Cómo activar el sistema linfático, el circuito que limpia el cuerpo y puede transformar el bienestar diario

La activación del sistema linfático mejora la eliminación de desechos metabólicos y combate la sensación de pesadez corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación del sistema linfático es importante para la salud, especialmente para quienes buscan combatir la sensación de pesadez y mejorar la eliminación de desechos metabólicos. El artículo de GQ, con aportes del entrenador personal y fisioterapeuta Juan Ruiz López, especialista en rehabilitación, ofrece una visión detallada sobre cómo funciona este sistema y qué prácticas pueden fortalecerlo en la vida cotidiana.

Diferencias y funcionamiento del sistema linfático frente al cardiovascular

A diferencia del sistema cardiovascular, el linfático no cuenta con un órgano central que actúe como motor.

“El flujo linfático, por tanto, depende principalmente de la contracción muscular, la respiración y los cambios de presión dentro del cuerpo. Cada movimiento comprime los vasos linfáticos y ayuda a que la linfa avance”, explica Juan Ruiz López. Esta dependencia del movimiento marca una distinción fundamental con el sistema sanguíneo, donde el corazón garantiza el desplazamiento continuo.

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El sistema linfático depende del movimiento muscular y la respiración profunda, diferenciándose del sistema cardiovascular que cuenta con el corazón como motor central (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia del sistema linfático está determinada casi exclusivamente por la actividad física y la respiración. Si el cuerpo permanece inactivo, la linfa avanza con menor eficacia, lo que puede afectar la eliminación de residuos metabólicos. Comprender esta diferencia es importante para valorar la importancia de mantenerse en movimiento y evitar largos periodos de sedentarismo. La naturaleza del sistema linfático exige una atención especial a la rutina diaria.

Impacto del sedentarismo y el movimiento en la circulación linfática

Permanecer muchas horas sentado o en una posición fija puede reducir la capacidad del sistema linfático para cumplir su función. El artículo señala que la falta de movimiento elimina el “bombeo” mecánico necesario para que la linfa circule. “Esto empeora el retorno, provocando sensación de pesadez e hinchazón y disminuyendo la eficiencia en la eliminación de residuos metabólicos”, advierte Juan Ruiz López.

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Sin embargo, el especialista aclara que no es una situación de emergencia inmediata. El sistema linfático no colapsa de golpe, pero su eficiencia baja a lo largo del tiempo, lo que puede derivar en problemas crónicos.

La falta de movimiento por el sedentarismo dificulta la circulación linfática y promueve síntomas como hinchazón y pesadez en las extremidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas tienden a subestimar estas señales porque los efectos negativos suelen manifestarse a largo plazo. Esta realidad subraya la necesidad de incorporar pequeños movimientos en la rutina para mantener la circulación linfática activa.

Recomendaciones para activar el sistema linfático en la vida diaria

Para quienes pasan largas jornadas frente a una pantalla, la recomendación principal es evitar la inmovilidad prolongada. Juan Ruiz López aconseja levantarse y caminar entre 2 y 5 minutos con regularidad, especialmente en ambientes de oficina. Durante estas pausas, realizar elevaciones de talones, caminar de puntillas o hacer sentadillas puede mejorar la activación linfática.

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Incluso mientras se está sentado, hay estrategias simples como colocar las piernas elevadas sobre una silla o taburete, o bien hacer movimientos circulares y de flexoextensión de tobillo y rodilla. Minimizar el sedentarismo también fuera del horario laboral es fundamental, apostando por caminatas, entrenamientos de fuerza o carreras suaves. La clave para el buen funcionamiento linfático es integrar el movimiento en todos los momentos posibles del día.

Pequeñas pausas activas, como caminar, ponerse de puntillas o hacer sentadillas, ayudan a mantener eficiente el flujo linfático en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios de pierna y su papel en el retorno linfático

El trabajo muscular de las piernas es importante para el retorno de la linfa y los desechos metabólicos. La pantorrilla, conocida como el “segundo corazón”, tiene un papel central en este proceso.

“Cada vez que nos ponemos de puntillas, los músculos gemelos comprimen las venas y los vasos linfáticos profundos, empujando la sangre y la linfa hacia arriba”, detalla Juan Ruiz López. Este mecanismo es posible gracias a las válvulas unidireccionales que impiden el retroceso de los fluidos.

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Elevar las piernas sobre la pared también favorece el retorno pasivo de la linfa, proporcionando alivio rápido a la pesadez, aunque el efecto sobre las toxinas sea más lento. Estos ejercicios no solo mejoran la circulación, sino que previenen molestias asociadas a la inmovilidad prolongada. La acción muscular y la gravedad se complementan para mantener eficiente el sistema linfático.

Elevar las piernas o realizar ejercicios de flexo-extensión de tobillo y rodilla facilita el retorno linfático y previene molestias en personas sedentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso del minitrampolín y otros métodos para favorecer la circulación

El minitrampolín, o rebounder, se usa como herramienta para “desintoxicar” el cuerpo y movilizar la linfa. Saltar en este dispositivo genera cambios de gravedad que estimulan la circulación, aunque no representa una ventaja definitiva frente a otros ejercicios. Según el especialista, su principal beneficio es minimizar el impacto y reducir el riesgo de lesión, siempre que se utilice con una técnica adecuada.

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Correr o saltar en trampolín combina la contracción muscular repetitiva con cambios constantes de aceleración y desaceleración, lo que favorece el drenaje linfático. No obstante, Juan Ruiz López recalca que este método no ofrece un mejor drenaje que el entrenamiento convencional. La variedad de estímulos y el movimiento frecuente son suficientes para mantener la linfa en movimiento y la circulación eficiente.

La respiración abdominal profunda activa el retorno de la linfa al modificar la presión interna y estimular el conducto torácico, clave en la circulación linfática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la respiración profunda en la activación linfática

Aunque la mayoría asocia el sistema linfático solo con el movimiento de las extremidades, la respiración profunda cumple un papel central. “Al realizar una inspiración profunda, el diafragma desciende y modifica la presión en la zona del abdomen y el tórax, esto genera un efecto de ‘succión’ de la linfa hacia el conducto torácico, la zona más importante a nivel linfático de todo el cuerpo”, describe Juan Ruiz López.

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Al espirar, los cambios de presión interna continúan facilitando el retorno linfático: “Cuando espiramos, modificamos de nuevo la presión interna y conseguimos ese bombeo necesario para el retorno linfático”, añade el especialista. De este modo, la respiración abdominal profunda es una herramienta simple para movilizar la linfa, complementando el efecto de los ejercicios físicos.