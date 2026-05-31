Clima de Negocios: por qué hoy Argentina es más previsible que el resto del mundo, según el titular de la entidad de los CFO locales

Pablo Miedziak, presidente del IAEF

Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), asegura que la Argentina es, en este momento, mucho más previsible que el mundo. Lo es ahora, en este momento, ¿lo seguirá siendo en los próximos meses?

De eso y otros temas habló Miedziak con Infobae en una entrevista realizada horas antes del 43° Congreso Anual que tendrá lugar el próximo martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y bajo el lema “Nuevo contexto global: el desafío de la consolidación”.

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“Esperamos récord de audiencia y vendrá el presidente Javier Milei. Es vital la articulación público-privada, por eso tendremos a muchos ejecutivos y empresarios, pero también funcionarios. El país necesita financiamiento para crecer: vamos a hablar del tema. También del RIGI y el consumo”, destacó este contador de la UADE, de 54 años, con experiencia como CFO en grandes compañías como Marriott Sudamérica, Aerolíneas Argentinas, San Antonio Internacional y San Miguel Global.

— ¿Qué balance hace de estos dos años y medio de gestión de Milei?

— Este país, lamentablemente, depende mucho del gobierno de turno. Me encantaría ser más parecido al de Perú, donde tiene un presidente del Banco Central que está hace 20 años y la economía va bien sin importar quién es el presidente. El balance de estos dos años y medio es superpositivo. La inflación cedió de manera significativa, el riesgo país bajó de 2.500 a 500 puntos, el mercado cambiario está estable y la pobreza muestra señales de retroceso después de años de avance sostenido. Cuando se traduce todo eso a números, el valor de las empresas argentinas en la era de Milei —sobre todo las que cotizan en bolsa— creció casi USD 40.000 millones. Este año hay meses en los que el salario real perdió respecto de la inflación. La inflación bajó mucho, pero en los últimos meses había una tendencia de suba. Con todo, estoy convencido de que mayo es un punto de quiebre para esa tendencia. También para la suba de la mora y empezaron a aparecer señales de que el consumo empieza a mejorar. Hay que ver qué pasa en junio y julio, pero el balance es súper positivo hasta ahora.

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El presidente Milei en la edición 2025 del Congreso del IAEF

— ¿Qué le preocupa de la coyuntura actual y de lo que puede pasar en los próximos meses?

— Comparto lo que dice el ministro Caputo de que se vienen muy buenos meses, pero me preocupa cuando la política se mete con la economía. En IAEF decimos que no hay crecimiento sin inversión, no hay inversión sin reglas claras y no hay desarrollo sin articulación público-privada. Las inversiones van a llegar, pero el ruido político podría dilatar decisiones, sobre todo inversiones de largo plazo. Un cambio de país necesita doce o dieciséis años de buenas medidas. Hay que convencer a los que deciden que tendrán el mismo tipo de reglas durante los próximos años.

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— ¿Ese ruido político, que se traduce en investigaciones judiciales a funcionarios e internas, ya tiene algún impacto en la economía?

— No veo impacto. Ninguna compañía va a decidir invertir en un país por si hay un problema con alguien que está en el Gobierno, por si dos personas se llevan más o menos o por si uno le pone un tuit a otro. En Argentina, en dos o tres meses, de repente, alguien mide mejor y los argentinos tomamos decisiones muy cambiantes. Creo que de aquí a un año debe seguir fuerte la dirección de este Gobierno, sin cambios grandes en el rumbo. Nos hemos llevado sorpresas grandes con quiénes fueron presidentes en los últimos 20 años. Esa es mi preocupación: el rumbo debería seguir para que los que están pensando en inversiones las hagan.

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“El valor de las empresas argentinas en la era de Milei —sobre todo las que cotizan en bolsa— creció casi USD 40.000 millones"

— ¿Qué le dicen los socios del IAEF, ven un freno en las inversiones?

— Para proyectos de miles de millones de dólares y décadas de recupero, los procesos de análisis no duran dos semanas. Si hay un rumbo claro, quien tenga que firmar el cheque tendrá más confianza. Días atrás hicimos un congreso en Córdoba y la conclusión fue que sea quien sea el próximo presidente, nadie querrá asustar a las inversiones que están viniendo al país cambiando el RIGI, por ejemplo. Si este rumbo sigue habrá más inversiones, no tengo dudas. Si volvemos a gobiernos más proteccionistas… ya sabemos lo que pasa en esos casos.

