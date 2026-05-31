Naciones Unidas lanza respuesta humanitaria en 33 municipios vulnerables de Honduras

La intervención humanitaria iniciará el 1 de junio y tendrá una duración de seis meses. Treinta y tres municipios fueron priorizados debido a sus altos niveles de vulnerabilidad. (Foto: ONU Honduras)

El Sistema de Naciones Unidas en Honduras anunció el inicio de una amplia intervención humanitaria destinada a atender a más de 760 mil personas en situación de vulnerabilidad, gracias a una asignación de 63.2 millones de dólares provenientes del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC, por sus siglas en inglés).

La iniciativa comenzará oficialmente el próximo 1 de junio de 2026 y tendrá una duración de seis meses, período durante el cual se desarrollarán acciones coordinadas en 33 municipios y más de 1,500 comunidades del país identificadas como las más afectadas por diversas crisis humanitarias.

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El programa será ejecutado de manera conjunta por siete agencias del Sistema de Naciones Unidas en Honduras: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

A estas instituciones se suman las organizaciones no gubernamentales internacionales CARE y GOAL, que colaborarán en la implementación de una estrategia multisectorial orientada a brindar asistencia a las poblaciones con mayores niveles de necesidad.

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La respuesta forma parte del Plan de Acción Humanitaria impulsado por la Red Humanitaria de Honduras, un mecanismo liderado por Naciones Unidas y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), cuyo objetivo es coordinar esfuerzos para atender a las comunidades más afectadas por emergencias y crisis prolongadas.

Naciones Unidas anunció una inversión de 63.2 millones de dólares para fortalecer la respuesta humanitaria en Honduras. Más de 760 mil personas serán beneficiadas con acciones de asistencia en distintas regiones del país. (Foto: ONU Honduras)

Según las evaluaciones realizadas por la Red Humanitaria, alrededor de 1.4 millones de personas continúan enfrentando necesidades humanitarias en Honduras, especialmente en municipios donde convergen múltiples factores de riesgo, como fenómenos climáticos extremos, inseguridad alimentaria, violencia y desplazamiento de población.

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Las comunidades seleccionadas para recibir asistencia fueron identificadas mediante procesos técnicos de focalización desarrollados en coordinación con autoridades municipales, organizaciones comunitarias y actores humanitarios presentes en los territorios.

De acuerdo con Naciones Unidas, esta metodología busca garantizar que los recursos lleguen a las personas y familias que enfrentan las condiciones más severas de vulnerabilidad.

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Entre las principales problemáticas que afectan a las comunidades priorizadas destacan las sequías prolongadas, inundaciones recurrentes, pérdidas agrícolas, dificultades para acceder a servicios de salud, escasez de agua potable, violencia y fenómenos relacionados con la movilidad humana, incluyendo desplazamiento interno y migración.

Estas condiciones han generado importantes brechas sociales y económicas que afectan especialmente a niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Las acciones abarcarán más de 1,500 comunidades identificadas por la Red Humanitaria de Honduras. La asistencia incluirá programas de seguridad alimentaria, salud y acceso a agua potable. (Foto: Cortesía)

Entre ellos se encuentran la seguridad alimentaria, mediante la entrega de asistencia alimentaria y apoyo a medios de vida; el fortalecimiento de servicios de salud; programas de agua, saneamiento e higiene (WASH); protección para personas en situación de riesgo; y apoyo a la gestión de albergues para poblaciones desplazadas o afectadas por emergencias.

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El Coordinador Residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, destacó la importancia del financiamiento recibido y aseguró que permitirá ampliar significativamente la capacidad de respuesta en los territorios más golpeados por las crisis humanitarias.

“Este financiamiento nos permite impulsar una respuesta humanitaria concreta en los territorios donde las necesidades son más urgentes. Se trata de un esfuerzo coordinado que busca llegar de manera oportuna a quienes más lo necesitan”, expresó el funcionario.

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Naciones Unidas también subrayó que estas acciones complementan los esfuerzos que realiza el Gobierno de Honduras para atender a las poblaciones vulnerables y fortalecer la capacidad institucional de respuesta frente a emergencias.

Asimismo, la organización recordó que actualmente también se desarrolla una estrategia de acción anticipatoria ante la sequía, respaldada con cuatro millones de dólares provenientes del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF).

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