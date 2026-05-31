Denise Dumas recordó la táctica que utilizó Campi para conquistarla: “Él se me hacía el langa”

La conductora recordó cómo nació el amor con su esposo

A 20 años de iniciar su relación, Denise Dumas y Martín Campi son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Entre risas y gestos de amor, la conductora y actriz supieron construir un vínculo que trascendió el tiempo. Así las cosas, este sábado, la comunicadora abrió la puerta de su intimidad y relató cómo hizo el artista para conquistarla.

Todo sucedió cuando Dumas fue consultada por Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (Eltrece). “En ese momento en lo de Marcelo (Tinelli) se jugaba al básquet por un auto. Entonces yo fui como modelo que estaba en lo de Nito y ahí Martín, mi marido, estaba haciendo de Giordano con la máscara y todo”, comenzó diciendo la invitada.

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Luego, la conductora recordó las palabras que le dijo Campi para conocerla más y romper el hielo: “Una locura ese momento, porque él me empieza a hablar y me dice: “Ay, vos estás con José María”. Él se me hacía el langa atrás de la máscara de Giordano, y en el medio aparecía el Giordano verdadero que le decía: “Campi, tenemos que inventar una palabra para hoy”. O sea, era toda una cosa, el Giordano verdadero más mi marido. Y bueno, me toca jugar, pierdo, obvio, y al día siguiente voy al teatro y José María entra a mi camerino y me dice: “¿Qué hiciste ayer vos, trola? Que hay un amigo mío que me pide el número de teléfono””.

La conductora recordó el difícil momento de su vida tras la muerte de su ser querido

Ante la llamativa pregunta de su compañero, y conociendo su humor, Denise preguntó: “Y le digo: “¿Es Campi?” Sí. Hemos charlado....y nuestra primera salida fue con José y Moni, que es su mujer también hoy en día. Salimos los cuatro, que en ese momento Moni no hablaba y José hablaba hasta por los codos, así que habló José toda la noche. Salvó ahí, tapó todos los baches nuestra primera cita”.

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Para coronar la anécdota, Legrand agregó: “Pero fueron a tomar un café y nunca más se separaron”. Continuando con su recuerdo, la invitada se refirió a su primera cita con su esposo: “Y ahí me dio un beso. Primera salida, beso. No está bien, ¿no? Después de esa salida, que no hablamos mucho, que era raro, José dice: “Bueno, llevala vos a su casa”. Y él dice: “¿Paramos a tomar un café?” Digo: “Mirá que la niñera se va”. Claro, yo tenía Isa y Santi, tenían uno y dos años. Yo me separé con ellos muy bebitos".

Dumas cerró diciendo: “Él era un soltero que tenía un loft que se lo llenamos de triciclos. Vivía como todo canchero. Se le acabó la joda. Y ahí me dijo: “Bueno, pero antes de llevarte aunque sea un café”. Y ahí fue, bueno, que nos dimos la oportunidad, porque si no hubiera sido un fracaso. Nos perdíamos la historia de amor de nuestra vida".

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En otro de los tramos de la charla, Dumas también fue consultada por el duro momento que atravesó tras la muerte de su hermana Janine, quien falleció atropellada por un conductor alcoholizado. En ese contexto, Denise destacó el papel trascendental que tuvo un caballo en su vida para lograr transitar ese dolor.

Durante la entrevista, Mirtha Legrand le preguntó: “Cuando murió tu hermana, ¿tu padre te compró un caballo?”. Dumas respondió: “Yo tenía 11 años, ella 16 y mi hermano 18. No sé por qué se me dio por los caballos”.

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Acerca de cómo conoció al animal, relató: “La historia es genial porque yo amaba los caballos. Tenía un tío que era veterinario y trabajaba en los hipódromos. Un día me dijo: ‘Tengo un caballo acá que no corre bien y lo dejaron abandonado’”. En ese momento, Dumas decidió quedarse con el animal: “Ahí conocí a Anónimo, el caballo de toda mi vida. No sabía qué nombre ponerle y le puse ese”.

Dumas recordó cómo influyó este vínculo en su proceso de duelo: “Era un loco, pero fue un caballo que me dio un sentido, me dio felicidad y un motivo para seguir adelante. Yo me pasaba todo el día en el club. Lo vi tan mal que sentí que tenía que ayudarlo, y terminamos acompañándonos mutuamente. Vivió con nosotros hasta el final y lo amé muchísimo”.

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