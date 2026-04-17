Ciencia

Un sorprendente hallazgo realizado con IA da pistas sobre la complejidad del “lenguaje” de los cachalotes

Un estudio pionero detectó que los cetáceos emplean codas con estructura fonética compleja, lo que desafía lo que se creía sobre el lenguaje animal y plantea nuevas preguntas sobre la evolución

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio sobre la comunicación de los cachalotes en el Caribe revela la existencia de patrones acústicos comparables a las vocales humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente descubrimiento sobre la comunicación de los cachalotes ha transformado el entendimiento acerca de la complejidad de su lenguaje. Científicos trabajando en el Caribe, según detalla la publicación científica National Geographic, han identificado que estos cetáceos emplean patrones acústicos análogos a las vocales humanas.

El hallazgo se fundamenta en el análisis de más de 8.700 codas, secuencias de chasquidos que los cachalotes utilizan para comunicarse, en las que modulan duración, frecuencia y ritmo, formando combinaciones acústicas sistemáticas que recuerdan a la articulación de vocales en el habla humana. Esto apunta a la existencia de una estructura fonética compleja dentro de su sistema comunicativo.

El trabajo de Project CETI y el uso de IA para analizar los codas

La decodificación de este lenguaje sofisticado ha sido posible gracias al esfuerzo de la iniciativa internacional de investigación científica Project CETI (Cetacean Translation Initiative), que reunió una base de datos de más de 8.700 codas grabadas en el Caribe.

Para analizar este volumen de información, el equipo recurrió a la inteligencia artificial. Los algoritmos utilizados lograron identificar diferencias acústicas mínimas y aislar las unidades básicas de la “fonética” de los cachalotes, lo que hasta ahora no había sido posible con métodos convencionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial permitió identificar combinaciones acústicas sistemáticas en los codas, lo que supone un avance clave en el estudio de la comunicación animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial permitió detectar patrones y clasificar combinaciones específicas de chasquidos, abriendo la posibilidad de interpretar las reglas estructurales de su comunicación. Este avance tecnológico marca un punto de inflexión en la investigación de la comunicación animal.

Comparación entre la comunicación de cachalotes y humanos

El estudio revela paralelismos entre la comunicación de los cachalotes y el lenguaje humano, ya que ambos sistemas organizan su comunicación en unidades acústicas con funciones similares a las vocales. En los humanos, las vocales modifican el significado de las palabras; en los cachalotes, las variaciones en los chasquidos cumplen una función análoga, modulando la información transmitida y permitiendo una organización estructural avanzada.

El equipo observó que los cachalotes no solo encadenan codas, sino que también aplican variaciones sistemáticas, lo que sugiere un grado de complejidad y flexibilidad comparable al de la fonética humana. Aunque este paralelismo estructural no implica necesariamente un significado social equivalente, sí evidencia una convergencia evolutiva en la organización de sistemas de comunicación avanzados.

El cachalote es el animal con el cerebro más grande del mundo en relación con el tamaño de su cuerpo.
El hallazgo de cuatro patrones acústicos recurrentes señala la existencia de equivalentes funcionales a las vocales humanas en los cachalotes

Resultados clave del estudio: identificación de “vocales”, coarticulación y estructura jerárquica

La investigación identificó cuatro patrones acústicos recurrentes, considerados equivalentes funcionales a las vocales humanas. Estos patrones se distinguen por diferencias precisas en duración e intervalo entre los chasquidos. Además, se demostró que los cachalotes emplean coarticulación: modifican el sonido de un chasquido en función del anterior o del siguiente, una característica documentada también en el habla humana.

Los científicos documentaron una organización jerárquica en los codas, lo que permite a los cachalotes construir mensajes complejos a partir de unidades simples. Esta estructura apoya la hipótesis de que su comunicación sigue reglas similares a las del lenguaje humano, pero adaptadas a las necesidades ecológicas y sociales de la especie.

Implicancias evolutivas y sociales: paralelismos entre cachalotes y humanos en la comunicación

El descubrimiento de una estructura fonética compleja en los cachalotes plantea nuevas preguntas sobre la evolución del lenguaje. Se considera que los sistemas organizados de comunicación pueden haber surgido de forma independiente en distintas especies, como resultado de presiones sociales y ambientales convergentes.

La investigación sugiere que los cachalotes han desarrollado mecanismos avanzados para coordinar actividades sociales y mantener la cohesión grupal mediante señales acústicas (SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS CONSELL DE MENORCA)
La investigación sugiere que los cachalotes han desarrollado mecanismos avanzados para coordinar actividades sociales y mantener la cohesión grupal mediante señales acústicas (SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS CONSELL DE MENORCA)

En los cachalotes, la vida en grupos cohesionados y la necesidad de coordinar actividades como la caza o el cuidado de las crías habrían favorecido la aparición de señales acústicas sofisticadas. Este paralelismo con el origen del lenguaje humano sugiere que la complejidad comunicativa puede emerger en contextos sociales similares, incluso en especies muy distantes.

La presencia de patrones jerárquicos y de unidades equivalentes a las vocales refuerza la idea de que los cachalotes han desarrollado mecanismos avanzados para transmitir información, negociar relaciones y mantener la cohesión grupal.

Desafíos en la investigación sobre el lenguaje de los cachalotes

Los avances actuales representan apenas el inicio en el desciframiento del lenguaje de los cachalotes. Uno de los principales desafíos es ampliar la base de datos de registros acústicos y perfeccionar los modelos de inteligencia artificial para interpretar no solo la estructura, sino también el significado de los mensajes.

El equipo de Project CETI planea continuar con el monitoreo a largo plazo de grupos de cachalotes para registrar interacciones complejas y ampliar el repertorio de codas conocidos. La investigación futura buscará determinar si los cachalotes pueden transmitir información referencial, como detalles sobre objetos, lugares o individuos, y hasta qué punto su sistema comunicativo se asemeja a los lenguajes simbólicos humanos.

Temas Relacionados

CachalotesCaribeInteligencia ArtificialEvolución del LenguajeNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos

Expertos de Argentina, Estados Unidos y otros países contaron a Infobae cómo combinaron modelos computacionales, análisis de fósiles y registros geológicos para reconstruir este fenómeno

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos

El legado de los árboles madre impulsa una revolución verde en los bosques de Canadá

Investigaciones recientes de la Universidad de Columbia Británica muestran cómo conservar especímenes maduros y reducir intervenciones intensivas en los bosques puede transformar la gestión ambiental y generar beneficios económicos y sociales duraderos

El legado de los árboles madre impulsa una revolución verde en los bosques de Canadá

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

Una consigna simple puede abrir caminos inesperados y fortalecer la resolución de problemas con creatividad

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

Un hallazgo en Monte Verde podría reescribir la historia de la llegada humana a América

Un estudio publicado en Science propone que el célebre yacimiento chileno sería mucho más joven de lo pensado. Por qué este descubrimiento generó polémica entre arqueólogos y obligó a revisar teorías sobre la migración al continente

Un hallazgo en Monte Verde podría reescribir la historia de la llegada humana a América

Científicos descubren que las hormigas pueden colaborar con especies rivales para limpiarse

La observación directa en zonas áridas de Arizona permitió descubrir una cooperación poco común que amplía el entendimiento sobre la convivencia y la biodiversidad en el mundo natural

Científicos descubren que las hormigas pueden colaborar con especies rivales para limpiarse
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ernestina Godoy presenta reestructuración de la FGR: “Nunca más una fiscalía opaca con burocracia dorada”

Ernestina Godoy presenta reestructuración de la FGR: “Nunca más una fiscalía opaca con burocracia dorada”

Murió un turista brasileño tras descompensarse durante una caminata en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Feminicidio de Edith Guadalupe: cámaras “inservibles” y sobornos, las irregularidades de la Fiscalía de CDMX que denuncia su mamá

Británico fue capturado en Colombia tras intentar salir del país con cocaína camuflada en bolsas de leche en polvo

Mauricio Macri comenzó su intento de reconstrucción del PRO a nivel nacional: se reunió con Leandro Zdero en Chaco

INFOBAE AMÉRICA

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

En medio de las negociaciones, Donald Trump aseguró que el uranio iraní será trasladado a Estados Unidos pero el régimen lo desmintió

Entre montañas, ríos y vagones históricos: así el Durango & Silverton revive la magia de los viajes clásicos en Colorado

Transporte por apps en Panamá pasa a ser servicio de lujo con nuevas reglas

ENTRETENIMIENTO

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

Así luce la versión IA de Val Kilmer en el primer tráiler del western “As Deep as the Grave”

Paul Rudd y Jack Black, la dupla de amigos que conquistó Hollywood y transformó la comedia

Naruto y Godzilla: cómo se forjó el vínculo secreto que cambió la historia del manga y animé

La curiosa reacción de Liam Gallagher tras el ingreso al Salón de la Fama: “La gente ha hablado”