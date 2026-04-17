Salud

Dormir con o sin almohada: qué recomiendan los especialistas para cuidar la salud ocular y evitar dolores cervicales

La postura al dormir y el apoyo del cuello pueden influir en la salud visual y el descanso. Qué dice la evidencia y cuándo conviene modificar este hábito

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Una mujer joven con cabello castaño oscuro duerme de lado en una cama con sábanas y un edredón blancos, su rostro en reposo
Dormir sin almohada reduce la presión intraocular y puede beneficiar a personas con riesgo de glaucoma, según recientes estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir es una de las actividades más básicas y necesarias para el ser humano, pero la manera en que lo hacemos puede tener consecuencias inesperadas para la salud. ¿Podría un simple cambio como prescindir de la almohada transformar nuestra salud ocular y reducir el riesgo de enfermedades como el glaucoma? Nuevos estudios desafían las creencias tradicionales sobre el descanso nocturno y abren el debate sobre cómo la postura y los accesorios que elegimos influyen mucho más allá de la comodidad.

Dormir sin almohada puede ayudar a reducir la presión dentro del ojo y proteger el nervio óptico, según los estudios citados. Sin embargo, esta práctica no es adecuada para todas las personas: quienes duermen de lado suelen necesitar soporte cervical y, en ciertos casos, la ausencia de almohada puede generar molestias o dolores en cuello y hombros. La decisión debe ajustarse a cada individuo y consultarse con un profesional si existen riesgos específicos.

El estudio del British Journal of Ophthalmology evaluó cómo el uso de almohadas afecta la presión intraocular. Los investigadores observaron que los pacientes con glaucoma presentaron un aumento significativo de presión al dormir con dos almohadas, en comparación con quienes dormían boca arriba sin elevación.

Este aumento se atribuye a la compresión de las venas del cuello cuando la cabeza está elevada, lo que reduce el flujo sanguíneo a los ojos y eleva la presión intraocular. Por lo tanto, evitar posiciones que coloquen el cuello en ángulos incómodos podría ser útil para quienes tienen riesgo de desarrollar glaucoma, según la publicación.

Dormir sin almohada y el riesgo de glaucoma

El Dr. William Lu, director médico de Dreem Health, subrayó en declaraciones recogidas por Fox News Digital la importancia de la postura: “Esto pone de manifiesto cómo algo tan simple como la postura al dormir puede influir en la presión intraocular en personas con glaucoma”, señaló.

El especialista enfatizó que la investigación es preliminar y que las almohadas no son peligrosas por sí mismas. Para Lu, la forma y la altura de la almohada son factores más relevantes para la salud ocular que su uso o ausencia de forma generalizada.

Una mujer con cabello castaño duerme de lado sobre un colchón blanco en un somier metálico. Detrás, una mesita de noche con lámpara y un libro. Una ventana se ve al fondo
El estudio del British Journal of Ophthalmology destaca que la compresión de venas en el cuello por almohadas altas eleva la presión ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el estudio como los expertos citados insisten en que el uso adecuado de la almohada puede ayudar a mantener el cuello y la cabeza en una posición neutra. Esto favorece una menor tensión cervical y disminuye la rigidez matutina. Personas que duermen boca arriba, en particular, podrían beneficiarse de dormir sin almohada si las almohadas convencionales son demasiado gruesas o firmes y causan puntos de presión.

La Dra. Saema Tahir, especialista en trastornos del sueño consultada por Fox News Digital, advirtió que existen pruebas de alta calidad muy limitadas sobre beneficios generales para toda la población. Según Tahir, elevar la cabecera de la cama —y no necesariamente eliminar la almohada— puede ser eficaz en casos específicos para disminuir la presión intraocular.

Ventajas y riesgos de eliminar la almohada

Lu advirtió que eliminar la almohada no es aconsejable para quienes duermen de lado, ya que estas personas requieren soporte adecuado para mantener la alineación cervical. “Sin almohada, el cuello puede inclinarse hacia abajo y provocar tensión con el tiempo”, explicó el médico.

La falta de soporte puede generar dolor, rigidez y molestias en el cuello, hombros o brazos, según Tahir. Además, el descanso puede verse afectado en quienes roncan o sufren dolores cervicales si dejan de usar almohada sin un ajuste personalizado.

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La postura al dormir y la altura de la almohada influyen más en la salud ocular que el simple hecho de usar o no almohada (Freepik)

Tahir agregó: “Para muchas personas, especialmente quienes duermen de lado, prescindir de la almohada puede empeorar la calidad del sueño”. Al mismo tiempo, dormir con almohadas muy altas o apiladas implica una posición extrema, lo que puede incrementar la presión tanto sobre los ojos como sobre la zona de la nuca.

Consejos personalizados y advertencias para un buen descanso

Especialistas citados por Fox News Digital recalcan la importancia de personalizar la decisión sobre el uso de almohada. Pacientes con glaucoma o riesgo de desarrollarlo deben consultar con profesionales para encontrar una postura que mantenga cabeza y cuello alineados, evitando elevaciones excesivas y posturas que aumenten la presión intraocular.

Dormir boca abajo requiere precaución, ya que esa postura incrementa la presión sobre los ojos. Quienes duermen de lado, en cambio, pueden necesitar una almohada ajustada a sus necesidades para conservar una correcta alineación cervical.

Primer plano de una mujer durmiendo de lado en la cama con un antifaz de ojos satinado azul oscuro. Está cubierta con un edredón claro.
Modificar pequeños hábitos nocturnos, como la postura y el tipo de almohada, contribuye a reducir riesgos asociados a la presión ocular y tensiones cervicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio entre comodidad, soporte y salud resulta fundamental para obtener un descanso reparador y proteger la salud ocular y el cuello. Cada persona debe adaptar su postura y el uso de la almohada a sus características individuales y condiciones físicas.

Pequeñas modificaciones en los hábitos de sueño, como evaluar la postura y el tipo de almohada, pueden ser una estrategia sencilla para favorecer el bienestar cotidiano y reducir riesgos asociados a la presión ocular o tensiones cervicales.

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