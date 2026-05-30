Salud

Entrenamiento exprés de alta exigencia: 10 minutos que desafían todos los niveles

La propuesta del entrenador Jared Rodriguez alterna saltos de comba y abdominales en un circuito breve y accesible, capaz de elevar el ritmo cardíaco y exigir el máximo esfuerzo muscular, independientemente de la experiencia física

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En una ilustración de tres paneles, una mujer y dos hombres realizan ejercicios de fuerza en un gimnasio. Un reloj y el texto "10 MINUTOS" están al centro
La rutina de diez minutos combinada de cardio y fuerza de Jared Rodriguez se adapta a todos los niveles de condición física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un entrenamiento que promete resultados en apenas 10 minutos puede sonar contradictorio. Esta propuesta, difundida por la revista GQ y atribuida al entrenador personal Jared Rodriguez de SunnyFit, plataforma de entrenamiento, busca combinar cardio y fuerza en una sesión breve y accesible.

La clave, según se describe, es la naturaleza híbrida de la rutina, que eleva rápidamente las pulsaciones y pone a prueba la resistencia muscular, en especial del tren inferior y la zona media.

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El plan se caracteriza por su sencillez estructural: solo requiere dominar 3 movimientos, de los cuales uno se realiza una vez durante la secuencia. Esta simplicidad facilita la adopción incluso para quienes no tienen experiencia previa, pero no resta intensidad al esfuerzo físico.

Un hombre levanta su camiseta negra para mostrar su abdomen sudoroso y muy definido, mientras se pellizca la piel; se ve su reflejo de espaldas en el espejo del gimnasio.
El entrenamiento minimalista propuesto por SunnyFit solo requiere una comba y una esterilla para ejercitarse en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como señala el artículo, para quienes ya cuentan con un alto nivel de forma, los 10 minutos pueden pasar casi inadvertidos; en cambio, quienes están comenzando encontrarán que se trata de un reto considerable. El entrenamiento mantiene así una dualidad: es lo bastante accesible para principiantes, pero suficientemente exigente para desafiar a deportistas más experimentados.

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Dificultad y accesibilidad según el nivel físico

La rutina de 10 minutos puede ser percibida de formas opuestas dependiendo del estado físico de quien la realiza. Para quienes recién inician en el acondicionamiento físico, pues el ritmo cardíaco se incrementa con rapidez y los músculos, especialmente del tren inferior y la zona media, sienten la exigencia desde las primeras repeticiones.

Este contraste en la percepción de la dificultad responde a la estructura del entrenamiento: una combinación de ejercicios sencillos que, realizados de forma continua y sin pausas largas, elevan la intensidad global del circuito. Así, la rutina funciona como un termómetro de progreso personal, adaptándose al nivel de cada usuario.

Primer plano de piernas entrenadas y tonificadas con piel bronceada y venas visibles, vistiendo shorts negros y zapatillas deportivas negras en un gimnasio.
La rutina de ejercicios de GQ sube rápidamente el ritmo cardíaco y fortalece la zona media y el tren inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de Jared Rodriguez

La rutina es una sugerencia del entrenador personal Jared Rodriguez, quien destaca la eficacia de combinar intervalos de saltos y abdominales.

Según Rodríguez, el circuito no está pensado para repetirse solo un par de veces y olvidarse, sino para que el practicante regrese a él con frecuencia, se ponga a prueba y observe su evolución. “Ponerte a prueba, perfeccionar tus habilidades y comprobar cuánto más fuerte y fluido te vuelves con la práctica” son, de acuerdo con el entrenador, los objetivos principales de esta propuesta.

El planteamiento no solo apunta a una mejora inmediata, sino que busca motivar la constancia y el seguimiento de la propia progresión a lo largo del tiempo. Esta rutina invita a volver periódicamente a los mismos ejercicios para medir avances personales.

Primer plano de un hombre musculoso sin camisa, con pectorales y deltoides definidos, flexionando sus brazos y señalando sus bíceps en un gimnasio.
La estructura sencilla del circuito, con solo tres movimientos, facilita la incorporación para principiantes sin restar intensidad para expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipamiento y entrenamiento en casa

Otro punto destacado por la publicación es la facilidad logística de la rutina. No es necesario disponer de un gimnasio ni de equipamiento costoso. Basta una soga y una colchoneta para realizar la parte de zona media, lo que permite efectuar la sesión en casa, en el parque o incluso durante un viaje.

La brevedad del entrenamiento, limitado a solo 10 minutos, lo convierte en una opción práctica para quienes tienen poco tiempo, desean complementar sesiones más largas o buscan una solución rápida para moverse en cualquier momento del día. La accesibilidad y el carácter minimalista del material requerido facilitan la integración del circuito en la vida cotidiana.

La secuencia de ejercicios

El circuito propuesto por Jared Rodriguez consiste en la alternancia de dos ejercicios principales, con la incorporación de un tercer ejercicio solamente al final.

La rutina combina intervalos de 30 segundos de salto de soga con ejercicios de fortalecimiento abdominal. Comienza con tres bloques alternados de salto de soga y crunches inversos, seguidos por un nuevo intervalo de soga y 30 segundos de wipers o limpiaparabrisas, un movimiento que trabaja el core y los oblicuos.

saltar la soga
El circuito de ejercicios de Jared Rodriguez alterna saltar la soga y abdominales para un entrenamiento completo (Freepik)

El circuito finaliza con un último tramo de salto de soga, completando una secuencia dinámica que eleva la frecuencia cardíaca mientras fortalece la zona media del cuerpo.

Un hombre acostado boca arriba en una colchoneta gris realiza elevaciones de piernas en un gimnasio, con otros usuarios y máquinas de ejercicio al fondo.
El ejercicio de wipers o limpiaparabrisas activa el tren inferior y fortalece eficazmente los músculos abdominales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estructura repetitiva y rítmica permite mantener la intensidad y el enfoque en la técnica. El enfoque en el tren inferior, la zona media y la resistencia cardiovascular se refuerza con el uso continuo de la comba, mientras que los ejercicios de abdominales aportan el componente de fuerza a la zona media.

La rutina está diseñada para ser directa, efectiva y fácil de memorizar, lo que la hace apropiada tanto para principiantes como para deportistas avanzados según GQ.

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