Un estudio reveló que dibujar en la infancia potencia la memoria y fortalece las capacidades cerebrales

El dibujo activa rutas visuales, motoras y semánticas en el cerebro infantil, facilitando una mejor codificación de la información que solo mediante la lectura o la escucha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos de la Universidad de Harvard, las experiencias creativas de los niños ayudan al desarrollo de funciones ejecutivas, entre ellas la memoria de trabajo, la atención y el autocontrol.

Así, los niños que practican el dibujo de manera frecuente no solo cultivan una capacidad artística, sino que desarrollan una memoria más sólida y refuerzan habilidades fundamentales para el aprendizaje.

Según las investigaciones, al traducir ideas en imágenes, el cerebro se ve obligado a activar rutas visuales, motoras y semánticas, lo que provoca una codificación de la información más completa que la lograda únicamente con la lectura o la escucha.

Una investigación sobre la memoria, liderada por la Universidad de Yale, evidenció que dibujar el contenido que se busca aprender favorece el recuerdo posterior, ya que este tipo de codificación resulta más completa y profunda que solo leer o copiar la información.

Investigaciones demuestran que la frecuencia del dibujo está asociada al desarrollo del lenguaje y al rendimiento en funciones ejecutivas en niños pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio descubrió que el dibujo impacta no solo la memoria, sino que se vincula directamente con el desarrollo del lenguaje en la infancia. La investigación, realizada con 125 niños de entre tres y seis años, señala una correlación entre la frecuencia del dibujo y el desempeño en pruebas de memoria de trabajo y funciones ejecutivas.

Estos procesos —mantener información activa, inhibir impulsos, organizar una respuesta— son clave tanto en la generación de imágenes como en la adquisición y consolidación de conocimientos, lo que ubica al dibujo como una estrategia transversal en la educación infantil.

Cuando los alumnos transforman contenidos en imágenes, el esfuerzo adicional por seleccionar y organizar la información genera una huella de memoria más profunda.

Transformar conceptos escolares en imágenes mediante el dibujo fortalece la comprensión y el recuerdo de los contenidos educativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al contemplar cómo incide el dibujo en el aprendizaje escolar, los estudios introducen un detalle crucial: no cualquier dibujo genera beneficios. La revisión mencionada distingue entre copiar adornos, rellenar hojas sin consigna o realizar garabatos y aquellas instancias en que el dibujo tiene como propósito explicar, ordenar o evidenciar una idea entendida.

El aprendizaje mejora cuando el dibujo exige recordar, decidir y organizar, lo que implica un verdadero ejercicio cognitivo más que una tarea estética. Por este motivo, los expertos advierten que cuando docentes o familias enfatizan exclusivamente el resultado visual, resta valor al proceso intelectual que sustenta la herramienta.

Los beneficios de dibujar

El dibujo en el hogar o en el aula no es una pausa recreativa, sino un puente efectivo entre la comprensión y la expresión de aprendizajes en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los proyectos de arte y otras formas de juego permiten a los niños explorar, interactuar con el mundo que los rodea y darle sentido. Cuando se combinan con el tiempo al aire libre, estas actividades creativas pueden ser aún más enriquecedoras para los niños.

A nivel hogar o escolar, la recomendación central que se desprende de la evidencia es diseñar consignas de dibujo con sentido pedagógico. Pedir a un niño que ilustre la parte más importante de un cuento, que encadene los pasos de un experimento en una secuencia gráfica o que represente con imágenes una explicación técnica promueve la consolidación de aprendizajes. Lejos de ser una “pausa” entre actividades formales, el dibujo así concebido se convierte en un puente entre la comprensión y la expresión, fortaleciendo la capacidad de organizar y recuperar información en el futuro.

Otros beneficios de dibujar son:

Mejora de la comunicación . A los niños y niñas pequeños, sobre todo, les resulta más sencillo dibujar una idea que expresarla con palabras.

Aumento de la autoestima . Es fundamental para que se sientan bien y se desarrollen de forma sana.

Incremento de la concentración. Crear un dibujo o pintar son actividades que requieren esta capacidad.

Ayuda a la coordinación. Elaborar una pintura o un dibujo, por ejemplo, requiere una coordinación mano-ojo que favorece la motricidad.

Ideas para dibujar y crear

El aprendizaje infantil mejora cuando el dibujo implica recordar, decidir y organizar información, y no solo copiar o rellenar figuras sin consigna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las doctoras Pooja Sarin Tandon y Danette Swanson Glassy, ambas pediatras, recomendaron en en la pagina de divulgación de la Asociación Estadounidense de pediatra los siguientes ejercicios a realizar especialmente al aire libre, que brinda aun más beneficios:

Niños pequeños y en edad preescolar:

Trazado de garabatos. Recoger objetos como hojas, semillas, piedras, plumas, piñas y caracoles. Poner los objetos en un papel e invitar al niño a garabatear con lápices de colores sobre el papel, sobre el artículo para revelar las texturas.

“Esta actividad trabajará en las habilidades motoras gruesas a medida que recogen los elementos, y en las habilidades motoras finas a medida que colorean sobre los elementos. También desarrollará sus habilidades cognitivas con la identificación del color. Haga que su hijo preescolar practique usando tijeras cortando sus diseños favoritos. Luego, pueden pegarlos en otro papel en un collage".

Esculturas de palo y collages de la naturaleza. Usar ramitas, hojas, hierba y cuerda para construir una pequeña escultura.

Dibujar personajes, recorridos o escenas ayuda a los niños a traducir ideas abstractas en imágenes, fortaleciendo recursos mentales fundamentales para el éxito escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niños en edad escolar:

Dibujar con tizas: invitar al niño a dibujar la naturaleza que ve a su alrededor o piense en otras ideas coloridas, como arcos de colores, autos o diseños abstractos.

Pintura rupestre: Buscar piedras lisas que sean fáciles de transportar o caracoles. Utilizar pinturas lavables y pinceles pequeños o marcadores de color para decorarlos. Desafiar a los niños a usar muchos colores y diseños. También se pueden pintar y decorar piñas y vainas de semillas más grandes.

“Al combinar la belleza del aire libre con actividades creativas y prácticas, le da a su hijo una poderosa oportunidad para aprender, crecer y conectarse con el mundo natural. Estos momentos fomentan no solo la expresión artística, sino también un importante desarrollo cognitivo y motor”, afirmaron las pediatras.