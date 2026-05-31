La tajante respuesta del Turco Mohamed ante los rumores de un posible interés de Boca Juniors

La reciente eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores aceleró los rumores sobre el futuro de su cuerpo técnico, que encabeza hasta el momento Claudio Úbeda. Uno de los nombres que asoma como rumor a tomar el cargo es el de Antonio Mohamed. El entrenador bicampeón con Toluca de México rechazó de plano cualquier posibilidad de asumir en el club argentino en el corto plazo, disipando expectativas y cerrando la puerta a una salida repentina del fútbol mexicano.

Boca Juniors atraviesa una fase de transición tras la derrota ante Universidad Católica en la Bombonera, la primera ante un rival chileno en ese estadio. El resultado marcó su despedida de la competencia continental y, según versiones públicas, motivó la inminente salida del cuerpo técnico del banco azul y oro. Las especulaciones sobre el posible arribo del Turco comenzaron a crecer en redes sociales y entre la opinión pública, dada su relación previa con el club y su reciente éxito en México.

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Antonio Mohamed descartó por completo cualquier posibilidad de hacerse cargo de Boca Juniors en el corto plazo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En medio de la ola de rumores, Mohamed fue consultado por la prensa sobre la chance de reemplazar a Úbeda. Su respuesta fue contundente: “Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa”, declaró en diálogo con ESPN.

Estas palabras dejan sin margen a versiones sobre una eventual salida. Mohamed enfatizó en varias oportunidades su vínculo contractual y el proyecto en marcha con Toluca, equipo con el que se encuentra en plena disputa de la final de la Concachampions frente a Tigres. En las últimas semanas, la figura del Turco había cobrado fuerza entre los candidatos sugeridos para conducir a Boca en el segundo semestre. Sin embargo, el propio entrenador se encargó de desmentir cualquier movimiento en ese sentido.

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Desde el club mexicano, la dirigencia ratificó públicamente la continuidad de Antonio Mohamed al frente del plantel. Según declaraciones recogidas por medios locales, los directivos negaron la posibilidad de una desvinculación y reiteraron que el contrato del técnico argentino se extiende por un año más.

El entrenador argentino priorizó la continuidad de su ciclo en Toluca (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El respaldo institucional fue clave para despejar dudas, en un contexto donde los rumores insistían en la posibilidad de un acercamiento de Boca. La directiva del Toluca sostuvo que Mohamed lidera la planificación deportiva próxima y que nada haría cambiar ese escenario en lo inmediato. Francisco Suinaga, presidente del club, dejó en claro que el tema de la continuidad “no es algo que estemos ni discutiendo, ni evaluando”.

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De cara a la final de la Concachampions, Mohamed analizó el recorrido de Toluca y minimizó la presión por el resultado: “Si ganamos la CONCACAF es excelente porque habríamos ganado todo lo que nos propusimos jugar, en el sentido de títulos. Pero en el sentido del camino recorrido en un año y medio, si no se llega a ganar la final también lo consideraría muy bueno o casi excelente. No estamos poniendo todo en tela de juicio por un solo partido, porque también llegar a la final tanto para Tigres como para nosotros es un gran mérito, no es fácil llegar a finales”, argumentó el Turco.

El vínculo de Antonio Mohamed con Boca Juniors tiene raíces profundas. El Turco vistió la camiseta xeneize durante la temporada 1991-1992 y nunca ocultó su deseo de regresar algún día como entrenador. Sin embargo, en este momento de su carrera, la prioridad está puesta en el fútbol mexicano y en el proyecto que encabeza en Toluca.

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El camino inmediato del técnico está ligado al fútbol mexicano (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La relación de camaradería con futbolistas y técnicos argentinos en México también aflora en sus declaraciones. El Turco bromeó sobre su enfrentamiento con el capitán de Tigres y amigo personal: “Guido Pizarro es un amigo, ha llegado a dos finales, y lamentablemente nos tenemos que enfrentar las dos veces. Yo igual cuando lo enfrenté la final pasada, después del partido lo abracé y le dije que iba a llegar a muchas finales y a ganar títulos con Tigres… esperemos que no sea este. El fútbol es así, la vida es así, si querés estar en la alta competencia te vas a enfrentar constantemente, y que gane el que haga mejor las cosas”.

En febrero Mohamed aclaró que su concentración está puesta en el presente de Toluca, descartando cualquier distracción externa: “Estoy muy comprometido con este proyecto, así que quede muy claro para cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa; si me voy de Toluca es para descansar”.

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