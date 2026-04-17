Una amiga de Wanda Nara sorprendió al vaticinar cuál será el futuro de la relación entre la empresaria y Mauro Icardi

Natacha Eguía compartió su perspectiva sobre el futuro de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En una entrevista reciente para La Posta del Espectáculo, la modelo argentina Natacha Eguía, amiga cercana de Wanda Nara desde su etapa en París, compartió su perspectiva sobre la relación entre la empresaria y Mauro Icardi. Eguía, radicada en la capital francesa, pareja del rugbier y exPuma Juan Imhoff y parte del entorno íntimo del exmatrimonio, reveló detalles sobre el origen de su amistad mientras Icardi jugaba en el PSG.

Natacha Eguía anticipó que, en su experiencia y opinión, Wanda Nara y Mauro Icardi podrían reencontrarse sentimentalmente en el futuro. A su vez, la modelo describió cómo conoció a Eugenia “la China” Suárez y expresó un respeto equitativo por la privacidad de todos los involucrados, insistiendo en que su vínculo con Nara está por encima de cualquier polémica mediática.

El pronóstico de una amiga íntima sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante la conversación, Eguía reconoció la repercusión que tuvo en el círculo de París la crisis entre Nara e Icardi. Fue clara al compartir su visión sobre el futuro de la pareja: “Yo... para mí van a volver igual, siempre le digo”, declaró, entre risas.

La modelo subrayó que, a pesar de las rupturas públicas y los cambios resaltados en los medios, siempre mantuvo la convicción de que habría una reconciliación. “Le digo: ‘Avisame’”, relató, reflejando la cercanía y confianza con Wanda Nara. Estas dinámicas familiares y la convivencia en París forman parte de los recuerdos que fortalecen su creencia en un reencuentro.

Natacha Eguía, la modelo amiga de Wanda Nara

Eguía explicó que su amistad se forjó lejos de la atención mediática, basada en momentos cotidianos compartidos en la ciudad francesa. “La veo como la vi siempre a ella, la vi como la persona que conocí, con la que compartía mates a la tarde, que íbamos a los nenes, a llevar a los nenes a algún lugar”, describió. Destacó que la relación no dependió de la exposición pública ni de controversias: “Las cosas que dicen de lo que hizo, de lo que no hizo... No era por eso por lo que me llevaba con ella”.

Natacha Eguía y su mirada sobre la China Suárez

En el intercambio con Gustavo Méndez, Eguía relató su encuentro con Eugenia “la China” Suárez. Según su testimonio, la interacción fue sencilla y sin prejuicios: “Yo ya la conocí a Eugenia... y qué sé yo”.

Al consultársele cómo vivió su entorno el denominado “Wandagate” y la presencia de la China Suárez en ese contexto, destacó lo complejo de opinar por la fuerte exposición mediática: “Es difícil de decir, porque yo tampoco consumo tanto esto”. Mantuvo su postura de distancia ante el debate mediático y recalcó que su trato con Nara nunca dependió de estas situaciones.

Describió que los lazos con Wanda Nara nacieron de rituales simples y no se vieron condicionados por los comentarios o rumores difundidos en la prensa. Así, aportó una perspectiva matizada sobre la convivencia y el ambiente cotidiano en París.

Wanda Nara y su nuevo look

Proyectos, privacidad y la vida profesional de Wanda Nara

En el cierre de la entrevista, Eguía elogió el perfil constante de Nara y celebró su trayectoria profesional. “A mí me encanta porque siempre supe y sé que es laburadora full, sabe laburar y trabaja. Entonces está buenísimo que lo haga”, afirmó la modelo al referirse a la actualidad de la empresaria.

Sobre el lanzamiento de la serie que prepara Wanda Nara junto a Maxi López, Eguía compartió detalles sobre la trama, donde ambos se interpretan a sí mismos y la historia, según anticipó, culmina con una escena de beso: “Quieren y no quieren”, indicó, destacando el atractivo mediático de ese momento.

Respecto a su estadía personal, Eguía mencionó que permanecerá en Argentina hasta el 3 de mayo y que espera reencontrarse con Wanda durante esos días. Ambas ya han organizado un encuentro, manteniendo la cercanía que han cultivado desde sus primeros años juntas en Francia.

La relación de confianza entre Eguía y la empresaria le permitió presenciar momentos clave en periodos de gran exposición pública, incluyendo el episodio mediático de 2022 conocido como el “Wandagate”. Durante ese año, la modelo ofreció su visión desde la proximidad con los protagonistas y enfatizó el valor de resguardar la privacidad, aún en medio de los rumores e informaciones difundidas.

Fiel a su estilo reservado, Eguía remarcó que prioriza la confianza entre amigos por encima del ruido mediático y las especulaciones públicas. Insistió en que su compromiso es preservar la discreción y el respeto, defendiendo la importancia de la lealtad y el cuidado del ámbito privado en su entorno más cercano.