La salud de Luis Brandoni: la familia dio a conocer cómo se encuentra el actor

Luis Brandoni, rodeado de sus seres queridos, afronta su recuperación (Telam Foto: Florencia DOWNES/Telam/mcl)

Tras días preocupación, y luego del anuncio de la suspensión de la temporada teatral de Quién es quién, este viernes la familia de Luis Brandoni dio a conocer el estado de salud del actor. Tras el accidente que tuvo el artista en su casa, la primera decisión de los médicos fue internarlo para atender su recuperación.

Así las cosas, en las últimas horas, su familia dio a conocer el siguiente comunicado: “El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución. Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud”.

Según pudo saber Teleshow, junto al artista se encuentran sus dos hijas, Micaela y Florencia, y su pareja Saula Benavente. De esta manera, rodeado por el cariño de sus seres queridos, Brandoni se recupera poco a poco tras la caída que marcó un giro inesperado en la exitosa temporada teatral porteña de “Quién es quién”, la comedia que la figura del espectáculo protagonizaba junto a Soledad Silveyra.

Hasta ese momento, la obra vivía funciones a sala llena y ovaciones, pero la situación cambió cuando, en primera instancia, la salud de Silveyra obligó a suspender las presentaciones. Horas después, la atención se centró en Brandoni, cuya internación fue informada por Ángel de Brito en Bondi Live.

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de '¿Quién es quién?' tras sufrir una caída (X)

En medio de versiones cruzadas y rumores en redes sociales y medios, Teleshow contactó al productor Carlos Rottemberg para clarificar la situación. “Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”, explicó Rottemberg. El productor detalló que, antes de este episodio, las funciones ya estaban suspendidas desde el viernes por una dolencia de Silveyra. “Por eso desde el viernes está detenida la temporada”, señaló, en aquel entonces, aludiendo a la sucesión de hechos que llevaron a interrumpir la obra.

Rottemberg desmintió las versiones alarmistas difundidas en las primeras horas. “No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”, aclaró. De este modo, buscó llevar tranquilidad sobre la salud de Brandoni, quien permanece bajo observación médica.

Tras el golpe en la cabeza, Luis Brandoni recibe el apoyo incondicional de sus hijas y su pareja mientras se mantiene internado y bajo observación médica, según informó su familia

Horas antes, Rottemberg había confirmado la suspensión de funciones por la salud de Silveyra, lo que generó inquietud entre colegas y seguidores. “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”, indicó, y sostuvo que la decisión respondió a una indicación médica sin gravedad. “Recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”, agregó. El productor no amplió detalles sobre la afección de la actriz y remarcó el carácter preventivo de la medida.

Como consecuencia del estado de salud de Brandoni, la producción decidió suspender la temporada teatral. “Informamos que, para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni -quien atraviesa un cuadro de salud de público conocimiento- la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de Quién es Quién hasta nuevo aviso”, destacaba un posteo publicado en las redes sociales de Multiteatro junto a una imagen de Brandoni y Silveyra. En diálogo con Teleshow, el empresario confirmó la situación a pesar del contexto que atravesaban.

No es la primera vez que “Quién es quién” enfrenta dificultades por la salud de sus protagonistas. Durante el verano, la obra debió resignar la plaza de Mar del Plata por recomendación médica para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional, lo que llevó a un cambio de elencos: “Quién es quién” cedió su lugar en la costa a “El secreto”, protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, que continuó su temporada hasta Semana Santa. Mientras tanto, Brandoni y Silveyra siguieron en cartel en el Multitabaris.