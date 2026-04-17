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Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

El brasileño tenía 68 años y fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos

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Oscar Schmidt
Oscar Schmidt, legendario basquetbolista brasileño, murió a los 68 años

El mundo del deporte está de luto por la muerte del brasileño Oscar Schmidt, una de las leyendas del básquet, máximo anotador en la historia de los Juegos Olímpicos y miembro del Salón de la Fama. El ex jugador tenía 68 años y su deceso fue confirmado este viernes la Confederación Brasileña de Básquetbol (CBB), que tras la noticia, cambió su logo por un parche de la estrella.

“El Hospital Municipal y Maternidad de Santa Ana (HMSA) informa que el paciente Oscar Daniel Bezerra Schmidt, de 68 años, fue remitido a la unidad este jueves 17 de abril por el Servicio Móvil de Urgencias (SAMU), ya en paro cardiorrespiratorio. El equipo brindó toda la asistencia necesaria y apoyo a la familia, ofreciéndoles las explicaciones pertinentes. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos”, informaron desde el sanatorio.

Conocido como Mano Santa en Brasil, Schmidt anotó 49.737 puntos a lo largo de su carrera en el básquetbol entre su selección nacional y sus clubes. Esto lo convirtió en el máximo anotador mundial de la historia desde su retiro en 2003, hasta que el astro estadounidense LeBron James batió su marca en 2024. Su hito como goleador total de los Juegos Olímpicos (1.087 tantos) se mantiene vigente en la actualidad.

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