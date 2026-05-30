Salud

El potasio acelera la recuperación muscular tras el ejercicio intenso

La reposición del mineral después de entrenar ayuda a reducir calambres, sostener la función nerviosa y mejorar el rendimiento, según especialistas, con alternativas sencillas como frutas, verduras y bebidas con electrolitos

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Un hombre con dolor en la pantorrilla sentado frente a una mesa con un desayuno de plátanos Saba, espinacas, aguacates, frutos secos, yogur con bayas y bebidas
El potasio después del ejercicio acelera la recuperación muscular y optimiza el desarrollo físico tras rutinas intensas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar potasio después del ejercicio influye de forma determinante en la recuperación muscular y el desarrollo físico tras una rutina intensa. De acuerdo con GQ, este mineral desempeña un papel central en la prevención de complicaciones y en la optimización de los beneficios del entrenamiento.

Consumir potasio tras ejercitarse es importante porque favorece la recuperación, previene calambres y evita la fatiga. Los alimentos como banana, papas o espinacas, y bebidas como licuado de proteína, agua de coco o leche con chocolate, son opciones eficaces para reponer los niveles de este mineral después del entrenamiento.

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El potasio es esencial para la recuperación física porque regula la función muscular y nerviosa, así como el ritmo cardíaco y diversos procesos celulares. Harvard Health Publishing, citado por GQ, indica que este nutriente es necesario para el funcionamiento normal de todas las células y para el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Harvard Health señala que el potasio resulta imprescindible para el funcionamiento normal de todas las células del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas, según GQ, consume menos de la mitad de la cantidad diaria recomendada de potasio en su dieta. Esta deficiencia se acentúa tras la actividad física intensa y puede dificultar tanto el rendimiento como los resultados del entrenamiento. Por eso, los especialistas sugieren ajustar la alimentación para asegurar un aporte suficiente y evitar vacíos que impidan una recuperación adecuada.

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Consecuencias de la falta de potasio después del ejercicio

La carencia de potasio después del ejercicio incrementa el riesgo de calambres y prolonga la fatiga muscular. Si la dieta no cubre el requerimiento, pueden aparecer desequilibrios que afectan la función nerviosa y muscular.

GQ destaca que la deficiencia de este mineral puede debilitar la coordinación y hacer más lenta la recuperación tras esfuerzos físicos. Esto produce una mayor probabilidad de padecer molestias musculares y retrasa el retorno al nivel físico habitual.

Beneficios del potasio en la recuperación muscular

Maratonista sentada en la acera con expresión de dolor, sujetando su tobillo derecho. Viste top blanco y shorts negros. Fondo borroso con otros corredores.
El potasio previene calambres y favorece la comunicación entre el cerebro y los músculos tras el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información recabada por GQ en diálogo con Build Your Base, el potasio contribuye a prevenir calambres, facilita la comunicación eficiente entre el cerebro y los músculos y ayuda a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo tras el ejercicio.

Este mineral apoya la reposición de glucógeno en los músculos, fundamental para restablecer la energía perdida durante la actividad física. Un consumo adecuado acelera la recuperación, impulsa el crecimiento muscular y mejora el rendimiento general de quienes entrenan de manera regular.

Bebidas y alimentos recomendados para recuperar potasio

GQ describe varias alternativas sencillas para restituir el potasio después de ejercitarse. La banana figura entre los alimentos destacados por su alto contenido de este mineral. Añadirlo a un licuado de proteína es una forma práctica de sumar potasio y frutas a la dieta.

Otras opciones recomendadas son la papa y las espinacas. El yogur es un complemento útil en la recuperación posterior al entrenamiento. Entre las bebidas, destacan los electrolitos en polvo, que frecuentemente combinan potasio y magnesio, y deben mezclarse con la cantidad de agua indicada en el envase para asegurar su eficacia.

Disposición cenital de plátano, aguacate entero y medio, lentejas en cuenco, papas, tomates en rama, albaricoques secos, kiwis, naranja y melón con agua de coco.
Incorporar alimentos ricos en potasio ayuda a reponer minerales esenciales tras la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de coco sobresale como electrolito natural, pues aporta potasio y ayuda a hidratar gracias a los azúcares presentes, beneficiando la reposición de energía sin necesidad de aditivos procesados. La leche con chocolate es otra alternativa apreciada, ya que combina calcio, vitamina D, proteínas y potasio, aunque los expertos recomiendan controlar su ingesta debido al contenido de azúcar.

GQ aconseja consumir estas bebidas y alimentos en cantidades apropiadas para favorecer la recuperación y mantener los niveles óptimos del mineral. Al hacerlo, se promueve un mejor desempeño físico y se refuerzan los procesos de reconstrucción muscular y resistencia.

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