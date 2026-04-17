Economía

Jornada financiera: el petróleo se derrumbó 11% y arrastró a la baja a los activos argentinos

El crudo cayó a USD 83 el barril, un mínimo desde el 5 de marzo. Las acciones petroleras de Argentina terminaron con pérdidas y el S&P Merval cayó 1,2% pese al nuevo récord de Wall Street. El dólar al público subió a $1.390 en el Banco Nación

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Wall Street revalidó sus máximos ante la distensión geopolítica.
Wall Street revalidó sus máximos ante la distensión geopolítica.

Mientras los mercados internacionales celebraron los avances en las negociaciones entre los EE.UU. e Irán para liberar el comercio en trono al estrecho de Ormuz, los activos argentinos tuvieron un cierre mediocre, por la influencia de la baja de la cotización del petróleo, mientras que el dólar rebotó y subió el riesgo país.

Las acciones estadounidenses, que ya se encontraban en máximos históricos, subieron aún más este viernes después de que Irán anunciara la apertura del estrecho de Ormuz al tráfico comercial, un paso importante para aliviar las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 subió un 1,2%, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,5%, una cifra más sólida. El Dow Jones Industrial Average repuntó 1,8 por ciento.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este viernes un 11,5%, hasta los USD 83,85 el barril, después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijera que la ruta crítica estaba “completamente abierta” al tráfico comercial durante el período restante del alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano.

Los mercados ya se recuperaron por completo de las pérdidas derivadas del reciente conflicto con Irán. El jueves, el presidente norteamericano Donald Trump afirmó que las negociaciones iban bien y sugirió que, tras las conversaciones del fin de semana, podría alcanzarse un acuerdo de paz permanente.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, el presidente dijo: “Todo apunta a que vamos a llegar a un acuerdo con Irán, y va a ser un buen acuerdo”.

En Wall Street sufrieron los ADR y acciones de compañías argentinas ligadas al sector energético. Vista Energy cedió 3,1, igual que YPF, mientras que Tenaris -siderúrgica productora de tubos de acero para la industria- perdió 0,3% y Pampa Energía cayó 2,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 1,2%, a 2.889.185 puntos, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron las subas de la mañana y terminaron con cifras mixtas.

El riesgo país de JP Morgan subió tres unidades para la Argentina, en los 519 puntos básicos, tras haber marcado un mínimo de 506 unidades al inicio de la ronda de negocios, un piso desde el 11 de febrero.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, aseguró que “la tercera semana de abril de 2026 cierra como un hito de descompresión financiera. Lo que comenzó bajo la sombra de un bloqueo naval total, terminó con el anuncio de la reapertura del Estrecho de Ormuz tras el cese al fuego entre Israel y El Líbano. Este giro diplomático desplomó el petróleo, disparó a Wall Street hacia nuevos récords”.

“Washington y Teherán están ‘muy cerca’ de un pacto definitivo. Se rumorea un plan de tres páginas donde Irán suspendería su programa nuclear indefinidamente a cambio del levantamiento de sanciones”, confió Vlassich.

El dólar revirtió la tendencia y cerró en alza

En la sesión de contado (spot) se operaron USD 463,5 millones, una cifra acorde a una etapa de mayores liquidaciones de comercio exterior. El dólar mayorista subió al cierre 6,50 pesos o 0,5%, a 1.364,50 pesos.

“Durante buena parte del día el mercado operó con mayor estabilidad en torno a valores intermedios, hasta que en el tramo final del MULC se intensificó la demanda, permitiendo consolidar la suba”, sintetizó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

No obstante, el dólar mayorista llegó a operarse por la mañana en un mínimo de 1.349 pesos, el precio más bajo desde el 26 de septiembre de 2025, casi siete meses atrás, cuando la divisa amenazó perforar el techo de las bandas en medio de la tensión política por las elecciones legislativas.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.682,25, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 317,75 pesos o 23,3% de ese máximo establecido para la libre flotación.

El Banco Central absorbió USD 95 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 20,5% de la oferta de contado. La entidad acumula un saldo a favor de USD 1.634 millones en abril, que se extiende a USD 6.020 millones desde el 2 de enero.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 160 millones, a USD 45.791 millones, con la contribución de la suba de 1,5% en la cotización del oro, en los USD 4.879,50 la onza.

El dólar al público avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.390 para la venta en el Banco Nación, tras haber tocado los $1.375 por la mañana, su valor más bajo desde el 9 de octubre del año pasado. En la semana la divisa cedió cinco pesos o 0,4 por ciento.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.389,01 para la venta y $1.339,40 para la compra.

El dólar blue descontó cinco pesos en el día, a $1.410 para la venta; en la semana cedió 20 pesos o 1,4 por ciento. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390 para la compra.

Este último es 50 pesos o 3,7% más alto que aquel que toman al público los bancos, lo que lleva a que muchos ahorristas decidan liquidar sus divisas en el segmento paralelo para hacerse de pesos.

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