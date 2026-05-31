Operativo termina con la detención del extraditable número 27 en Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en Playa Grande, Ixcán, Quiché, a Jesús Antonio “N”, requerido por Estados Unidos por narcotráfico. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvieron este sábado 30 de abril, en Playa Grande, Ixcán, Quiché a Jesús Antonio “N”, a un hombre de 47 años conocido también como “Miguel Ángel Landeros”, “Chuma” y “Miguelón”. Según el Ministerio de Gobernación, se trata de un presunto narcotraficante requerido por Estados Unidos para extradición por su supuesta participación en delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), dependencia de la PNC, encabezó el operativo que permitió localizar y arrestar al señalado. De acuerdo con los reportes oficiales, Jesús Antonio “N” es solicitado por una corte estadounidense por cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas. La investigación apunta a que el capturado habría participado en una red dedicada a introducir cocaína ilegalmente en territorio estadounidense.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Gobernación detalló que esta acción se enmarca en los esfuerzos coordinados para combatir el narcotráfico y desarticular estructuras criminales transnacionales. En un comunicado oficial, la cartera destacó: “Esta captura forma parte de las acciones estratégicas para garantizar la seguridad ciudadana y colaborar con la justicia internacional”.

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La detención de Jesús Antonio “N” eleva a 27 el total de personas aprehendidas en Guatemala para extradición en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jesús Antonio “N” es el extraditable número 27, según las autoridades

La detención del sujeto eleva a 27 el número de personas aprehendidas con fines de extradición en Guatemala en lo que va de 2026, según datos proporcionados por la PNC. La mayoría de estos capturados enfrenta procesos judiciales vinculados al narcotráfico y el crimen organizado. La institución policial señaló que los operativos de localización y captura continuarán para dar cumplimiento a las solicitudes de extradición emitidas tanto por tribunales guatemaltecos como extranjeros.

A través de sus canales oficiales, la cuenta de la PNC de Guatemala puntualizó: “Detienen al extraditable número 27. Agentes de la SGAIA en Playa Grande Ixcán, Quiché, capturan al extraditable número 27 identificado como Jesús ‘N’, de 47 años, con multas de Extradición hacia los Estados Unidos por temas relacionados al narcotráfico”.

El Ministerio de Gobernación reiteró la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de drogas. Según la cartera, la coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos ha permitido fortalecer los mecanismos de intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos.

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Las autoridades recordaron que los procesos de extradición se realizan bajo estrictos procedimientos legales, respetando los derechos fundamentales de los aprehendidos.

El arrestado cuenta con varios alias, entre ellos “Miguel Ángel Landeros”, “Chuma” y “Miguelón”, y es acusado de conspirar para distribuir cocaína a EE.UU. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La captura de este presunto narcotraficante refuerza la política estatal de enfrentar el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas. Por su parte, el Ministerio de Gobernación aseguró que las acciones para desarticular redes delictivas y garantizar la seguridad en el territorio nacional se mantendrán como prioridad durante el resto del año.

“Con esta aprehensión, suman 27 personas capturadas con fines de extradición en Guatemala durante 2026 por distintos delitos, principalmente relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Las fuerzas de seguridad destacaron que continuarán fortaleciendo los operativos de localización y captura de personas requeridas por la justicia nacional e internacional”, indicó la nota de prensa de Gobernación.