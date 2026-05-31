El vestido que eligió Mirtha Legrand para su programa: bordados, arabescos y una caída en gris

La conductora apostó por un vestido largo de satén con brillos (Video: La Noche de Mirtha-ElTrece)

Cada sábado, antes de que empiece la conversación, Mirtha Legrand ya comunica algo. Su atuendo es parte del programa tanto como sus preguntas, y esta semana no fue la excepción. La conductora se sentó a la mesa de La Noche de Mirtha, en El Trece, con un look que, una vez más, no pasó desapercibido.

La prenda es de Iara: un vestido largo de manga larga con bordados en plateado y dorado sobre una base en gris, una combinación que cubre prácticamente toda la superficie de la prenda sin dejar zonas lisas a la vista.

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El diseño de los bordados sigue un patrón de curvas y arabescos dispuestos en capas que se superponen desde el escote hasta el ruedo. Las líneas no son rectas ni geométricas: forman arcos que se encadenan y generan un efecto de movimiento sobre la tela, acentuado por la alternancia entre el plateado más frío y los destellos dorados.

La silueta es recta y de hombros estructurados, con una construcción que da volumen en la parte superior sin exagerar el ancho. Las mangas largas mantienen la coherencia con el resto del vestido y también llevan bordado hasta las muñecas.

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Mirtha apostó por un vestido de Iara para su programa del sábado por la noche

En la zona del talle, una banda de tela lisa en gris más oscuro envuelve la cintura en diagonal y genera el único quiebre visual dentro de tanta ornamentación. Ese recurso marca la figura sin necesidad de un corte tradicional y aporta un contraste de textura que ordena el conjunto.

La falda suma otro elemento de distinción: una caída de tela suelta en el lateral derecho que se desprende del cuerpo principal del vestido. Esa pieza, también en gris liso, rompe la verticalidad del bordado y le da al look un gesto de movimiento hacia el piso.

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Los accesorios siguen la misma paleta sin disputarle protagonismo al vestido. Mirtha llevó aros colgantes largos con piedras que replican el brillo del plateado, y anillos en ambas manos que completan la apuesta sin recargar la lectura general del atuendo.

Legrand complemento el vestido con joyas en tonos dorados

La mesa reunió a cuatro figuras del espectáculo argentino que atravesaban momentos distintos de sus carreras: teatro musical, comedia, música tropical y televisión en un mismo programa. Osvaldo Laport llegó al ciclo en uno de sus mejores momentos sobre las tablas. El actor formó parte del elenco de Billy Elliot, el musical que se consolidó como una de las producciones más comentadas de la temporada gracias a su despliegue escénico y al reconocimiento del público. Con una extensa trayectoria en televisión y teatro, Laport aportó una mirada personal sobre los desafíos de la actuación y su vigencia artística.

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Andrea Politti se sumó a la mesa en pleno éxito de HDP - Hijos de Primera, obra teatral que marcaba su presente profesional. La actriz y conductora tuvo la oportunidad de contar detalles sobre ese proyecto y los nuevos desafíos que enfrentaba sobre el escenario en esa etapa de su carrera.

El turno de Ricky Maravilla tuvo un tono más distendido. El referente de la música tropical argentina llevó a la mesa su actualidad artística y las anécdotas acumuladas en una vasta trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de ese género en el país.

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Mirtha junto a sus cuatro invitados de la noche (Prensa El Trece)

El cuarto lugar lo ocupó Denise Dumas, quien atravesaba un momento particular en su carrera televisiva. La conductora se desempeñaba como reemplazo de Ángel de Brito en LAM, el ciclo que mantuvo altos niveles de audiencia y marcó la agenda del mundo del espectáculo semana a semana. Su paso por la mesa de Mirtha permitió conocer su mirada sobre la televisión actual y su experiencia al frente de un programa de esas características.