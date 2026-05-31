Elecciones en San Lorenzo: Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente del club

Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente de San Lorenzo (SanLorenzodeAmérica)

Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente de San Lorenzo luego de ganar con un 29.82% de los votos (4.100) las elecciones celebradas en el Nuevo Gasómetro y comandará los destinos del club hasta el 23 de diciembre de 2027. El dirigente, que había finalizado segundo en el último sufragio, se impuso en un escrutinio que contó con más de 13 mil votantes. Juan Manuel Campos lo acompañará como vicepresidente.

“Marcelo Culotta, cuya lista (Orden y Progreso Sanlorencista) cosechó el 29,82% de los votos (4.110 en total), es el nuevo presidente de San Lorenzo de Almagro.¡Felicitaciones, Marcelo, y el mayor de los éxitos!“, publicó el sitio oficial del club de Boedo con los resultados finales. Segundo quedó la fórmula oficialista Costantino-Pommies (23.83% - 3.284 votos) y tercero Francis-De Florian (23.57% - 3.249).

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Los resultados de la votación presidencial en San Lorenzo

Cinco listas compitieron por la presidencia de San Lorenzo: Marcelo Culotta, Manuel Agote, Nicolás Papasso, César Francis y Sergio Costantino —llegó como a la elección como actual presidente interino y terminó tercero— encabezaron las diferentes propuestas. Cada sábana estuvo integrada por un presidente, un vicepresidente y 18 vocales.

Marcelo Culotta llegó como uno de los dirigentes de mayor recorrido político interno. Integró la lista Orden y Progreso y es un integrante histórico de la Subcomisión del Hincha y uno de los impulsores de la Vuelta a Boedo, con más de dos décadas de participación en la vida institucional del club.

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Su agrupación fue fundada en 2021 y en las elecciones de 2023 terminó segunda detrás de Marcelo Moretti, con más de 4.600 votos. También mantiene cercanía con el ex presidente Matías Lammens. Culotta fue vocal por la minoría en la Comisión Directiva, aunque renunció a fines de 2025 en medio de tensiones internas y críticas al manejo institucional. Además, en las votaciones de 2007, 2010, 2012, 2013 y 2016 fue candidato a vicepresidente.

La fórmula ganador de San Lorenzo (@marceculottaok)

Con el antecedente de 16.358 votantes en la elección de 2023, las autoridades esperaban una participación mayor, aunque se estima que más de 12 mil socios emitieron su sufragio. El padrón informado en la jornada fue de 43.867 habilitados para votar. El club había informado además que podían votar los socios de 16 años cumplidos o más, con un mínimo de cuatro años de antigüedad ininterrumpida al 31 de agosto de 2023 y con la cuota al día.

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La votación comenzó cerca de las 9.10 debajo de la Platea Norte del estadio Pedro Bidegain, donde se instalaron 61 mesas habilitadas hasta las 18. El ingreso para emitir el voto se dispuso únicamente por la Puerta X, ubicada en la Platea Sur, cerca de la Popular Este. Los socios también pudieron consultar de forma anticipada su número de mesa y orden en el sitio oficial del club.

La elección extraordinaria fue convocada en la asamblea extraordinaria del 23 de diciembre de 2025 por la acefalía dirigencial que puso fin a la comisión directiva encabezada por Moretti. En esta ocasión solo se elige una nueva Comisión Directiva, con mandato hasta el 23 de diciembre de 2027, para completar el período 2023-27.

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La nueva conducción tendrá un plazo de un año y medio más al frente del club. Estaba previsto que, un día después de la asunción, el equipo enfrentara a Deportivo Riestra por la Copa Argentina en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, pero ese partido fue postergado.

Hubo 43.867 socios habilitados para votar en las elecciones de San Lorenzo (@SanLorenzo)

Sergio Costantino encabezó la lista San Lorenzo en Marcha y se presentó como la continuidad institucional tras la salida de Marcelo Moretti. Fue elegido para conducir la etapa transitoria luego de la crisis política que dejó al club en situación de acefalía. Durante su breve gestión, ordenó el área futbolística con la llegada del entrenador Gustavo Álvarez tras la salida de Damián Ayude. También incorporó a Gregorio Rodríguez, Matías De Ritis, Guzmán Corujo, Mauricio Cardillo, Gonzalo Abrego y Rodrigo Auzmendi.

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En el cierre de campaña, Costantino presentó la recuperación de más de 8.300 metros cuadrados sobre Avenida La Plata. Esa operación completó la totalidad de los terrenos históricos del club en Boedo y deja a la futura conducción con un plazo de 10 años para iniciar la construcción del nuevo estadio en el predio del Viejo Gasómetro.

No obstante, uno de los datos de mayor peso en la campaña apareció esta semana en el frente judicial. La Justicia declaró inexistente una deuda cercana a USD 4 millones que había sido reconocida en 2023 a favor de AIS Investment Fund por medio del “Reconocimiento de Deuda y Pago Numero 01/2023”, firmado por el entonces presidente Horacio Arreceygor y el secretario Costantino. El juez sostuvo que no se comprobó que San Lorenzo mantenga deudas de pago y remarcó que la entidad dispone de patrimonio, bienes y activos suficientes para responder por sus responsabilidades.

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La nueva dirigencia estará a cargo de San Lorenzo hasta 2027 (@SanLorenzo)

El flamante presidente se impuso en la urnas a otras cuatro listas. Manuel Agote, por su parte, representó una de las candidaturas más nuevas de la política azulgrana. No tuvo antecedentes en cargos de conducción y construyó su perfil desde la militancia ligada a la Vuelta a Boedo y a reformas estatutarias orientadas a impedir la conversión de San Lorenzo en una sociedad anónima deportiva.

Agote fundó la agrupación Movete Boedo Movete y ganó visibilidad por denuncias judiciales y presentaciones contra dirigentes de conducciones anteriores. También se lo vincula con sectores libertarios por su cercanía con Sebastián Pareja, una relación que genera adhesiones y rechazos entre los socios. Entre los hinchas más jóvenes se consolidó con fuerte presencia en redes sociales y un discurso centrado en la transparencia y la modernización institucional.

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Nicolás Papasso era el menos conocido de los cinco postulantes. Empresario del rubro turístico y dueño de una agencia de viajes, lidera la agrupación Nueva Generación con la intención de presentarse como una opción ajena a las estructuras tradicionales del club. Su única experiencia electoral previa había sido en los comicios suspendidos de 2022, cuando integró como candidato a vocal una lista encabezada por Enrique Ronzoni, actual tesorero de la conducción transitoria. Papasso buscó capitalizar el desgaste de los dirigentes históricos, aunque el desconocimiento sobre su trayectoria interna aparece como uno de los principales interrogantes de su candidatura.

Por otro lado, César Francis era uno de los opositores con mayor continuidad en la última década. Abogado y actual secretario administrativo de la Asociación Argentina de Tenis, construyó parte de su perfil público a partir de su participación en procesos judiciales y legales vinculados al salvataje de Ferro, Atlanta, Deportivo Español y Comunicaciones.

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Dentro de San Lorenzo lidera desde hace años la agrupación Volver a San Lorenzo y formó parte de la Comisión Directiva entre 2013 y 2023, siempre desde sectores opositores. En las elecciones de 2023 obtuvo el cuarto lugar, aunque alcanzó su mejor desempeño histórico en votos y porcentaje.