Anna del Boca habló del posible regreso de su madre Andrea a Gran Hermano: “Tiene adrenalina por volver”

La hija de la actriz destacó el paso de su madre por el reality

Días después del accidente que dejó fuera a Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el estado de salud de la actriz evoluciona de manera positiva, aumentando las expectativas sobre su eventual regreso al reality. En ese marco, en las últimas horas, su hija Anna habló del posible regreso de su madre y contó cómo se encuentra tras su salida del reality.

Luego de abandonar el programa tras sufrir heridas en la cara y en sus dientes por una caída en la casa, la actriz abandonó el juego. Así las cosas, en diálogo con Intrusos (América), Anna del Boca precisó que su madre sigue recibiendo atención médica y se encuentra de buen humor. “Se está curando. Por suerte está atendida súper bien, tiene al dentista, tiene la placa, se está curando el labio, así que está todo bien”, afirmó.

La joven destacó el acompañamiento recibido desde la producción de Telefe y el deseo de la actriz de regresar a la pantalla. “¡Tiene una adrenalina por volver esta mujer!”, dijo entre risas, aludiendo al entusiasmo de su madre por volver a participar en el programa.

Anna también reveló que Andrea del Boca continúa atenta a todo lo que ocurre en el reality. “Siempre hay un televisor prendido en casa”, indicó, sugiriendo que la actriz sigue interesada en lo que sucede con sus compañeros y el desarrollo del programa.

Anna del Boca, hija de Andrea del Boca, aborda públicamente la delicada situación de salud de su madre y la reciente controversia en torno a su participación en Gran Hermano.

El posible regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Respecto a la posibilidad concreta de retomar su lugar en Gran Hermano Generación Dorada, Anna expresó su confianza en que el regreso podría darse pronto. “Yo creo que sí”, respondió, y añadió que personalmente está haciendo campaña para que su madre tenga otra oportunidad en el juego.

Según la hija de la actriz, existen temas pendientes que su madre querría resolver en la convivencia televisiva y considera que su presencia es fundamental para el desarrollo del reality. Anna apuntó que “se necesita una Andrea en la casa”, posicionando a su madre como una pieza central de la dinámica del programa.

La vuelta a la escena pública de Andrea del Boca se concretó días atrás en redes sociales de la mano de Kennys Palacios, su excompañero. En un video compartido recientemente, ambos aparecen relajados y recreando movimientos de la canción “El amor”, uno de los temas icónicos de la artista.

El video muestra a Andrea del Boca y Kennys Palacios interactuando frente a la cámara. La actriz Andrea del Boca, con cabello claro, aparece con el brazo sobre Kennys Palacios, quien lleva una gorra, una chaqueta de cuero oscura y una corbata. Ambos realizan gestos y movimientos con las manos, mientras aparentan interpretar una canción. El fondo es una pared de ladrillo. Este contenido corresponde a una interacción de video musical o performance artística.

Los seguidores notaron en las imágenes una pequeña marca en el labio superior, secuela visible del accidente. La publicación, acompañada por el mensaje “Lindo volver a verte Andrea del Boca”, celebró la mejoría de la actriz y se viralizó de inmediato, reactivando los comentarios sobre su posible retorno al reality.

En el plano del reality, la salida de Andrea del Boca implicó la llegada de Grecia Colmenares como su reemplazo en la casa, hecho que Anna valoró positivamente. “Me encantan las actrices en la casa. Me parece que está buenísimo”, declaró.

Anna admitió haber considerado la idea de incorporarse ella misma al programa tras participar en una actividad dentro del reality. En ese marco, la joven habló de los rumores que indicaban que había recibido indicaciones por auricular al momento de entrar en la casa. Al respecto, del Boca explicó que actuó conforme a las indicaciones de la producción de Telefe y se mostró tranquila respecto a los comentarios generados.

Sobre la exposición pública de su padre, Ricardo Biasotti, Anna prefirió no hacer declaraciones, señalando que prefiere enfocarse en su bienestar personal y no le afectan los temas vinculados a su familia.

La expectativa por el posible regreso de Andrea del Boca continúa movilizando tanto al público como a su entorno. Para quienes siguen Gran Hermano Generación Dorada, la vuelta de la actriz representaría no solo una resolución personal, sino también un giro relevante en el desarrollo del reality.