Alerta en Nicaragua por reaparición del Chikungunya: MINSA reporta 12 casos en medio de vacíos epidemiológicos

La imagen compuesta ilustra la alerta sanitaria en Nicaragua por el Chikungunya, mostrando la bandera nacional, un profesional médico, un paciente con dolor, el mosquito Aedes aegypti y un vial con resultado positivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus del Chikungunya ha vuelto a encender las alarmas sanitarias en Nicaragua tras confirmarse los primeros contagios oficiales en lo que va del año 2026. La detección de la enfermedad, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, ocurre tras un prolongado silencio institucional y coincide con las recientes alertas emitidas por las autoridades de Costa Rica, que detectaron casos positivos en su territorio catalogados como importados desde suelo nicaragüense.

El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua admitió la presencia del virus al incluir, de manera escueta y sin decretar una alerta sanitaria formal, un registro de 12 casos acumulados en su informe epidemiológico correspondiente a la semana que culminó el sábado 23 de mayo de 2026.

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La admisión del brote apareció diluida dentro de una nota de prensa titulada “Menos enfermos de dengue e influenza”, un documento enfocado en resaltar los logros de los programas de salud gubernamentales, como la reducción del 20% en los diagnósticos de dengue (51 enfermos) y una baja del 3% en los casos de influenza (30 confirmados).

Sin embargo, al revisar las páginas interiores del reporte, el panorama sanitario muestra un repunte en múltiples enfermedades vectoriales y respiratorias.

Además de los 12 contagios de chikungunya, el MINSA reconoció un incremento del 3% en los casos de neumonía, afectando a 1,405 personas en la última semana, y un repunte del 5% en la malaria, que ya suma 64 pacientes. Asimismo, el informe de la autoridad sanitaria reportó tres nuevos casos de leptospirosis.

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Captura de la nota de prensa emitida por el Ministerio de Salud (MINSA) correspondientes al informe epidemiológico del 23 de mayo de 2026. (Cortesía La Prensa Nicaragua).

El manejo de estos datos ha despertado suspicacia entre los especialistas y medios de comunicación locales. Aunque la información fue retomada por plataformas digitales tras la filtración del boletín en un blog oficial, la veracidad histórica de las cifras ha sido difícil de constatar de forma independiente por agencias internacionales de noticias.

Esto se debe a que el Boletín Epidemiológico completo del MINSA se encuentra congelado y sin actualizaciones públicas desde el año 2024, sumado a que la publicación digital original que mencionaba los casos desapareció de las redes institucionales a las pocas horas de ser difundida.

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Las secuelas crónicas: El riesgo de la artritis permanente

Más allá de la controversia por la falta de transparencia en las estadísticas, la comunidad médica nicaragüense ha manifestado su preocupación por el impacto clínico de este retorno. En declaraciones para el canal local Voz TV, el médico internista doctor Nery Olivas explicó que, si bien el chikungunya no suele ser una enfermedad mortal por sí misma, sus secuelas a largo plazo pueden llegar a ser altamente incapacitantes para la población económicamente activa.

El especialista recordó que el término “chikungunya” proviene de una lengua africana y se traduce literalmente como “el hombre que se encorva”, debido a la postura que adoptan los pacientes debido a los intensos dolores corporales.

“El chikungunya deja muy mal las articulaciones. El paciente experimenta dolores agudos que pueden prolongarse por tres meses, pero en un porcentaje considerable de los casos la inflamación persiste, transformándose en una artritis crónica irreversible”, advirtió el doctor Olivas.

Tras varios años sin casos confirmados, el virus del Chikungunya reaparece en Nicaragua, generando preocupación por sus posibles secuelas.

El médico enfatizó que el virus tiene un periodo de incubación de dos a siete días y que no surge por “generación espontánea”, sino a través de la cadena de transmisión de un enfermo a un mosquito, y de este a una persona sana.

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Ante el inicio de la temporada de lluvias en la región, las recomendaciones se centran en el control inmediato de los focos epidemiológicos, el uso de repelentes, la instalación de cedazos en las viviendas y la erradicación estricta de los criaderos de mosquitos en los hogares de todo el país, con especial énfasis en los departamentos fronterizos.