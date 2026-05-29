Salud

Cómo activar el sistema linfático, el circuito que limpia el cuerpo y puede transformar el bienestar diario

El sedentarismo es uno de los hábitos que más problemas produce en este mecanismo clave del organismo. Cómo potenciarlo, según Juan Ruiz López, fisioterapeuta y especialista en rehabilitación

Guardar
Google icon
Ilustración de una mujer de cabello castaño oscuro, vestida con camisa y falda, realizando sentadillas en un cubículo de oficina con una silla detrás.
La activación del sistema linfático mejora la eliminación de desechos metabólicos y combate la sensación de pesadez corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación del sistema linfático es importante para la salud, especialmente para quienes buscan combatir la sensación de pesadez y mejorar la eliminación de desechos metabólicos. El artículo de GQ, con aportes del entrenador personal y fisioterapeuta Juan Ruiz López, especialista en rehabilitación, ofrece una visión detallada sobre cómo funciona este sistema y qué prácticas pueden fortalecerlo en la vida cotidiana.

Diferencias y funcionamiento del sistema linfático frente al cardiovascular

A diferencia del sistema cardiovascular, el linfático no cuenta con un órgano central que actúe como motor.

“El flujo linfático, por tanto, depende principalmente de la contracción muscular, la respiración y los cambios de presión dentro del cuerpo. Cada movimiento comprime los vasos linfáticos y ayuda a que la linfa avance”, explica Juan Ruiz López. Esta dependencia del movimiento marca una distinción fundamental con el sistema sanguíneo, donde el corazón garantiza el desplazamiento continuo.

PUBLICIDAD

Persona caminando de espaldas, con ropa deportiva negra y zapatillas, sobre una superficie de losetas grises en un espacio urbano.
El sistema linfático depende del movimiento muscular y la respiración profunda, diferenciándose del sistema cardiovascular que cuenta con el corazón como motor central (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia del sistema linfático está determinada casi exclusivamente por la actividad física y la respiración. Si el cuerpo permanece inactivo, la linfa avanza con menor eficacia, lo que puede afectar la eliminación de residuos metabólicos. Comprender esta diferencia es importante para valorar la importancia de mantenerse en movimiento y evitar largos periodos de sedentarismo. La naturaleza del sistema linfático exige una atención especial a la rutina diaria.

Impacto del sedentarismo y el movimiento en la circulación linfática

Permanecer muchas horas sentado o en una posición fija puede reducir la capacidad del sistema linfático para cumplir su función. El artículo señala que la falta de movimiento elimina el “bombeo” mecánico necesario para que la linfa circule. “Esto empeora el retorno, provocando sensación de pesadez e hinchazón y disminuyendo la eficiencia en la eliminación de residuos metabólicos”, advierte Juan Ruiz López.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el especialista aclara que no es una situación de emergencia inmediata. El sistema linfático no colapsa de golpe, pero su eficiencia baja a lo largo del tiempo, lo que puede derivar en problemas crónicos.

Hombre con ropa gris de casa recostado en un sofá marrón en una habitación tenue, con envases de comida para llevar y una bebida. Un televisor a la izquierda.
La falta de movimiento por el sedentarismo dificulta la circulación linfática y promueve síntomas como hinchazón y pesadez en las extremidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas tienden a subestimar estas señales porque los efectos negativos suelen manifestarse a largo plazo. Esta realidad subraya la necesidad de incorporar pequeños movimientos en la rutina para mantener la circulación linfática activa.

Recomendaciones para activar el sistema linfático en la vida diaria

Para quienes pasan largas jornadas frente a una pantalla, la recomendación principal es evitar la inmovilidad prolongada. Juan Ruiz López aconseja levantarse y caminar entre 2 y 5 minutos con regularidad, especialmente en ambientes de oficina. Durante estas pausas, realizar elevaciones de talones, caminar de puntillas o hacer sentadillas puede mejorar la activación linfática.

Incluso mientras se está sentado, hay estrategias simples como colocar las piernas elevadas sobre una silla o taburete, o bien hacer movimientos circulares y de flexoextensión de tobillo y rodilla. Minimizar el sedentarismo también fuera del horario laboral es fundamental, apostando por caminatas, entrenamientos de fuerza o carreras suaves. La clave para el buen funcionamiento linfático es integrar el movimiento en todos los momentos posibles del día.

Mujer mayor de 70 años haciendo una sentadilla sin peso en una sala iluminada, con plantas y muebles sencillos.
Pequeñas pausas activas, como caminar, ponerse de puntillas o hacer sentadillas, ayudan a mantener eficiente el flujo linfático en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios de pierna y su papel en el retorno linfático

El trabajo muscular de las piernas es importante para el retorno de la linfa y los desechos metabólicos. La pantorrilla, conocida como el “segundo corazón”, tiene un papel central en este proceso.

