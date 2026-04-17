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Hizo dos faltas en cinco segundos y protagonizó la expulsión más insólita de la Copa Sudamericana: “Es increíble”

Diago Giménez dejó con 10 hombres al Blooming en la caída 3-2 contra RB Bragantino en la zona que también tiene a River Plate

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La Copa Sudamericana entregó uno de los momentos más llamativos durante la jornada del jueves, que le puso fin a la segunda fecha de la fase de grupos. El estadio Municipal Cicero De Souza Marques albergó la victoria del local RB Bragantino de Brasil por 3-2 ante Blooming de Bolivia en el Grupo H, que también tiene a River Plate de Argentina y Carabobo de Venezuela, pero el encuentro estuvo marcado por la increíble expulsión de Diago Giménez en el cuadro visitante a los 60 minutos.

Ese momento del partido marcaba una victoria sorpresiva del elenco de Santa Cruz de la Sierra, que empezó perdiendo por el gol de Fernando dos Santos Pedro y lo dio vuelta con los tantos de Roberto Hinojoza y Moisés Villarroel. Ese festejo de Villarroel sucedió tras el cobro de un penal que incluyó la expulsión de Ignacio Sosa en el conjunto brasileño. Todo el trámite estaba a pedir de boca de los dirigidos por Mauricio Soria, pero un doble error lo dejó también con 10 jugadores.

A falta de media hora para el final, Diago Giménez cometió una dura falta en campo propio sobre Vinicinho, pero el árbitro Carlos Benítez dio la ley de la ventaja porque la pelota seguía en poder del Bragantino. A continuación, Giménez volvió a ir con demasiada agresividad contra Ryan Augusto y, finalmente, el juez cobró la infracción. Las dos faltas en cinco segundos fueron castigadas con una amarilla por cada entrada y fue expulsado por doble amonestación.

El relator de ESPN caratuló la situación como un hecho “insólito” y el comentarista se mostró sorprendido por esta singular acción: “Es increíble”. “¡¡Es la roja más insólita que van a ver en el día!!”, remató la cuenta de la señal deportiva en redes sociales.

*El resumen del partido

El zaguero central argentino de 28 años arribó a Blooming a partir de este año, luego de tres temporadas en el Universitario de Vinto de Bolivia. Su pasado registra un paso por las Inferiores de Lanús y vistió las camisetas de varios clubes bolivianos, como Bolívar, Independiente Petrolero y Aurora. Fue la primera expulsión de Giménez con La Academia en cinco partidos disputados. Cabe remarcar que fue titular en el primer partido de la zona contra River Plate, fue amonestado a los 43 minutos y salió en el entretiempo.

Su tarjeta roja condicionó por completo la actuación colectiva porque Blooming fue superado 10 contra 10 y los brasileños recuperaron la ventaja con el doblete del paraguayo Isidro Pitta a los 64 y 96 minutos.

De esta manera, RB Bragantino sumó sus primeros tres puntos e igualó en el segundo lugar a Carabobo, que había sido su verdugo en Venezuela. Blooming está último (1) y River lidera el grupo con cuatro unidades, quedándose con el boleto directo a octavos de final por el momento.

En la tercera fecha, los brasileños recibirán al Millonario el jueves 30 de abril desde las 21:30 (hora argentina), mientras que Blooming visitará a Carabobo ese mismo día a partir de las 19.

Los grupos de la Copa Sudamericana

*Los primeros clasifican a octavos de final

**Los segundos enfrentarán en el playoff a un tercero de Libertadores

***Los terceros y cuartos quedan eliminados

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