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Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA

— Parece haber una dicotomía dialéctica con el consumo, entre el Gobierno que muestra los datos de las cuentas nacionales y el consumo masivo del que hablan analistas y medios, que sigue cayendo.

— El PBI de Argentina creció 4,4% en 2025 y viene creciendo también mes a mes. Cuando se desagrega el dato, hay sectores perdedores y ganadores. Este es un gobierno reformista, que creó un ministerio de Desregulación: hay normativas nuevas y hay que adaptarse. Tenemos dos o tres sectores a los que les está yendo muy bien —minería, petróleo y el campo— y otros a los no les está yendo tan bien, como el comercio y el sector textil. La apertura dejó que muchos sectores que producían en Argentina, con el costo argentino, compitiendo con productos de China que son mucho más baratos. Insisto: por los números que estamos viendo, mayo parecería ser el punto de quiebre. Abril fue el pico de caída del consumo y de la morosidad, que empiezan a recuperarse en mayo.

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“Ninguna compañía va a decidir invertir por si hay un problema con alguien de un Gobierno, por si dos personas se llevan más o menos o por un tuit”

— Mencionó a Perú como referencia y el FMI suele hacerlo también en sus documentos sobre Argentina. En el congreso hablarán ex ministros de Economía de Uruguay y Paraguay. ¿Qué hay que aprender de las experiencias de la región?

— Argentina, con toda su volatilidad, tiene que copiar buenos modelos. Por eso, el año pasado tuvimos en nuestra convención de Mendoza un panel con Julio Velarde y Santiago Bausili. El presidente del banco central de un país con mucha volatilidad y Velarde, que entró con Alan García en Perú, en 2006, y todavía sigue. Allí cambia el presidente y la economía sigue estable. Este año vienen un exministro de Uruguay y un exministro de Hacienda de Paraguay que van a contar cómo hicieron para estabilizar sus economías y cuánto les demoró. Son modelos hacia donde Argentina debe ir: cambia el presidente pero las reglas económicas siguen. En Perú hubo un montón de problemas políticos y, aun así, siguen emitiendo deuda a 5-6% en moneda local. Este Gobierno da reglas bastante claras y venimos de otros más más proteccionistas, donde modificaban el tipo de cambio de un domingo a un lunes. Sin duda tenemos que copiar los modelos de la región que a los que les fue bien.

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Luis Caputo, otro de los oradores centrales del Congreso

— En ese contexto, los industriales le dirían que Paraguay tiene un modelo más orientado a servicios y producción primaria que mata a la industria.

— Este Gobierno fijó las reglas de juego. Se abrió el comercio y hay récord de exportaciones. Los tres sectores que mencioné —energía, minería y agro— muestran que hay que encontrar el equilibrio. Es difícil decir que el país está abierto y entra de todo pero no sale nada si hay récord de exportaciones. Es necesaria una reconversión y el Gobierno lo sabe. Por eso encaró una reforma laboral, que todavía falta implementar del todo, y busca bajar la inflación e ir hacia una eliminación gradual de impuestos. A todos nos gustaría cero retención y cero inflación, pero lo importante es la tendencia.

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Agenda

Cómo se destacó, el cierre del evento estará a cargo del presidente Javier Milei y minutos antes hablará el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la mañana, disertarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA; Rafael Grossi, Director General del OIEA; y el canciller Pablo Quirno. Habrá dos ex ministros de Economía de países vecinos: Azucena Arbeleche (Uruguay) y Germán Rojas Irigoyen (Paraguay).

El evento tendrá dos bloques de CEOs, con Martín Cabrales (Cabrales), Luis Galli (Grupo Newsan) y Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena), y luego José Luis Alonso (Mirgor), Santiago Castro Piccolo (Ocasa) y Gabriela Renaudo (Visa); y uno de CFOs a con Marcelo Iribarne (Sidersa) y Adolfo Zuberbühler (Pampa Energía).