“Cada vez que nos ponemos de puntillas, los músculos gemelos comprimen las venas y los vasos linfáticos profundos, empujando la sangre y la linfa hacia arriba”, detalla Juan Ruiz López. Este mecanismo es posible gracias a las válvulas unidireccionales que impiden el retroceso de los fluidos.

Elevar las piernas sobre la pared también favorece el retorno pasivo de la linfa, proporcionando alivio rápido a la pesadez, aunque el efecto sobre las toxinas sea más lento. Estos ejercicios no solo mejoran la circulación, sino que previenen molestias asociadas a la inmovilidad prolongada. La acción muscular y la gravedad se complementan para mantener eficiente el sistema linfático.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Elevar las piernas o realizar ejercicios de flexo-extensión de tobillo y rodilla facilita el retorno linfático y previene molestias en personas sedentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso del minitrampolín y otros métodos para favorecer la circulación

El minitrampolín, o rebounder, se usa como herramienta para “desintoxicar” el cuerpo y movilizar la linfa. Saltar en este dispositivo genera cambios de gravedad que estimulan la circulación, aunque no representa una ventaja definitiva frente a otros ejercicios. Según el especialista, su principal beneficio es minimizar el impacto y reducir el riesgo de lesión, siempre que se utilice con una técnica adecuada.

Correr o saltar en trampolín combina la contracción muscular repetitiva con cambios constantes de aceleración y desaceleración, lo que favorece el drenaje linfático. No obstante, Juan Ruiz López recalca que este método no ofrece un mejor drenaje que el entrenamiento convencional. La variedad de estímulos y el movimiento frecuente son suficientes para mantener la linfa en movimiento y la circulación eficiente.

Mujer caucásica de mediana edad con cabello castaño y suéter claro, sonriendo con los ojos cerrados, respirando hondo en una sala de estar bien iluminada.
La respiración abdominal profunda activa el retorno de la linfa al modificar la presión interna y estimular el conducto torácico, clave en la circulación linfática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la respiración profunda en la activación linfática

Aunque la mayoría asocia el sistema linfático solo con el movimiento de las extremidades, la respiración profunda cumple un papel central. “Al realizar una inspiración profunda, el diafragma desciende y modifica la presión en la zona del abdomen y el tórax, esto genera un efecto de ‘succión’ de la linfa hacia el conducto torácico, la zona más importante a nivel linfático de todo el cuerpo”, describe Juan Ruiz López.

Al espirar, los cambios de presión interna continúan facilitando el retorno linfático: “Cuando espiramos, modificamos de nuevo la presión interna y conseguimos ese bombeo necesario para el retorno linfático”, añade el especialista. De este modo, la respiración abdominal profunda es una herramienta simple para movilizar la linfa, complementando el efecto de los ejercicios físicos.

Temas Relacionados

Sistema LinfáticoSedentarismoEjercicio FísicoRespiración ProfundaSaludBienestarSistema CardiovascularMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Virus sincicial respiratorio en Argentina: refuerzan la importancia de la prevención de cara al invierno

Referentes en infectología analizaron ejes para prevenir casos graves y fallecimientos durante la temporada de bajas temperaturas

Virus sincicial respiratorio en Argentina: refuerzan la importancia de la prevención de cara al invierno

Diez hábitos clave para cuidar la salud digestiva: por qué es un pilar del bienestar integral

En el marco del Día Mundial, especialistas y organismos internacionales subrayan que la alimentación, la hidratación, el manejo del estrés, el descanso y la actividad física influyen en la absorción de nutrientes, la respuesta inmunológica y el estado de ánimo

Diez hábitos clave para cuidar la salud digestiva: por qué es un pilar del bienestar integral

Alertan por la violencia sexual vinculada a la IA en América Latina y lanzan una guía de prevención

La red Grooming LATAM presentó en Costa Rica una hoja de ruta elaborada por 32 organizaciones de 17 países para orientar a familias y fijar exigencias ante el avance de casos que afectan a niñas, niños y adolescentes y que se potencian con inteligencia artificial generativa

Alertan por la violencia sexual vinculada a la IA en América Latina y lanzan una guía de prevención

El déficit de zinc eleva el riesgo de demencia en adultos mayores

Un ensayo destaca la relación entre una dieta adecuada, la salud del cerebro y la vista. El glaucoma causa ya el 8,39 % de la ceguera global, mientras que los casos de demencia podrían superar los 130 millones en 2050

El déficit de zinc eleva el riesgo de demencia en adultos mayores

La dieta basada en plantas puede reducir el riesgo de obesidad en mujeres en la menopausia

Healthday Spanish

La dieta basada en plantas puede reducir el riesgo de obesidad en mujeres en la menopausia

DEPORTES

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

La lista de Argentina para el Mundial 2026: la enseñanza de Qatar, el equipo base y las dudas que persisten

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

La OTAN condenó la incursión del dron ruso en Rumania: “El comportamiento imprudente es un peligro para todos”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Peter Magyar se reunirá con Ursula von der Leyen para intentar liberar los fondos congelados de la Unión Europea

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro