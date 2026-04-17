Murió un turista brasileño tras descompensarse durante una caminata en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El grupo de rescate BRZA y equipos de emergencia activan protocolos para asistencia en zonas agrestes del Parque Nahuel Huapi

Un turista brasileño murió tras descompensarse mientras realizaba una caminata junto a su pareja en el Cerro Centinela, ubicado en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las inmediaciones de Villa La Angostura.

El episodio, que generó momentos de tensión e incertidumbre entre los presentes, se desencadenó el miércoles por la tarde. El hombre, acompañado de su esposa y otros turistas, comenzó a sentir un dolor en el pecho durante el ascenso y quedó tendido en el suelo, lo que motivó el llamado de emergencia.

La alerta se registró a las 16.20, según detalló el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), a partir del aviso realizado por otra pareja de turistas que se encontraba en el lugar. En cuestión de minutos, distintos equipos de emergencia de la región se movilizaron hacia el cerro, coordinando acciones bajo los protocolos para intervenciones en zonas agrestes.

La víctima brasileña fue asistida por una paramédica y personal de salud, pero no lograron revertir el cuadro cardiaco

Alrededor de las 17, el personal de rescate llegó hasta el matrimonio, donde una paramédica ya se encontraba asistiendo al hombre con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El equipo prosiguió con los primeros auxilios siguiendo los procedimientos establecidos, hasta la llegada del médico.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el médico que arribó al sitio constató que el turista ya no presentaba signos vitales. La noticia fue confirmada por el propio grupo BRZA, que en un comunicado oficial compartido a través de las redes sociales, indicó: “Se procedió a seguir con los primeros auxilios hasta cumplir con los protocolos en zonas agrestes”, aunque la persona no logró sobrevivir.

El operativo de evacuación requirió varias horas, dadas las características del terreno y la necesidad de atender también al resto de los visitantes, visiblemente afectados por la situación. Finalmente, cerca de las 21, se completó el traslado del cuerpo hacia la morgue del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

En la operación participaron personal de la Comisaría 28, el hospital local, Parques Nacionales y el equipo de BRZA. Las autoridades informaron que no se detectaron indicios de criminalidad, aunque se dispuso la realización de una autopsia para determinar la causa precisa del deceso.

El operativo de evacuación en Nahuel Huapi se extendió hasta la noche por la dificultad del terreno y la atención a otros turistas afectados

Murió un turista tras caer desde un cuarto piso de un hotel en Comodoro Rivadavia

Una mañana habitual en el centro de Comodoro Rivadavia terminó en tragedia cuando un hombre de 69 años, procedente de Río Gallegos, perdió la vida al caer desde el cuarto piso de un Apart Hotel situado en la calle 9 de Julio al 800.

El hecho se produjo el pasado 14 de marzo, generando conmoción entre los huéspedes y el personal que trabajaba en ese momento.

La víctima, Plinio Marcos Tabacco, se alojaba junto a su esposa y su hija durante su visita a la ciudad, según datos proporcionados por ADN Sur.

Al recibir el aviso de emergencia, los efectivos de la Comisaría Seccional Primera acudieron rápidamente y encontraron el cuerpo sin vida en el sector central del edificio, tras una caída por la escalera interna tipo caracol que conecta los pisos del hotel.

La investigación quedó a cargo de la División Policía Científica y la División Policía de Investigaciones (DPI), bajo la supervisión del Oficial Ayudante Mayoría y la subcomisario Daniela Millatruz.

En Comodoro Rivadavia, un hombre de 69 años falleció tras caer desde un cuarto piso de un Apart Hotel en la calle 9 de Julio

Los peritos reunieron pruebas en el sitio, descargaron y examinaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, tarea realizada bajo la supervisión del Fiscal General Julio Argentino Puentes y la fiscal Rivas, del Ministerio Público Fiscal (MPF), según lo consignado por El Comodorense.

El parte policial estableció que se trató de una muerte accidental y no halló señales de delito. La esposa y la hija de Tabacco continuaban hospedadas en el lugar en el momento del suceso.

Por disposición de la fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia en las próximas horas. En el procedimiento intervino la Oficial Inspector Sheila Cayupil, quien se ocupó de las diligencias correspondientes.