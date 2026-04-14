Más allá del lavado: recomendaciones de expertos para minimizar la exposición a químicos sin dejar de comer sano

La exposición a compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados en alimentos plantea desafíos para la seguridad alimentaria y la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación en aumento por los residuos de plaguicidas en frutas y verduras ha impulsado a expertos a examinar los riesgos asociados al consumo de estos alimentos y los límites del lavado doméstico. De acuerdo con el informe Dirty Dozen del Environmental Working Group (EWG), incluso tras el lavado convencional, numerosos productos frescos conservan trazas de plaguicidas y sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas por su persistencia y posibles riesgos para la salud.

Un análisis realizado por Scientific American subraya que, si bien estos residuos suelen hallarse en niveles permitidos, existen inquietudes respecto a sus efectos acumulativos y la exposición prolongada.

Lavar frutas y verduras con agua corriente contribuye a reducir una parte de los residuos visibles y restos de productos fitosanitarios. Sin embargo, este procedimiento no elimina completamente sustancias como las perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, que pueden permanecer adheridas en niveles difíciles de remover.

Por ello, especialistas recomiendan complementar el lavado con otras medidas para limitar la exposición, manteniendo el consumo de estos alimentos como hábito fundamental por sus beneficios nutricionales.

Lavar las frutas y verduras con agua corriente solo reduce parcialmente los restos visibles de productos fitosanitarios y pesticidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dirty Dozen del EWG incluye arándanos, espinaca, kale, fresas, uvas, nectarinas, duraznos, cerezas, manzanas, moras, peras y papas, seleccionados según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Más del 30% de las muestras analizadas presentaron residuos de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, compuestos cuyo proceso de degradación es extremadamente lento y tienden a acumularse con el tiempo. Según Scientific American, aunque los niveles detectados respetan los parámetros legales de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, permanece la incertidumbre respecto a los efectos de una exposición simultánea a múltiples químicos, en particular en poblaciones vulnerables.

Riesgos para la salud de los residuos de plaguicidas

Diversas investigaciones han vinculado estas sustancias químicas con una disminución de la respuesta inmunitaria, alteraciones metabólicas y un aumento del riesgo de algunos tipos de cáncer. Niños y mujeres embarazadas, en particular, se consideran grupos especialmente susceptibles a estos efectos adversos.

Sarah Evans, profesora asociada de salud ambiental en la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, advirtió en Scientific American que existen preocupaciones respecto al impacto de estas sustancias en el desarrollo cerebral y reproductivo. Evans señaló que disminuir el contacto con estos compuestos “puede aportar beneficios a la salud a largo plazo, en especial en niños y mujeres embarazadas”.

Niños y mujeres embarazadas se consideran grupos vulnerables frente a los efectos negativos de las sustancias químicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar frutas y verduras correctamente

Expertos consultados por Scientific American coinciden en que es imprescindible lavar todos los productos frescos antes de ingerirlos, sin importar si son ecológicos o si figuran en el Dirty Dozen. Dayna de Montagnac, científica asociada del EWG, indicó: “Siempre hay que dedicar tiempo a lavar frutas y verduras antes de comerlas”. Recomiendan enjuagar bajo el grifo durante al menos 20 segundos o sumergir los alimentos en agua durante 15 a 20 minutos.

Para verduras y frutas de superficie dura, como pepinos y melones, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sugiere el uso de un cepillo específico y limpio para alimentos. No obstante, el simple lavado no garantiza la eliminación total de residuos, pues el propio informe Dirty Dozen evalúa productos ya lavados previamente.

Algunos métodos adicionales han sido sugeridos para mejorar el resultado del lavado. El EWG plantea que sumergir los alimentos entre cinco y diez minutos en una mezcla de agua con bicarbonato o vinagre puede ayudar a reducir ciertos plaguicidas, aunque no resulta totalmente eficaz frente a compuestos persistentes como las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas.

Consejos adicionales para reducir riesgos

Además de lavar los productos, existen otras medidas aconsejadas para disminuir la ingesta de residuos. Alexa Friedman, científica principal del EWG, recomienda pelar frutas y verduras como manzanas, pepinos o papas, ya que esto ayuda a eliminar parte de los contaminantes. Sin embargo, Friedman advierte que este método puede reducir el aporte de nutrientes presentes en la piel.

Expertos del EWG advierten que la pérdida de nutrientes es una consecuencia a considerar al pelar productos frescos para reducir residuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternar el consumo de diferentes tipos de frutas y verduras reduce la exposición continuada a una única sustancia química. Tanto los especialistas como la FDA insisten en que los beneficios del consumo regular de vegetales superan largamente los posibles riesgos relacionados con los residuos químicos.

La importancia de mantener una dieta saludable

El consenso recogido por Scientific American destaca que, frente a los posibles riesgos asociados a residuos de plaguicidas y sustancias persistentes, privarse de frutas y verduras no es una alternativa adecuada.

Los expertos aconsejan mantener una alimentación rica y diversa en vegetales y frutas, acompañada de prácticas simples para reducir la exposición a contaminantes, como el lavado adecuado y la variación en la dieta.

En definitiva, priorizar el consumo variado de frutas y verduras permanece como la base de un estilo de vida saludable, según coinciden los especialistas consultados por Scientific American.