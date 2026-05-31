El enorme potencial de un negocio que une a Vaca Muerta y el campo argentino: anuncios de inversión por más de USD 4.000 millones

Se considera que el mercado argentino de urea se encuentra bien abastecido (Foto: Revista Chacra)

Como ocurre con el gas, su principal insumo, los fertilizantes representan tanto un aumento de costos y una posible baja de producción agrícola, por la coyuntura internacional y el clima, como una oportunidad para grandes inversiones gracias a dos ventajas clave: recursos y salida atlántica.

Los recientes anuncios de reducción de retenciones a las exportaciones de los principales cultivos difícilmente compensen en la campaña 2026/2027 el impacto negativo que tendrá el aumento del precio internacional de los fertilizantes debido a la guerra en Medio Oriente.

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La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó para la campaña 2026/27 una reducción del 3% en la superficie de trigo (junto a la cebada, uno de los dos cultivos en los que la baja de retenciones empieza en junio, mientras que en los demás casos comenzará en 2027) respecto del ciclo previo.

La causa de la reducción, explicó Ramiro Costa, gerente de la entidad, es la volatilidad de los mercados, con subas muy fuertes en los costos de energía y fertilización. La urea llegó a aumentar más del 100%, mientras los granos solo subieron 7 por ciento.

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El precio de la urea llegó a aumentar más del 100%, mientras los granos solo subieron 7 por ciento

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reconoció que el precio de la urea bajó desde mediados de abril y hay una leve mejora en el precio del trigo. El recorte en área será del 12%, unas 220.000 hectáreas menos.

“En las últimas dos semanas, el precio de la urea bajó de USD 1.000 hasta USD 830 la tonelada. En la región núcleo, la campaña ya está lanzada: los ciclos largos y la siembra temprana mandan y ya se ‘enterró’ la urea pagada más cara, pero con la niebla complicando la siembra, hay pocos cambios en los ánimos trigueros”, destacó la Bolsa rosarina, que había llegado a pronosticar una caída de hasta 17% (300.000 hectáreas) del área triguera. Aun así, aclaró, la superficie sería esta vez la cuarta más alta de los últimos 17 años.

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Mercado local y dinámica de compra

“Hoy los precios locales de urea en Argentina están en línea con su paridad de importación, por lo que los ajustes de precios tendrán que ver con las variaciones que se sigan registrando en el mercado internacional. En este contexto, el agricultor argentino espera y compra cuando la demanda de siembra lo requiere”, dice el más reciente informe semanal de “Ingeniería en Fertilizantes”.

Se observa una tensión entre el atractivo de retenciones más bajas en el futuro y la realidad de fertilizantes más caros en el presente. Esa pulseada se definirá, en el caso del maíz y la soja (“temprano” y “de primera” respectivamente), entre septiembre y octubre, al inicio de la siembra.

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El cierre casi total del Estrecho de Ormuz en la etapa inicial de la Guerra en Medio Oriente llevo a aumentos cercanas al 100% del precio de los fertilizantes (Foto: Reuters)

Para maíz y trigo, el principal fertilizante es la urea, un nitrogenado. Para la soja, los fosfatados (MAP y DAP). En 2025, Argentina importó más de USD 2.000 millones de ambos tipos, pero principalmente urea (70% del total), para sumar a la oferta local de Profertil en Bahía Blanca, empresa propiedad en un 90% de Adecoagro (con Tether, firma de criptoactivos con base en Estados Unidos, como principal inversor) y en 10% de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Claves técnicas y lógica productiva

“La fertilización es clave para que los cultivos rindan. Como a los animales y a la gente, a las plantas también hay que alimentarlas y esa comida se llama fertilizantes”, explicó Javier Preciado Patiño, fundador de RIA Consultores, quien dijo a Infobae que el aumento del precio de los fertilizantes por la guerra en Medio Oriente complicó los márgenes agrícolas. “A algunos productores les da negativo, a otros neutro”, destacó el consultor.

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Preciado Patiño resaltó: “Tenemos disponibilidad, porque al tener a Profertil el nitrógeno hay que pagarlo, pero está, otros países directamente no lo tienen. Hay empresas que tuvieron que importar porque la originación de granos es parte de su negocio. La urea pegó un salto al principio, de menos de USD 500 a más de USD 900 la tonelada. Ante el dilema de precios, los importadores traen lo indispensable. La urea hizo pico en abril, está bajando y si sigue así el productor la tendrá no tan cara para fertilizar el trigo”.

Si aplicás menos fertilizante la producción esperada tiene que ser menor, sobre todo en trigo y maíz, los más sensibles al nitrógeno. Eso también va a depender mucho del clima (Preciado Patiño)

Según Preciado Patiño, “si aplicás menos fertilizante la producción esperada tiene que ser menor, sobre todo en trigo y maíz, los más sensibles al nitrógeno. Eso también va a depender mucho del clima. El año pasado el clima fue muy benévolo, la producción de trigo y maíz voló”.

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Agregó el consultor: “Si el clima acompaña la afectación no será tan fuerte, pero cuando comparemos con 2025, que fue espectacular, seguramente vamos a ver números menores”.

Panorama internacional y abastecimiento local

En el reciente Congreso de Maizar, el tema de los fertilizantes se abordó en un panel moderado por Armando Allinghi, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa). Allí, la brasileña Renata Cardarelli, editora de agricultura y fertilizantes del “Informe Argus”, describió el mapa de la oferta y demanda mundial de fertilizantes y de sus insumos básicos, como amoníaco, azufre y fósforo. Tras el aumento inicial por el inicio de la guerra en Medio Oriente, los precios empezaron a descender luego del 15 de abril, cuando India pagó precios extraordinarios para asegurar su producción agrícola y destruyó parte de la demanda mundial.

