Tragedia y milagro en Nicaragua: Niño de tres años sobrevive a naufragio que dejó dos fallecidos en Krukira

Naufragio frente a la barra de Krukira dejó dos mujeres fallecidas y dos sobrevivientes (Cortesía Primerisima Nicaragua).

El día de ayer 29 de mayo de 2026, la Costa Caribe Norte de Nicaragua se convirtió en el escenario de una profunda tragedia marítima que, al mismo tiempo, ha dejado un conmovedor testimonio de supervivencia. El naufragio de una embarcación menor frente a la peligrosa barra de Krukira, en el municipio de Puerto Cabezas, ha conmocionado a la población local.

En medio del dolor por la pérdida de vidas humanas, la comunidad y los cuerpos de socorro califican como un “verdadero milagro de Dios” el rescate de un pequeño de tan solo tres años de edad, quien logró sobrevivir aferrándose con sus pocas fuerzas a la vegetación marina.

El incidente ocurrió en horas de la mañana, luego de que la panga identificada preliminarmente bajo el nombre de “Cap. Disan D” zarpara alrededor de las 6:00 a.m. desde el sector de Kistawan, en Sandy Bay. La ruta contemplaba el tránsito por una zona ampliamente conocida por los marineros debido a sus fuertes corrientes, oleajes imprevistos y alta peligrosidad para las embarcaciones de pequeña escala.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, las condiciones adversas del mar habrían provocado el volcamiento de la estructura, desencadenando la emergencia. Las autoridades locales de la Fuerza Naval, en coordinación con la Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo de la Alcaldía de Puerto Cabezas, activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate tras recibir el reporte del siniestro.

Al llegar al área de la barra de Krukira, se confirmó el fallecimiento de dos mujeres. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yahoska Wisla Katu, de entre 27 y 28 años de edad, y Karlin Brayan Thomas, de aproximadamente 45 años, originaria del barrio Sandy Bay Sirpi en Bilwi. Los lazos familiares hacían la tragedia aún más dolorosa, confirmándose que las fallecidas eran suegra y nuera.

Yahoska Wisla Katu, de 28 años, una de las dos mujeres que perdieron la vida en el trágico vuelco de la panga en la barra de Krukira (Cortesía Primerisima Nicaragua).

El milagro en el manglar

El momento más impactante de la jornada de rescate ocurrió cuando los ocupantes de una panga comunitaria, que se había sumado a las labores de rastreo de la Fuerza Naval, divisaron algo entre la vegetación costera. Sujetado firmemente de una rama en un manglar con una de sus pequeñas manos, fue encontrado con vida el niño Aimar Jacobo Brayan, de tres años.

PUBLICIDAD

El menor sobrevivió a las difíciles condiciones del mar abierto y al fuerte impacto del vuelco, manteniéndose a flote gracias a las ramas hasta que los rescatistas lograron ponerlo a salvo. Además del pequeño Aimar, los reportes iniciales confirmaron el rescate de otra menor, Yeneli Maikel Brayan, de ocho años de edad, quien en las primeras horas posteriores al siniestro figuraba de forma errónea en las listas de desaparecidos.

El pequeño Aimar, de 3 años, quien logró sobrevivir aferrándose fuertemente a una rama hasta ser avistado por los rescatistas (Cortesía Primerisima Nicaragua).

Por otro lado, el rescate de Kevin Brayan Thomas, de 35 años, quien presuntamente se desempeñaba como capitán de la embarcación, esposo de Yahoska y padre del niño de tres años, revistió ribetes dramáticos. Según testigos y comunitarios, el hombre fue localizado inicialmente en la playa, visiblemente desorientado y corriendo sobre la arena en un estado de shock profundo antes de recibir la asistencia médica necesaria.

Investigaciones en curso y hermetismo por posibles desaparecidos

Las autoridades policiales, municipales y navales centran sus esfuerzos en esclarecer las causas exactas que provocaron el hundimiento de la embarcación. Hasta el cierre de esta nota, los motivos técnicos o humanos detrás del siniestro siguen bajo una estricta investigación.

PUBLICIDAD

Existe una gran incertidumbre respecto al número total de pasajeros que viajaban a bordo de la “Cap. Disan D”. Si bien los informes preliminares de los comunitarios sugerían de manera extraoficial que en la embarcación se trasladaban entre 11 y 20 personas, incluyendo reportes dramáticos sobre la presunta desaparición de un bebé de pocos meses de nacido, hermano del niño rescatado, las autoridades aún no han podido validar estos datos de forma oficial.

Esta falta de certeza se debe principalmente a que los únicos sobrevivientes localizados hasta ahora son los dos menores de edad y el capitán de la nave. Kevin Brayan Thomas se encuentra actualmente ingresado en el centro hospitalario de la localidad, donde se recupera de las lesiones físicas y del severo impacto psicológico de la tragedia.

Debido a su delicada condición médica y al estado de shock en el que se mantiene tras perder a su esposa y a su madre, el capitán no ha podido brindar una declaración formal e integral a los investigadores. La Fuerza Naval de Nicaragua y los equipos de respuesta comunitaria mantienen bajo verificación la matrícula de la embarcación y la lista oficial de zarpe para determinar con exactitud si existen más familias buscando a sus seres queridos en las aguas del Caribe Norte.

PUBLICIDAD