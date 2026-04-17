El inesperado cruce entre Ruggeri y un ex futbolista de Inglaterra al que le cambió la camiseta en el Mundial ’86: “Devuelvan las Islas”

Oscar Ruggeri protagonizó un cruce por video llamada con el inglés Gary Stevens, quien fue rival suyo en el Mundial de México 1986, donde la selección argentina derrotó a Inglaterra 2-1 en los cuartos de final con los recordados goles de Diego Armando Maradona en el estadio Azteca. El encuentro entre las dos figuras del fútbol se dio en el programa F90 de ESPN y se hizo viral, ya que se produjo una situación particular al aire.

El conductor del programa, Sebastián Vignolo, llamó por teléfono al ex futbolista inglés, quien se encontraba en Asia y atendió pese a que donde se encontraba era la medianoche. La consigna era recuperar la camiseta de Argentina que Ruggeri le intercambió a Stevens tras aquel partido de la Copa del Mundo.

Con la periodista Morena Beltrán como traductora, se le explicó al británico que el Cabezón Ruggeri quería su camiseta de regreso. Esto provocó una carcajada de parte de Stevens. “¿Quiere su camiseta? Creo que me la había regalado", soltó. Luego, dijo que si le daba su remera de juego, él se la devolvería, a lo que el ex defensor argentino accedió.

“Respeto mucho tu camiseta porque has sido un gran jugador”, expresó Stevens. Tras el agradecimiento, Ruggeri se despidió de su rival de turno con un insólito pedido que no pasó inadvertido al aire: “Devuelvan las Islas”. Acto seguido, el Pollo Vingolo le retiró el teléfono al ex jugador y cortó la llamada. La frase fue en alusión a la Guerra de Malvinas con Inglaterra en 1982 y ante la sensibilidad del tema, el conductor decidió interrumpir el contacto y continuar con el programa.

Oscar Ruggeri en la video llamada con el inglés Gary Stevens (Captura video)

Cabe recordar que luego de aquel inolvidable partido entre Argentina e Inglaterra en México, donde Maradona convirtió los tantos catalogados como “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo” , la camiseta azul que utilizó Diego en el segundo tiempo del encuentro ante los ingleses fue subastada por 9 millones de dólares en mayo de 2022. Ese mismo año se exhibió en un museo de Qatar, previo al Mundial.

La camiseta usada por Diego Armando Maradona recorrió un largo camino hasta llegar a esta exposición en Qatar. Después de que Pelusa marcó el famoso gol conocido como La Mano de Dios y también firmó el Gol del Sigo con una jugada memorable, intercambió la prenda con Steve Hodge, quien la prestó a un museo de Mánchester durante 20 años y luego decidió ponerla a la venta.

Un comprador anónimo pagó USD 9 millones por la pieza y se impuso a otros seis postores, entre los que se encontraba el coleccionista Marcelo Ordas, quien tuvo el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El precio final fue más del doble del valor previsto por la casa de subastas Sotheby’s. Un tiempo después, una camiseta de Michael Jordan se vendió en USD 10,1 millones, lo que supone el récord de mayor precio para objetos deportivos y las camisetas usadas.

La camiseta que usó el futbolista argentino Diego Maradona en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 contra Inglaterra se muestra antes de ser subastada por Sotheby's, en Londres, Gran Bretaña, el 20 de abril de 2022. (REUTERS/Toby Melville)