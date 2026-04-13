La técnica militar para dormir: qué es y por qué gana popularidad

La técnica militar para dormir gana popularidad como método eficaz para conciliar el sueño rápidamente entre civiles y soldados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés creciente en la técnica militar para dormir ha popularizado una rutina de relajación que promete conciliar el sueño rápidamente. Aunque suele atribuirse a manuales del ejército, en realidad no procede de documentos oficiales, pero utiliza elementos validados por la ciencia para facilitar el descanso.

La técnica militar para dormir consiste en relajar cada zona muscular del cuerpo, controlar la respiración con un patrón específico y emplear la visualización positiva. Paso a paso, la persona relaja la cara, los hombros, los brazos y las piernas; sigue la respiración “4-7-8” —inhalar por cuatro segundos, retener siete y exhalar ocho— y termina imaginando escenarios tranquilos o repitiendo internamente “no pienses” durante diez segundos.

Quienes divulgan este método aseguran que, bien aplicada, permite dormir en menos de dos minutos, aunque su eficacia varía según cada individuo.

El procedimiento, según detalla Sport Life, comienza con la relajación facial, trabajando desde la mandíbula hasta los ojos y la lengua. Después, se deben bajar y relajar los hombros y brazos, soltar el pecho tras una exhalación profunda y finalizar destensando las piernas desde los muslos hasta los pies. El objetivo de esta secuencia es generar una sensación de calma física y mental que ayude a conciliar el sueño bajo presión, tanto en soldados como en civiles.

¿Qué dice la ciencia sobre la técnica militar para dormir?

La estructura de la técnica —relajación muscular, respiración pausada y visualización positiva— coincide con herramientas reconocidas en el ámbito científico para combatir el insomnio. Dean J. Miller, investigador de CQUniversity Australia, explica que el método constituye una “forma atractiva de presentar técnicas saludables para dormir”.

La respiración pausada es uno de los pilares que propone la estructura de la técnica para favorecer un sueño más reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica clínica, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio utiliza componentes similares, aunque con intervenciones más amplias. Este enfoque abarca desde la modificación de hábitos de sueño hasta la restricción de tiempo en cama y el ajuste de estímulos ambientales, integrando también la modificación de creencias y actitudes sobre el descanso. Por tanto, la técnica militar se posiciona como una versión simplificada de estrategias validadas por la ciencia.

No obstante, Sport Life subraya que no existen registros de aplicación formal de esta rutina en ejércitos de Estados Unidos ni de otros países. La técnica debe verse más como una herramienta básica para enfocar la mente lejos de pensamientos ansiosos, pero no como una alternativa médica a tratamientos para el insomnio crónico.

El verdadero origen del método y su popularización

Aunque popularmente se asocia a rutinas de entrenamiento militar, la técnica apareció por primera vez en 1981 en el libro Relax and Win de Bud Winter, entrenador de deportistas en Estados Unidos, quien reunió una serie de ejercicios mentales y físicos utilizados tanto por atletas como por miembros de las fuerzas armadas, con el fin de mejorar el rendimiento bajo presión.

Tras la publicación de la obra, el método se difundió rápidamente más allá del ámbito deportivo, especialmente por su viralización en plataformas digitales como solución rápida para el insomnio. Distintas versiones se han propagado en redes sociales y foros, consolidando la imagen de que se trata de un secreto del ejército, aunque ninguna institución militar lo ha adoptado oficialmente en sus protocolos de entrenamiento.

Desde su publicación, la técnica se expandió más allá del deporte, alcanzando popularidad como supuesto remedio para el insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sport Life insiste: el método responde a una rutina sencilla y adaptable a contextos impredecibles, como los vividos por soldados, y no a procedimientos clínicos complejos.

Consejos prácticos para optimizar el descanso

Sport Life recomienda emplear la técnica militar para dormir junto con otros hábitos saludables. Entre las sugerencias destacan mantener una rutina física regular para generar fatiga muscular, acostarse a la misma hora diariamente y evitar estimulantes como cafeína y azúcar en las horas previas al sueño.

Otras estrategias útiles incluyen reducir la exposición a la luz azul de dispositivos electrónicos antes de dormir, así como utilizar tapones para los oídos o antifaces que aíslen del ruido y la luz ambiental. Mantener la temperatura del dormitorio entre 18 y 20°C también contribuye al proceso natural de adormecimiento y beneficia la calidad del sueño.

Límites y advertencias sobre el método militar para dormir

La rutina de la técnica militar puede complementar otras prácticas saludables de relajación nocturna, según recomendaciones de especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promesa de dormir “en dos minutos” no se cumple para todas las personas, especialmente si existen trastornos de sueño diagnosticados o insomnio grave. La principal diferencia entre esta técnica y la terapia cognitivo-conductual para el insomnio radica en su alcance: mientras la terapia trabaja sobre hábitos, conductas y creencias, la armazón militar solo emplea recursos que pueden controlarse en situaciones adversas.

Esto explica por qué los soldados entrenados obtienen resultados superiores a los civiles. La técnica militar no sustituye intervenciones psicológicas profundas, pues se fundamenta en el uso de recursos físicos y mentales básicos.

Un experto citado por Sport Life llama a regular las expectativas: la rutina puede complementar prácticas saludables de relajación en la noche, pero no debe considerarse una solución única ni universal.

El atractivo de la técnica militar está en la síntesis de distintas estrategias respaldadas por la ciencia. Esta combinación ofrece alternativas accesibles para quienes buscan mejorar la calidad de su descanso empleando recursos prácticos y efectivos.