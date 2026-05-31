El Salvador

Remesas en criptomonedas hacia El Salvador crecen un 44.3 % hasta abril de 2026

El envío de remesas a través de criptomonedas alcanzó el 0.70 % del total recibido en El Salvador entre enero y abril, un periodo en el que estos fondos sumaron USD 23.1 millones

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Primer plano de tres monedas Bitcoin doradas y unos billetes de dólar acostados sobre una superficie de madera, con dos laptops abiertas de fondo.
El Salvador recibió USD 23.1 millones en remesas enviadas mediante criptomonedas entre enero y abril de 2026, según el Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador ha experimentado un aumento del 44.3 % en las remesas recibidas a través de carteras de criptomonedas entre enero y abril de 2026, alcanzando los USD 23.1 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), citados por la Agencia EFE. Esta cifra supera los USD 16 millones registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento de USD 7.1 millones en apenas un año.

De acuerdo con lo informado por EFE, el flujo de remesas en criptomonedas representó el 0.70 % del total de remesas generales enviadas al país durante los primeros cuatro meses de 2026, mientras que en el mismo lapso de 2025 esa proporción fue del 0.52 %. El monto total de remesas que ingresó a El Salvador entre enero y abril de este año sumó USD 3.286,72 millones, frente a los USD 3.076,93 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

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El reporte del BCR, citado por EFE, también expone que, aunque la tendencia al alza resulta notoria en el corto plazo, el acumulado anual de remesas en criptomonedas mostró una caída en 2025. Durante ese año, los envíos a través de billeteras digitales sumaron USD 57.67 millones, un descenso del 32.5 % respecto a los USD 85.5 millones registrados en 2024.

Primer plano de manos usando un smartphone con app Bitcoin junto a un QR para pago en tienda. Una mujer sonriente entrega una bolsa a un cliente, con familia de fondo.
Las remesas en criptomonedas aumentaron un 44,3 % respecto al mismo periodo de 2025, marcando una recuperación tras la caída del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense, desde septiembre de 2021.

De acuerdo con la información reunida por EFE, el papel de las criptomonedas en la economía salvadoreña sigue sujeto a la evolución de la confianza de los usuarios, las políticas estatales y la dinámica de los mercados internacionales.

El Salvador registró un crecimiento destacado en las remesas enviadas mediante criptomonedas durante los primeros meses de 2026, superando ampliamente los montos reportados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos oficiales divulgados por EFE.

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Las remesas familiares en El Salvador caen 29.5% en abril de 2026

En el panorama general de las remesas, el envío de remesas familiares registró en abril de 2026 un descenso. Este comportamiento se reflejó en un descenso marcado del flujo de fondos provenientes del exterior, considerado uno de los principales pilares económicos de El Salvador y factor clave para la estabilidad financiera de miles de familias y el comercio local.

De acuerdo con cifras oficiales del BCR, en abril de 2025 el país recibió USD 7.72 millones en concepto de remesas familiares. Al comparar ese dato con el ingreso correspondiente a abril de 2026, el reporte evidencia un descenso a USD 5.44 millones, lo que representa USD 2.28 millones menos en un solo año.

Mujer de espaldas con cabello castaño y chaqueta de mezclilla azul, usando un cajero automático gris. Su cuerpo cubre parcialmente el panel del cajero.
El flujo de remesas familiares hacia El Salvador registró una caída de 29,5 % en abril de 2026, según BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este retroceso equivale a una baja aproximada del 29.5 % para el periodo analizado. Las autoridades atribuyen esta disminución a factores externos que condicionan la capacidad de envío de la comunidad migrante, principalmente radicada en los Estados Unidos.

De acuerdo con el informe más reciente del BCR, los migrantes disponen de menos capacidad de ahorro debido al aumento de los precios en los países donde residen.

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