Del mundo legislativo estarán presentes Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y las senadoras Carolina Losada, Nadia Márquez y Flavia Royón. Finalmente, el panel “El desafío de consolidar un cambio” tendrá como protagonistas a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

“Comparto lo que dice el ministro Caputo de que se vienen muy buenos meses, pero me preocupa cuando la política se mete con la economía”

— Se cumple un año del polémico desarme de las LEFI, una medida que generó un cimbronazo fuerte. ¿Cómo lo ve ese contexto a la distancia?

— Fue una decisión que trajo mucha volatilidad al mercado, con tasas de pases que se dispararon. Hubo incertidumbre. Ahora, con el diario del lunes y el esquema ya desarmado, tenemos tasas bastante razonables, en el orden de la inflación. Nadie pensaba que eso iba a pasar. Bajó esa incertidumbre. De hecho, hay más previsibilidad en lo que puede pasar en Argentina en los próximos meses que en el resto del mundo. Acá está claro el plan del Gobierno y a nivel mundial, en cambio, no se sabe qué pasará en unas semanas. Si el coletazo de la guerra y el precio del petróleo nos hubiese encontrado en una situación diferente, estaríamos en graves problemas. Es un gran logro que hoy seamos exportadores y no importadores de energía.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de la ONU (AP Foto/Yuki Iwamura)

— ¿Qué opina de la estrategia de acumulación de reservas? El Presidente dice que no está tan convencido de ese camino, el Banco Central compra como nunca y el FMI y muchos analistas insisten en que es algo vital.

— La acumulación de reservas es fundamental. Si en mi casa me agarra algún shock o un problema desprevenido y no tengo ahorros, es un problema. El Gobierno lleva unos USD 9.000 millones comprados en estos meses, con una meta que viene bastante cumplida. Viene comprando y a veces hay ruido desde el punto de vista de cuál es el tipo de cambio real. Hoy, el tipo de cambio flota y gracias a que el Banco Central compra es que está donde está. Un país con reservas está mucho más protegido ante cualquier shock, interno o externo.

— ¿Qué piensa de la estrategia del Gobierno respecto a la salida a los mercados de deuda internacional? El FMI quiere que salga y Caputo, en tanto, mira el riesgo país, dice que la sobretasa no le conviene y apunta a los organismos multilaterales y mercado interno para pagar próximos vencimientos.

— Me parece que el ministro Caputo está haciendo un análisis fino, con bisturí, sobre cuándo conviene salir. Es un especialista y está viendo el momento óptimo. Necesita que el riesgo país acompañe un poquito más. Argentina está penalizada en ese rubro porque somos lo que somos: lamentablemente, tenemos un montón de defaults en nuestra historia y un riesgo político muy grande. Caputo siempre está mirando el mercado, cuando se le dé el momento y pueda salir a tasas razonables, probablemente lo haga.

“Si este rumbo sigue habrá más inversiones, no tengo dudas. Si volvemos a gobiernos más proteccionistas… ya sabemos lo que pasa en esos casos"

— ¿Cómo evalúa la gestión de Caputo al frente del Ministerio de Economía?

— Excelente. Sumó gente muy buena, como José Luis Daza. Pablo Quirno también hizo un muy buen trabajo y por eso lo promovieron: es un Canciller con mucho conocimiento económico y nos viene muy bien, sobre todo en medio de la buena relación con EEUU. La evaluación del equipo económico es buenísima. No es solo una opinión personal: los indicadores son realmente muy buenos.

— ¿Cómo cambió ese rol de los CFO en los últimos años?

— Hace dos o tres años, los domingos los CFO miraban qué iban a hacer con la caja. Estaban desesperados por si tenían que hacer contado con liqui, cobrar y con eso ver cómo pagaba al exterior; analizaban en qué momento convenía hacer arreglos con los proveedores del extranjero. No se veía tanto lo que pasaba desde el punto de vista operativo porque el foco era el impacto del costo financiero. Hoy los CFOs trabajan en tres frentes. Aplicar IA a los procesos; garantizar financiamiento a mediano y largo plazo para sus proyectos, algo que antes no existía; y se meten más para apoyar a la operación. Ya no están viendo cómo cubrirse de un eventual salto del tipo de cambio. El foco está en la operación.