Iván de Pineda ya le puso fecha al lanzamiento de su concurso de conocimientos: "Admiro a cada participante"

Iván de Pineda, el conductor y creador de Desafío Atenea

Desafío Atenea, el primer concurso universitario de alcance nacional en Argentina que impulsa Iván de Pineda, ya tiene fecha de lanzamiento: debutará el jueves 23 de abril a las 18:30. La propuesta, creada por el conductor, se distinguirá por fusionar cultura general, trabajo en equipo y un premio de 30 millones de pesos. La competencia ofrecerá seis episodios con estrenos semanales cada jueves y acceso libre para toda la audiencia argentina.

La iniciativa surge de una alianza entre la productora Kocawa -del propio Iván de Pineda y Deby Cosovschi- y OLGA, y reunirá a jóvenes estudiantes de más de 25 universidades públicas y privadas. Estos 60 equipos seleccionados, integrados por tres miembros de una misma casa de estudios -aunque no necesariamente de la misma carrera-, demostrarán habilidades en diversas disciplinas académicas. La estrategia, la coordinación y la rapidez serán claves para consagrarse como el mejor equipo de la competencia.

Iván de Pineda, en medio de la grabación de Desafío Atenea, cuyo debut será el jueves 23 de abril

De Pinedad y la inspiración detrás del concurso universitario

El propio Iván de Pineda expresó su satisfacción con el proyecto y detalló el origen personal de la idea. “Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego”, afirmó.

“Este programa es una idea personal y me emociona mucho verla en marcha. No pasé por la universidad, me formé de manera autodidacta, y por eso valoro y admiro profundamente a cada uno de los que participan. Ver este formato hecho realidad me llena de alegría”, añadió De Pineda.

El conductor señaló, además, que el certamen busca conectar a jóvenes con trayectorias y disciplinas diversas, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la rivalidad intelectual en un clima constructivo.

Iván de Pineda con los estudiantes universitarios que participarán de Desafío Atenea

Cómo será la competencia: selección de participantes y disciplinas

Según la productora, la convocatoria del concurso Desafío Atenea logró una inscripción récord, con más de 9.000 universitarios de todo el país postulados. Las disciplinas que conforman el certamen son amplias e incluyen áreas como Medicina, Ingeniería, Derecho, Ciencia de Datos y Actuación, entre otras. Las pruebas se realizarán en equipos, quienes deberán afrontar retos de cultura general, creatividad y ejercicios colaborativos para disputar las distintas rondas en las que se dividirá el certamen.

El equipo vencedor de Desafío Atenea obtendrá el principal incentivo, consistente en un premio de 30 millones de pesos. Además, habrá distinciones adicionales para reconocer a quienes se destaquen durante las diferentes instancias del certamen, alentando la diversidad de talentos presentes.

La dirección del concurso está a cargo de Cosovschi y De Pineda, y el énfasis está puesto en la integración de estudiantes de distintas regiones, promoviendo la pluralidad y la innovación en la experiencia universitaria.

Iván de Pineda concretó su sueño: una competencia universitaria de conocimientos

Dónde y cuándo ver Desafío Atenea

Los episodios de Desafío Atenea serán grabados en un teatro en la Ciudad de Buenos Aires y estarán disponibles cada jueves a las 18:30, a partir del 23 de abril, en la plataforma digital OLGA a través de YouTube.

La transmisión digital permitirá que el certamen trascienda cualquier restricción geográfica y llegue a todo el mundo, facilitando el acceso tanto a la comunidad universitaria como al público general de todo el país.

El lanzamiento de Desafío Atenea representa la concreción de una aspiración personal y profesional para el Iván de Pineda, un hombre de una vasta cultura general que, como él mismo dijo, forjó de forma autodidacta, y que por eso mismo destacó su admiración por quienes eligen recorrer el camino académico y celebró la potencialidad de la competencia para reunir y estimular el talento de toda una generación de estudiantes argentinos.