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Natala Cardarelli, de Informe Argus, y Armando Allinghi, de Ciafa, en el panel de Maizar sobre fertilizantes

El balance de provisión es complicado tanto en amoníaco como en azufre, esenciales en la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados. En azufre, será negativo hasta agosto y en amoníaco, si bien Estados Unidos aún tiene volúmenes disponibles, en el segundo semestre volcará más a su mercado interno y el balance global se volverá muy inestable. Para Argentina, será clave el efecto de “El Niño” (ciclo húmedo) que la meteorología pronostica para los próximos meses.

Para Argentina, será clave el efecto de “El Niño” (ciclo húmedo) que la meteorología pronostica para los próximos meses (Cardarelli)

Marcos Prenna, director de Insumos Agropecuarios y Ganadería de ACA, dijo que el uso de fertilizantes en el país fue de 5,1 millones de toneladas en 2025, satisfecho con 35% de producción local (1,3 millones de toneladas de urea de Profertil y unas 500.000 de compuestos producidos localmente a partir de insumos importados). En fertilizantes líquidos, Estados Unidos abastece 35% del UAN (Urea y Nitrato de Amonio) que usa Argentina, que también importa de Rusia, Trinidad & Tobago y Lituania.

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El presidente Mlei anunció en la Bolsa de Cereales la futura baja de retenciones

Manuel Santiago, director de la Red de Provisión de Fertilizantes para el Cono Sur de Bunge, destacó el cruce de factores geopolíticos y técnicos. “Hoy China no tiene comprado el azufre para producir DAP y MAP para exportar”. Proyectó que la provisión de DAP y MAP estará disponible en septiembre/octubre, lo que puede significar una reducción de hasta el 30% para Argentina. Sin embargo, la producción local de 500.000 toneladas anuales de sustitutos frente a un consumo local de 400.000 toneladas otorga cierta seguridad al abastecimiento.

Los datos de importación del primer cuatrimestre del año, puntualizó Santiago: “vienen acorde a la demanda de la cosecha fina, no es que por el conflicto en Medio Oriente haya menos producto importado, aunque puede haber influido un ‘arrastre’ de enero, de importación de urea, y un ‘adelantamiento’ de fósforo”.

Al actual nivel de precio insumo/producto sigue siendo rentable fertilizar. El campo argentino alcanzó un piso tecnológico que ya no se rompe (Penna)

Entre las conclusiones, se mencionó que el cronograma de baja de retenciones mejoraría la aplicación de fertilizantes en un 3% respecto de un escenario sin cambios de alícuotas y que la eliminación total del tributo impulsaría un 10% los niveles de fertilización. Según Penna, de ACA, “al actual nivel de precio insumo/producto sigue siendo rentable fertilizar. El campo argentino alcanzó un piso tecnológico que ya no se rompe”.

Inversiones y oportunidades para Argentina

Los vaivenes de la geopolítica muestran para Argentina una oportunidad a partir de la abundancia de gas, el principal insumo para la producción de fertilizantes. Profertil planea duplicar su capacidad productiva con una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para construir una segunda planta de urea en su complejo de Ingeniero White, Bahía Blanca, generando incluso saldos exportables. El proyecto se presentará al RIGI o incluso podría ser uno de los primeros del Super-RIGI.

Además, el municipio de Bahía Blanca firmó un memorando de entendimiento con Fértil Pampa SAU, subsidiaria de Pampa Energía, para construir una planta de amoníaco y urea granulada de gran escala en el puerto bahiense. El convenio, destacó Gustavo Elías, de la Unión Industrial de Bahía Blanca, supone una inversión de USD 2.400 millones para producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada y la creación de unos 3.500 puestos de trabajo en la etapa de construcción.

Trump y Brooke Rollins, secretaria de Agricultura. Estados Unidos aprobó USD 3.700 millones para el proyecto "Bluepoint Ammonia", clave en la produccion de fertilizantes (Foto: Reuters) REUTERS/Annabelle Gordon

“Lo que dejó este conflicto es que grandes productores agrícolas como India, Canadá, Australia, Brasil y EEUU son muy dependientes de urea y de fertilizantes en general. Va a haber una deslocalización de plantas de urea respecto de Medio Oriente. India anunció que construirá una planta propia. Donald Trump dijo que pondrá USD 3.700 millones para hacer la planta de amoníaco más grande del mundo en Estados Unidos. Petrobras reactivó una planta menor", enumeró Preciado Patiño.

En cambio, concluyó, “Argentina tiene el gas de Vaca Muerta, es una región sin conflictos bélicos y, además, desde Bahía Blanca se sale al Atlántico sin pasar por ningún estrecho, como pasó en la guerra Rusia-Ucrania con el Mar Negro y el estrecho de Bósforo, ahora con el estrecho de Ormuz, también tenés el de Bab el-Mandeb, el de Malacca, donde un conflicto de China y Taiwán puede ser un enorme problema. En cambio, Argentina tiene salida directa al Atlántico y puede llegar a Brasil, Australia, EEUU sin inconvenientes. Pasaría de importar urea a ser un exportador neto, con Brasil, casi un mercado cautivo, al lado. Estamos en el lugar y el momento exactos. Esto es un hecho, no creo que haya vuelta atrás”.