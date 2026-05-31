Del delta a la cocina: el sábado en familia de Wanda Nara con sus hijas y su papá

Las hijas de Wanda Nara disfrutan de una tarde tranquila en el río, observando el paisaje desde un barco (Instagram)

Wanda Nara eligió el sábado para mostrarse en su faceta más cotidiana. A través de una serie de stories en Instagram, la empresaria y conductora documentó la tarde y noche que pasó junto a sus dos hijas, fruto de su relación con Mauro Icardi: un plan que arrancó en el agua y terminó con delantal puesto.

El primer registro fue desde una lancha que navegaba por lo que parece el delta del Tigre. El paisaje otoñal de fondo, con árboles en tonos rojizos y ocres bajo un cielo despejado, contrastó con el detalle que Wanda eligió incluir en primer plano: una cartera Chanel blanca apoyada sobre la cubierta de madera de la embarcación.

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Las dos niñas aparecieron sentadas en la proa, de espaldas a la cámara, mirando el río. La imagen capturó el momento sin textos ni etiquetas, con la estela de agua y otra embarcación al fondo como único contexto.

Los aliados de Wanda para navegar por el río

Wanda Nara y sus hijas comparten una tranquila tarde de otoño en el río, disfrutando del paisaje fluvial

Las pequeñas aprovecharon el día también para jugar en las máquinas de ejercicio

El paseo acuático dio paso a una parada en tierra. Las chicas aprovecharon los aparatos de gimnasia al aire libre instalados en un parque ribereño, con yates amarrados y vegetación otoñal de fondo. Las dos, con ropa cómoda y zapatillas deportivas, usaron las barras paralelas mientras el sol de la tarde todavía iluminaba la escena.

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Ya de regreso, la tarde viró hacia la cocina. Wanda publicó bajo su hashtag habitual #wancook una imagen de una torta de avena con rodajas de banana y almendras enteras, recién salida del horno, junto a un mate dorado personalizado con sus iniciales. La combinación de una preparación casera y saludable con el mate como compañía trazó una postal deliberadamente argentina y doméstica.

La noche reservó una segunda vuelta culinaria, esta vez con más participantes y más color. En la batidora de pie —una Smeg color crema— se preparó una mezcla de color celeste intenso. Wanda etiquetó esa story con la frase “Torta de los colores más lindos” y la bandera argentina, una referencia directa al celeste y blanco del pabellón nacional.

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La última imagen de la secuencia mostró a Andrés Nara, el padre de Wanda, volcando la mezcla celeste en un molde rectangular junto a una de las niñas —con el rostro cubierto por un emoji de corazón—, que observaba la operación de cerca. Wanda tituló esa escena con una sola palabra: “Masterchef”.

Llegada la tarde, Nara tomó el control de la cocina e agasajo a su familia con una torta de avena

Wanda y sus hijas disfrutan de una tarde fría cerca del río, preparando una torta especial con los vibrantes colores de la bandera argentina

Andrés Nara también estuvo invitado a participar de la tarde en familia

Días atrás, las dos pequeñas tuvieron la tan esperada muestra de baile. El evento reunió a las familias y amigos de los alumnos y se transformó en una verdadera celebración del trabajo, la pasión y la dedicación que las niñas pusieron durante el año. Las cámaras captaron los gestos de alegría y nerviosismo en los minutos previos, los abrazos y las flores al final, y sobre todo, la complicidad de las dos madres, que no se perdieron detalle de la jornada.

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La hija mayor de las niñas Icardi tuvo su momento destacado con una coreografía en solitario sobre “Lovely”, de Billie Eilish.El vestido blanco que llevó fue diseñado especialmente para la ocasión, respondiendo a su propio sueño para este día especial. La niña desplegó una secuencia llena de sensibilidad, flexibilidad y destreza, ejecutando medialunas y movimientos que requerían esfuerzo y concentración. El público siguió cada instante en silencio, y la ovación al final reflejó la conmoción que generó en la sala.

En redes sociales, la empresaria compartió imágenes del vestido de su hija, hecho a medida, y le dedicó unas palabras llenas de orgullo: “Fran, todo el año te preparaste y esperaste tanto este día. Hoy solo te toca mostrar lo hermosa que sos y lo talentosa. Brillá como solo alguien como vos puede hacerlo. Orgullosa de vos. Mamá”. La empresaria y conductora se mostró atenta durante toda la función, registrando cada momento con el celular y acercándose para felicitar a su hija al final, entre flores, risas y lágrimas de emoción.

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