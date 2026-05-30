Atento Boca: la importante decisión que habría tomado Dybala respecto a su futuro y su gesto con la Roma

Paulo Dybala acordó la extensión de su contrato con la Roma (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores en su último partido del primer semestre, Boca Juniors recibió una nueva noticia demoledora: Paulo Dybala está al borde de extender su vínculo con la Roma de Italia y podría firmar su nuevo contrato la próxima semana. A pesar de que el Xeneize tenía a la Joya como el gran objetivo en el mercado de pases, el volante habría acordado su continuidad en el cuadro de la Serie A que logró clasificar para la próxima UEFA Champions League, que tiene como flamante campeón al Paris Saint-Germain.

El portal italiano La Gazzetta dello Sport reveló que “la renovación del contrato de Paulo Dybala con la Roma está cada vez más cerca” y el anuncio está preparado para realizarse la próxima semana, “salvo alguna sorpresa inesperada”. Incluso, brindó detalles de que el acuerdo es de “dos años” antes “de su probable regreso a Argentina”.

PUBLICIDAD

El acuerdo incluye una fuerte baja en sus ingresos: el delantero argentino pasará de cobrar 8 millones de euros a 2,5 millones de euros más premios por partidos jugados. La definición llegó después de varios días de negociaciones y cuando su contrato vigente se extendía hasta junio. La continuidad también tuvo un peso extra fuera de la cancha. Dybala es la figura más popular del club, con casi 56 millones de seguidores en redes sociales, frente a los 7,3 millones de la institución, y “sus camisetas siguen siendo las más vendidas” del equipo.

Dybala aceptó una considerable reducción de su salario para continuar en la Roma (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El medio italiano destacó que “Boca Juniors ha intentado tímidamente afianzarse sin éxito”. Durante meses se habló de la posibilidad de que el club argentino lo reuniera con su amigo Leandro Paredes para disputar la fase final de la Copa Libertadores, aunque finalmente el equipo xeneize ni siquiera accedió a esa instancia. Infobae informó hace una semana que “no existió comunicación entre Juan Román Riquelme y el cordobés”.

PUBLICIDAD

En el último partido de la temporada de la Serie A, Dybala dio dos asistencias en el triunfo 2-0 sobre Hellas Verona, una de ellas de taco en tiempo de descuento, en el partido que selló la clasificación de la Roma a la Champions League después de siete años de ausencia. Su festejo en el campo y una historia en Instagram con el escudo de la competencia reactivaron las especulaciones sobre su permanencia.

El gesto más comentado llegó después del partido. En redes, el atacante publicó una imagen con el parche oficial de la Champions League sin texto ni aclaración, una señal que fue leída como un indicio de continuidad, ya que no disputa ese torneo desde marzo de 2022, cuando todavía jugaba en la Juventus, y la Roma no lo jugaba desde 2019.

PUBLICIDAD

Boca Juniors quedó afuera de la Copa Libertadores y deberá disputar la fase de playoffs de la Sudamericana contra O'Higgins (REUTERS/Rodrigo Valle)

Ante las cámaras de DAZN, el propio Dybala habló sobre el valor deportivo de esa clasificación, aunque evitó confirmar su futuro contractual: “Para un equipo y una afición como la Roma, jugar la Champions League debería ser lo normal. Quizás en los últimos años otros equipos lo merecían más que nosotros. Este año, sin embargo, lo merecíamos, y mucho. Disfrutemos de este momento y de volver a jugar en la noche de las estrellas mágicas”.

Quien sí se expresó de manera directa fue el entrenador Gian Piero Gasperini. “Estoy seguro de que Paulo se quedará aquí la próxima temporada. Lo puse en contacto con la dirigencia, más no puedo hacer”, declaró el técnico.

PUBLICIDAD

A pesar de que se quedó afuera de la convocatoria de la selección argentina para el Mundial 2026, el volante ofensivo de 32 años completó una correcta temporada con la Roma, la cual estuvo atravesada por varias lesiones. Paulo Dybala disputó 27 partidos en los que convirtió tres goles y brindó ocho asistencias. Más allá de que la Joya tendría acordada una renovación por dos años con la Loba, la puerta para Boca no se cierra de forma definitiva para un futuro.