La palabra de Carmiña Masi luego de tener que abandonar un programa en vivo por un ataque de pánico: “Me da vergüenza”

La exparticipante del reality pasó un mal momento mientras estaba en la televisión paraguaya y llevó tranquilidad a sus seguidores (Video: Instagram)

La periodista y ex participante de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) Carmiña Masi generó preocupación entre sus seguidores después de que un episodio ocurrido durante una transmisión en vivo de su programa en Paraguay se viralizara y llegara a la televisión argentina.

El momento ocurrió mientras conducía Kaos, su ciclo en Paraguay. Las cámaras registraron cómo, luego de hablar con normalidad, Masi comenzó a perder el hilo de lo que decía. Aunque intentó retomar su discurso, no pudo continuar y terminó buscando ayuda con la mirada hacia sus compañeros de panel, hasta que debió abandonar el estudio de manera repentina.

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Lo que se vio en pantalla fue una escena poco habitual para alguien con el recorrido de Masi en los medios. La periodista, que acumuló experiencia tanto en televisión paraguaya como en su paso por el reality de Telefe, no logró sostenerse frente a cámara en ese momento y tuvo que retirarse mientras el programa seguía al aire.

Fue LAM (América TV) el programa que difundió las imágenes y puso el episodio en la agenda mediática argentina. Horas después, la propia Carmiña se encargó de dar una explicación a través de un video publicado en sus redes sociales. En ese video, la periodista confirmó lo ocurrido con una mezcla de alivio e incomodidad: “Bueno, a ver cómo explico esto, porque sinceramente me da mucha vergüenza ser noticia por esto y ser noticia de cualquier cosa. Pero como se hizo público y pasó en vivo ayer en Kaos, tuve un ataque de pánico y tuve que salir en vivo del programa”.

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Masi aclaró que, una vez recuperada, volvió al aire: “Una vez que me recupero, vuelvo, porque no estaba el equipo completo y tenía que continuar de alguna u otra forma”.

Carmiña fue expulsada de la casa de Gran Hermano y decidió regresar a su programa poco a poco

El regreso al estudio tras el episodio habla de una decisión tomada en medio de la incomodidad: con el equipo incompleto y el programa en curso, Masi eligió volver antes de que terminara la emisión.

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En el mismo video, agradeció la forma en que LAM manejó la información: “Le quiero agradecer a la gente de LAM, que fueron los que hicieron público esto, más que nada por el respeto al tocar el tema, a los periodistas de LAM, a la producción de LAM también”.

La periodista fue enfática al señalar que no quería extenderse sobre el tema: “No quiero hablar del tema porque me parece que ya está, hasta acá también todo eso”.

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La vergüenza fue el sentimiento que más veces mencionó a lo largo del video. Masi apeló a su trayectoria para dimensionar lo que le resultó inexplicable: “Yo tengo mucha experiencia en televisión. Es más, tuve bastantes enfrentamientos donde nunca me pasó esto y no puedo creer que me quedé en blanco y tuve que salir de mi propio programa y no pude continuar con eso. Y eso fue lo que pasó”.

El episodio la encontró en un momento de exposición doble: como conductora de su propio ciclo en Paraguay y como figura pública que el público argentino conoció a través de Gran Hermano. Esa combinación hizo que el video explicativo fuera, según sus propias palabras, algo que ya había tenido que hacer antes y que le resultó “bastante cansador” repetir.

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En el pie del video amplió su agradecimiento y anunció su decisión de alejarse temporalmente: “También gracias a todos los demás periodistas argentinos nuevamente que se comunicaron a preguntar por mi estado y por el respeto, y disculpas por no dar notas. De nuevo tengo mucha vergüenza y solamente voy a dedicarme a mi salud mental y física por ahora. Vuelvo la semana que viene. Gracias. Y gracias a mis compañeros de ayer por bancarme”.