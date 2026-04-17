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Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

La distensión entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente impulsó a los mercados, que volvieron a registrar récords

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La distensión entre Estados Unidos, Israel e Irán impulsó a los mercados, que volvieron a registrar récords. REUTERS/Jeenah Moon
La distensión entre Estados Unidos, Israel e Irán impulsó a los mercados, que volvieron a registrar récords. REUTERS/Jeenah Moon

Wall Street cerró la jornada del viernes con un desempeño histórico, impulsado por la reapertura del estrecho de Ormuz y el retroceso de los precios del petróleo a niveles no vistos desde los primeros días de la guerra con Irán. El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo tras subir un 1,2% y cerrar en 7.126,06 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average repuntó 868,71 unidades hasta 49.447,43, su mayor avance desde finales de febrero. El Nasdaq composite también marcó récord, ascendiendo 1,5% a 24.468,48 puntos.

El anuncio del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en la red social X, de que el paso de buques comerciales por el estrecho “es declarado completamente abierto”, generó optimismo entre los inversores. El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica para el transporte de crudo desde el golfo Pérsico y su apertura, aunque condicionada a la vigencia de la tregua de 10 días, fue interpretada como una señal de distensión. La medida coincide con declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la guerra “debería terminar muy pronto” y sugirió que la mayoría de los puntos para un acuerdo ya están negociados.

El efecto inmediato en los mercados fue un desplome de los precios del petróleo. El barril estadounidense de referencia cayó 9,4% hasta los USD 82,59, mientras que el Brent retrocedió 9,1% a USD 90,38, aunque todavía por encima de los niveles previos al conflicto. La caída del crudo alivió las preocupaciones sobre la inflación y benefició especialmente a empresas con elevados costos de combustible, como United Airlines, que avanzó 7,1%, y Southwest Airlines, que sumó 5,1%. Las compañías de cruceros Royal Caribbean Group y Carnival tuvieron incrementos de 7,3% y 7% respectivamente.

El descenso en los precios energéticos también proporcionó alivio a sectores como el inmobiliario y el automotriz. Builders FirstSource subió 5,5% y PulteGroup ganó 5% ante la expectativa de tasas hipotecarias más bajas, mientras que Carvana aumentó 7% por la posibilidad de créditos más accesibles. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años descendieron a 4,24%, lo que podría facilitar condiciones financieras más favorables para hogares y empresas.

La confianza en la posibilidad de un acuerdo entre Teherán y Washington, junto al repunte de resultados trimestrales de grandes compañías estadounidenses, reforzó la tendencia alcista. State Street y Fifth Third Bancorp reportaron beneficios superiores a los previstos, con avances de 2,5% y 1,7% respectivamente. No obstante, Netflix sufrió una caída del 9,7% tras pronosticar ganancias por debajo de lo esperado y anunciar la salida de su cofundador y presidente, Reed Hastings, quien dejará el consejo de administración en junio, tras 29 años.

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de abril de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de abril de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

En el mercado internacional, la reacción fue igualmente positiva. Los índices europeos, como el CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania, subieron 2% y 2,3% respectivamente tras conocerse la reapertura del paso marítimo clave. En contraste, los mercados asiáticos, que cerraron antes de la noticia, mostraron pérdidas, con el Nikkei 225 de Japón cediendo 1,8% y el Hang Seng de Hong Kong bajando 0,9%.

El índice Russell 2000, que agrupa a empresas de pequeña capitalización, también registró un máximo histórico, superando a las firmas de mayor tamaño y reflejando la amplitud del optimismo bursátil ante la expectativa de un cese del conflicto y el alivio en los precios energéticos. La reciente apertura del estrecho de Ormuz permitió que los precios del petróleo bajaran drásticamente, lo que impulsó a Wall Street a nuevos máximos y generó expectativas de estabilidad en los mercados globales.

(Con información de AP y Reuters)

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