Un sorprendente hallazgo realizado con IA da pistas sobre la complejidad del “lenguaje” de los cachalotes

El estudio sobre la comunicación de los cachalotes en el Caribe revela la existencia de patrones acústicos comparables a las vocales humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente descubrimiento sobre la comunicación de los cachalotes ha transformado el entendimiento acerca de la complejidad de su lenguaje. Científicos trabajando en el Caribe, según detalla la publicación científica National Geographic, han identificado que estos cetáceos emplean patrones acústicos análogos a las vocales humanas.

El hallazgo se fundamenta en el análisis de más de 8.700 codas, secuencias de chasquidos que los cachalotes utilizan para comunicarse, en las que modulan duración, frecuencia y ritmo, formando combinaciones acústicas sistemáticas que recuerdan a la articulación de vocales en el habla humana. Esto apunta a la existencia de una estructura fonética compleja dentro de su sistema comunicativo.

El trabajo de Project CETI y el uso de IA para analizar los codas

La decodificación de este lenguaje sofisticado ha sido posible gracias al esfuerzo de la iniciativa internacional de investigación científica Project CETI (Cetacean Translation Initiative), que reunió una base de datos de más de 8.700 codas grabadas en el Caribe.

Para analizar este volumen de información, el equipo recurrió a la inteligencia artificial. Los algoritmos utilizados lograron identificar diferencias acústicas mínimas y aislar las unidades básicas de la “fonética” de los cachalotes, lo que hasta ahora no había sido posible con métodos convencionales.

La inteligencia artificial permitió identificar combinaciones acústicas sistemáticas en los codas, lo que supone un avance clave en el estudio de la comunicación animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial permitió detectar patrones y clasificar combinaciones específicas de chasquidos, abriendo la posibilidad de interpretar las reglas estructurales de su comunicación. Este avance tecnológico marca un punto de inflexión en la investigación de la comunicación animal.

Comparación entre la comunicación de cachalotes y humanos

El estudio revela paralelismos entre la comunicación de los cachalotes y el lenguaje humano, ya que ambos sistemas organizan su comunicación en unidades acústicas con funciones similares a las vocales. En los humanos, las vocales modifican el significado de las palabras; en los cachalotes, las variaciones en los chasquidos cumplen una función análoga, modulando la información transmitida y permitiendo una organización estructural avanzada.

El equipo observó que los cachalotes no solo encadenan codas, sino que también aplican variaciones sistemáticas, lo que sugiere un grado de complejidad y flexibilidad comparable al de la fonética humana. Aunque este paralelismo estructural no implica necesariamente un significado social equivalente, sí evidencia una convergencia evolutiva en la organización de sistemas de comunicación avanzados.

El hallazgo de cuatro patrones acústicos recurrentes señala la existencia de equivalentes funcionales a las vocales humanas en los cachalotes

Resultados clave del estudio: identificación de “vocales”, coarticulación y estructura jerárquica

La investigación identificó cuatro patrones acústicos recurrentes, considerados equivalentes funcionales a las vocales humanas. Estos patrones se distinguen por diferencias precisas en duración e intervalo entre los chasquidos. Además, se demostró que los cachalotes emplean coarticulación: modifican el sonido de un chasquido en función del anterior o del siguiente, una característica documentada también en el habla humana.

Los científicos documentaron una organización jerárquica en los codas, lo que permite a los cachalotes construir mensajes complejos a partir de unidades simples. Esta estructura apoya la hipótesis de que su comunicación sigue reglas similares a las del lenguaje humano, pero adaptadas a las necesidades ecológicas y sociales de la especie.

Implicancias evolutivas y sociales: paralelismos entre cachalotes y humanos en la comunicación

El descubrimiento de una estructura fonética compleja en los cachalotes plantea nuevas preguntas sobre la evolución del lenguaje. Se considera que los sistemas organizados de comunicación pueden haber surgido de forma independiente en distintas especies, como resultado de presiones sociales y ambientales convergentes.

La investigación sugiere que los cachalotes han desarrollado mecanismos avanzados para coordinar actividades sociales y mantener la cohesión grupal mediante señales acústicas (SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS CONSELL DE MENORCA)

En los cachalotes, la vida en grupos cohesionados y la necesidad de coordinar actividades como la caza o el cuidado de las crías habrían favorecido la aparición de señales acústicas sofisticadas. Este paralelismo con el origen del lenguaje humano sugiere que la complejidad comunicativa puede emerger en contextos sociales similares, incluso en especies muy distantes.

La presencia de patrones jerárquicos y de unidades equivalentes a las vocales refuerza la idea de que los cachalotes han desarrollado mecanismos avanzados para transmitir información, negociar relaciones y mantener la cohesión grupal.

Desafíos en la investigación sobre el lenguaje de los cachalotes

Los avances actuales representan apenas el inicio en el desciframiento del lenguaje de los cachalotes. Uno de los principales desafíos es ampliar la base de datos de registros acústicos y perfeccionar los modelos de inteligencia artificial para interpretar no solo la estructura, sino también el significado de los mensajes.

El equipo de Project CETI planea continuar con el monitoreo a largo plazo de grupos de cachalotes para registrar interacciones complejas y ampliar el repertorio de codas conocidos. La investigación futura buscará determinar si los cachalotes pueden transmitir información referencial, como detalles sobre objetos, lugares o individuos, y hasta qué punto su sistema comunicativo se asemeja a los lenguajes simbólicos humanos.