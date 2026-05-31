La mamá de L-Gante contó cómo está su hijo tras su alejamiento de las redes y reveló que aún habla con Wanda Nara

La mamá de la figura de RKT dio detalles de la actualidad de su hijo

A pocas semanas de que L-Gante publicara en sus redes sociales una reflexión en la que compartía estar atravesando un proceso de introspección y vulnerabilidad, su madre, Claudia Valenzuela, ofreció detalles sobre el presente del cantante y su entorno. En diálogo con Puro Show (eltrece), Claudia explicó que su hijo decidió tomar distancia del foco mediático y priorizar la vida familiar.

“Él está bien. Está más casero, disfrutando. Lo que antes era todo salir, ahora es más estar en casa, con su hija. Su mente está enfocada en otras cosas”, señaló la madre del artista, describiendo un cambio en las prioridades de L-Gante, quien actualmente dedica más tiempo a la vida doméstica y al cuidado de su hija.

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Sobre la relación entre L-Gante y Tamara Báez, madre de Jamaica, Claudia aseguró que el vínculo es positivo. “Ellos tienen una buena relación. Son los papás de Jamaica y es un lazo que nunca se va a cortar. Siempre estamos presentes”, indicó.

La profunda reflexión de L-Gante en sus redes sociales sobre su situación actual (Instagram)

Consultada acerca de la última edición de los premios Martín Fierro, donde Wanda Nara fue reconocida por su labor como conductora, Claudia manifestó que sigue al tanto de la actualidad de la ex pareja de su hijo y defendió su desempeño ante las críticas recibidas. “Vi los Martín Fierro. Críticas siempre va a haber, hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Ella ya está acostumbrada, aunque seguramente le duelan. Pero el premio lo tiene y eso es lo importante”, expresó.

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Claudia también reveló que mantiene contacto con Wanda Nara: “Tengo relación. Para un cumpleaños, le mando un mensaje y a veces ella también me escribe. Buena relación hemos mantenido”, relató la abuela de Jamaica.

La preocupación de los seguidores de L-Gante respecto a su estado emocional comenzó a mediados de mayo, cuando el joven publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que despertó inquietud y debate. En el mensaje, el músico expresó: “Siempre quise y voy a elegir ser buena persona. Porque eso es lo que más valoro de lo que la vida/madre me enseñó”. A continuación, profundizó sobre su manera de vincularse con los demás y consigo mismo: “Siempre tuve y tendré la intención de ayudar a los demás porque eso me hace sentir bien, pero también comprendí que siempre hay que equilibrar y no olvidarse de uno mismo”.

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L-Gante atraviesa un proceso de introspección y vulnerabilidad, según reveló su madre Claudia Valenzuela

Ya en el tramo final de la publicación, L-Gante se sinceró sobre sus necesidades actuales: “En este momento yo me necesito a mí más que nunca. Me desahogo, reflexiono hasta el punto límite y vuelvo a tomar fuerza para tomar las mejores decisiones que creo que me van a hacer bien”. Cerró su mensaje con una reflexión contundente: “Errores tienen todos, un buen corazón muy pocos. Así que ahí vamos de nuevo. El piola soy yo”.

La repercusión fue inmediata. Cientos de usuarios comentaron la publicación, manifestando su preocupación y brindándole mensajes de apoyo. Muchos destacaron la importancia de visibilizar momentos personales difíciles, sobre todo en figuras públicas que suelen ser objeto de constante observación y juicio.

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El antecedente más cercano a este mensaje había sido la decisión de L-Gante de mostrar su lado más familiar y sensible al compartir imágenes de la nueva habitación de su hija Jamaica en su flamante casa. En ese momento, el artista abrió las puertas de su hogar para dar a conocer el espacio que preparó especialmente para la niña, fruto de su relación con Tamara Báez. La habitación, decorada con una temática de unicornios, carpa de juegos, alfombra en tonos lilas y azules, cama cucheta de madera, peluches, sillón rosa y juguetes, generó una ola de comentarios positivos y muestras de ternura en redes sociales. Uno de los detalles más destacados fue el amplio ventanal con vista a un lago, que aporta luz natural y crea un entorno sereno para el descanso y el juego.