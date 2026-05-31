Murió el hombre de 70 años que había sido atacado junto a su esposa en Villa Amelia e investigan un doble homicidio

La muerte de la segunda víctima del ataque se confirmó este sábado

A una semana de que se reportara el incendio de una casa de la localidad de Villa Amelia, ubicada en la provincia de Santa Fe, este sábado se confirmó la muerte de Omar Gamarra (70). El hombre había sido rescatado cuando se encontraba en estado crítico, mientras que el cuerpo de su esposa, Marta Ester Ramírez (65), fue prendido fuego. El caso pasó a investigarse como doble homicidio.

Todo ocurrió el viernes 22 de mayo, alrededor de las 16:00 horas, cuando el personal policial y de bomberos se presentó en una vivienda ubicada en la calle Larrea al 200, tras haber recibido una alerta de que la propiedad estaba en llamas. El matrimonio había sido descubierto por su hija, quien notó que su padre todavía conservaba signos vitales.

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A lo largo de los días, las hipótesis fueron completamente diversas. En un primer momento, las autoridades consideraron que el incidente había sido causado por la explosión de una garrafa, una línea investigativa que cobró fuerza por la muerte de la mujer, quien fue encontrada sin vida y con el cuerpo prendido fuego en el lugar.

Poco después de que se conocieran los resultados de la autopsia, el caso pasó a ser investigado como presunto femicidio seguido de suicidio. El cambio rotundo se dio producto de que la víctima presentaba un impacto de bala en la espalda. Además, comprobaron que había sido rociada con alcohol.

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El hecho ocurrió en la calle Larrea al 200

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, esta presunción no se sostuvo en el tiempo. Esto se debió a que los médicos del Hospital Provincial de Rosario constataron que Gamarra también había recibido tres disparos en la cabeza, sumado a las quemaduras.

A raíz de esto, la investigación dio un giro de 360 grados en comparación con el hallazgo inicial. Fue así que las autoridades confirmaron que el caso dejó de investigarse como un accidente doméstico para pasar a ser considerado un posible doble homicidio. Por este motivo, se evaluaría un eventual agravamiento de la carátula del expediente.

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Esto se reforzó dado que no se encontró ningún arma en la escena y las heridas de ambos no eran compatibles con un intento de suicidio o un hecho accidental. Durante el transcurso de la semana, se llegó a la detención de un joven de 27 años, identificado como Tiago R.

El arresto se concretó el miércoles por la mañana en Mendoza al 300, también en Villa Amelia. La medida había sido ordenada por la fiscal Noelina Navone, quien quedó a cargo de la causa y dispuso que la Brigada de Femicidio de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género realizara el procedimiento.

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La policía detuvo al sospechoso durante un operativo realizado el miércoles a la mañana

Actualmente, el hombre está sospechado de ser el autor material del asesinato de María Esther Ramírez y Omar Gamarra. La acusación se habría reforzado luego de que en el domicilio del acusado se secuestrara un arsenal de armas. Entre los elementos incautados, se encontraban una pistola calibre 22, una escopeta calibre 12, cinco celulares, 36 cartuchos calibre 22 y prendas de vestir.

Cabe recordar que en los días previos, los peritos de la Policía Científica secuestraron doce vainas servidas calibre 22, un cartucho intacto, proyectiles deformados y otros elementos con manchas de sangre en el domicilio de las víctimas. Además, se identificaron orificios compatibles con disparos.

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El posible móvil del doble crimen tendría relación con la venta minorista de droga en la zona, según indicaron fuentes de la investigación. Sin embargo, no se descartarían otros posibles móviles. Por el momento, las autoridades continúan trabajando para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar la participación de más personas, en caso de corresponder.