la inmunodepresión: cómo el cuerpo paga la factura

La hormona del estrés, el cortisol, se eleva durante los episodios de tensión sostenida y debilita las defensas del organismo (Freepik)

Rosetti puntualizó que el organismo está preparado para responder ante amenazas puntuales, pero no para soportar el estrés de forma sostenida: “El estrés crónico es poco intenso, pero sostenido en el tiempo. Para eso no estamos preparados y empieza a tener efectos adversos”.

El especialista detalló los mecanismos hormonales que ponen en riesgo la salud: “La hormona del estrés es el cortisol y la adrenalina. Es normal que en condición aguda eleves el cortisol y la adrenalina, pero si el cortisol permanece en el tiempo, por ejemplo, como es inmunosupresor, te vas a infectar más fácil”.

Rosetti ilustró la idea con un ejemplo cotidiano: “¿Quién no se da cuenta que en una condición de estrés le sale el herpes que le salía siempre? Porque te inmunodeprimiste”. Advirtió que este tipo de señales deben interpretarse como una advertencia del organismo.

Sufrimiento sostenido y deterioro físico: las señales del estrés prolongado

El doctor Daniel Lopez Rosetti recomienda reconocer los primeros signos de sobrecarga para prevenir consecuencias mayores

El médico explicó que el estrés crónico se instala cuando “la mochila que llevás es más pesada de lo que estás en condiciones de resistir”. Definió el síndrome del estrés como “el síndrome del sufrimiento, cuando la pasás mal en forma sostenida a través del tiempo”.

Detalló que el cuerpo puede tolerar episodios agudos, pero que el deterioro llega cuando la sobrecarga se vuelve constante: “Hace diez años usted tenía diez años menos. El paciente dice ‘esto el año pasado no me pasaba, tenía esta carga. ¿Por qué no la tolero ahora?’ La respuesta sería porque en este momento usted no quiere tolerarla”.

Rosetti también relacionó la salud mental con la piel: “La piel es un fiel reflejo de lo que pasa en la mente. Es un órgano muy sensible a los cambios neurológicos”. Insistió en que muchas afecciones físicas encuentran su origen en situaciones de estrés que se prolongan y no se resuelven.

Detección y prevención: aprender a leer los síntomas del estrés crónico

La administración consciente del tiempo y las emociones es clave para reducir el impacto del estrés crónico (Freepik)

El especialista propuso un enfoque de autoevaluación: “En psicoeducación decimos: ¿en qué parte de la curva usted siente que está? Si está en una sobreestimulación, está en condición de sufrimiento. Acá es cuando te sale el herpes, cuando tenés la alteración en la piel”.

Rosetti destacó la importancia de estar atentos a las señales físicas y emocionales: “Un síntoma es información. Comprender que un síntoma es información tiene un valor inapelable. Nunca piensen que un síntoma es solo un síntoma”. Consideró que el autoconocimiento y la administración del bienestar permiten evitar que el estrés crónico derive en enfermedades más graves.

Cerró con una advertencia sobre el exceso de exigencia: “Nuestro cuerpo nos responde tanto, nos aguanta tanto y abusamos tanto. Pero la factura un día llega”.

La columna completa del doctor Rosetti

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae