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Susto en la Copa Argentina: Lucas Zelarayán sufrió un malestar en la cancha y debió ser reemplazado en Belgrano-Gimnasia de Jujuy

El jugador del Pirata fue el protagonista de una escena que generó preocupación por su estado de salud

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Durante el partido de Copa Argentina, el mediocampista del Pirata se mostró desorientado en el campo de juego y debió ser retirado al vestuario

En el cruce entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina, que se disputó en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero se vio una escena que llenó de tensión el espectáculo. Tras el segundo gol del Lobo jujeño, las cámaras de la transmisión enfocaron al capitán del Pirata, Lucas Zelarayán, sufriendo un repentino malestar físico que generó preocupación por su estado de salud.

Sus compañeros de equipo se acercaron para consultarle por su estado, ya que en su rostro se percibía una expresión asociada a un mareo o posible pérdida de conciencia. Luego, el mediocampista de 33 años se dejó caer al suelo para ser asistido. El personal médico ingresó con rapidez y, mientras Nicolás Uvita Fernández le retiraba la cinta de capitán, el Chino fue retirado del campo en el carrito auxiliar. A raíz de la situación que generó alarmas, la ambulancia se hizo presente en el terreno de juego, pero el futbolista pudo salir caminando rumbo al vestuario por sus propios medios.

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Zelarayán, quien había ingresado al partido en el minuto 66 en reemplazo de Adrián Sánchez, fue sustituido por Julián Mavilla a los 78′. Luego, la periodista Mariana Lamas, informó desde el campo de juego que el jugador de Belgrano se encontraba lúcido en el vestuario y que, según el primer diagnóstico de los médicos del club, padeció una “desorientación temporal”.

Lucas Zelarayán, jugador de Belgrano, se mostró desorientado en el partido ante Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina
Lucas Zelarayán, jugador de Belgrano, se mostró desorientado en el partido ante Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

El partido continuó en su normal desarrollo y con marcador por 2-1 en favor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que se imponía ante el campeón del Torneo Apertura gracias a los goles de Martín Lazarte y Francisco Molina. Sin embargo, Belgrano -se había adelantado en el marcador con un tanto de Francisco González Metilli- empató el partido en el tiempo de descuento con la definición de Emiliano Rigoni y forzó los penales, donde se impuso 4-2 con una gran actuación del arquero Thiago Cardozo, quien contuvo dos disparos.

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En la instancia de octavos de final, Belgrano aguardará por el ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia.

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