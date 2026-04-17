Karina Milei activó la mesa electoral 2027: aproximaciones con los aliados y definiciones post Mundial

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio

El categórico triunfo de La Libertad Avanza en octubre del 2025 ratificó la estrategia desplegada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que por estos días activó los primeros contactos con gobernadores aliados camino a los comicios presidenciales de 2027. Para la tarea habilitó una mesa que la integran el ministro del Interior, Diego Santilli, y los primos Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y vice de la fuerza, aunque no asistió a la primera edición, y Eduardo “Lule” Menem, armador nacional y subsercretario de Gestión Institucional.

Este martes, los representantes del Poder Ejecutivo recibieron a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Rios) y Alfredo Cornejo (Mendoza) en el despacho del Ministerio del Interior ubicado en la planta baja de Casa Rosada, que promete será sede de nuevas ediciones con aliados al regreso del viaje de la funcionaria que integra la delegación que acompaña al presidente Javier Milei en Israel.

La foto del intercambio fue difundida por los canales oficiales y el temario del mismo combinó gestión con estrategia electoral. En la lista de contactos pendientes figuran también Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), y Leandro Zdero (Chaco). “La idea es hablar con todos”, garantizó ante este medio un alfil violeta.

Ante los primeros sondeos, desde el armado libertario remarcaron a Infobae que el espacio postergará las definiciones para después del Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio de este año. “No tiene sentido plantear algo antes. Se plancha todo por un mes. Intuyo que todos los espacios van a hacer lo mismo”, admitió ante este medio una fuente del espacio.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a su círculo estrecho de colaboradores (REUTERS/Cristina Sille)

El intercambio del martes no fue casual: Frigerio y Cornejo son dos de los cuatro gobernadores que cerraron acuerdos en clave electoral en 2025. Más allá de que la comunicación oficial aseguró que se los mandatarios provinciales consiguieron la aprobación de la administración para avanzar con obras de infraestructura, a través de inversiones privadas, al menos dos asistentes confirmaron que hubo una primera aproximación para repetir la sintonía en 2027.

“Está bueno juntarse con los gobernadores que lideran nuestras alianzas en las provincias y empezar a pelotear para adelante”, destacó un funcionario al tanto del despliegue de la mesa que permitirá sentar las bases a futuro.

Desde una de las provincias admitieron que la reunión persigue la idea de “diseñar una estrategia en conjunto para el año que viene”, aunque remarcaron que “fue una primera charla incipiente” en el que se barajaron los distintos escenarios. “Fue un mix. No fue exclusivamente electoral, tampoco hubo pedido de apoyo porque son dos gobernadores que están apoyando y acompañando”, ampliaron.

Como contó este medio, los libertarios maduran desde hace tiempo la idea de consolidar y sumar alianzas con los representantes provinciales, algo que inició en 2025. El único condicionamiento aparente gira en torno a los tiempos del calendario electoral. “Si adelantan es porque claramente no son aliados”, supo plantear una importante voz con acceso al despacho presidencial en tema a Infobae semanas atrás.

Luego del primer contacto, aclaran que de la única manera que la Casa Rosada vería con buenos ojos el adelantamiento electoral es si el oficialismo provincial compite en alianza el sello violeta.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli

Con varios meses de distancia, y un Mundial mediante, el campamento violeta se prepara tender puentes que les permita completar los múltiples lugares entre el Congreso, las provincias y municipios. De buen vínculo con la menor de los Milei, Santilli -en despliegue de la articulación con las provincias- se sumó a la tarea que desempeñaron los Menem desde el inicio de mandato lo que vuelve recurrente el contacto entre los dos funcionarios y el legislador.

En paralelo, en Balcarce 50 aspiran a modificar las reglas del sistema democrático y maduran los detalles del proyecto de reforma política que incluirá la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero también apuesta a modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Pese a que configura una de las principales claves, aún no está listo el texto final de la normativa que promete resistencia de varios sectores de la oposición.