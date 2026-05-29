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João Pedro elogió el método de Carlo Ancelotti y habló sobre la presión de jugar para Brasil pese a quedar fuera del Mundial

El delantero brasileño explicó en el pódcast de Rio Ferdinand Presents cómo se vive la exigencia dentro de la selección, destacó la gestión colectiva del entrenador italiano y habló sobre la creatividad de Cole Palmer y la influencia de Neymar en su generación

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João Pedro afirma que Cole Palmer podría ser titular como número diez en la Selección de Brasil por su creatividad y visión de juego (AP/Seth Wenig)
João Pedro afirma que Cole Palmer podría ser titular como número diez en la Selección de Brasil por su creatividad y visión de juego (AP/Seth Wenig)

En el podcast Rio Ferdinand Presents, João Pedro habló sobre su desarrollo personal y futbolístico desde que llegó al Chelsea. El delantero afirmó que el mediocampista tendría un lugar como “número diez” en la propia Selección de fútbol de Brasil. João Pedro repasó además la presión que siente cualquier integrante de la canarinha, su visión sobre la ausencia de creatividad en el conjunto nacional y el significado de compartir generación con figuras como Neymar.

João Pedro considera que Cole Palmer es tan determinante en su puesto que podría ser titular actualmente en la Selección de Brasil. El atacante brasileño respeta la creatividad de Palmer, lamenta la falta de mediapuntas clásicos en su país y resalta la exigencia y el ambiente bajo el mando de Carlo Ancelotti, a pesar de no estar convocado para la Copa del Mundo, según declaró en Rio Ferdinand Presents.

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Le dije a Palmer que no pensaba que fuera tan bueno”, reconoció João Pedro en el podcast. “Pero ahora, después de jugar con él, veo que tiene visión de juego”.

El reto de Palmer y el vacío creativo en la Selección de Brasil

La falta de jugadores creativos llevó a João Pedro a bromear con Palmer sobre un posible lugar en el combinado nacional de Brasil (REUTERS/Chris Radburn)
La falta de jugadores creativos llevó a João Pedro a bromear con Palmer sobre un posible lugar en el combinado nacional de Brasil (REUTERS/Chris Radburn)

João Pedro insistió en que jugadores del perfil de Palmer escasean actualmente en Brasil. “En Brasil no tenemos este tipo de futbolista”, afirmó. “Siempre le bromeo diciendo: ‘¿Por qué no vienes y juegas de número diez? No habría problema, porque no tenemos a nadie así’”.

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El delantero explicó que el combinado nacional opta habitualmente por un 4-2-4 y carece del típico enlace creativo. “Palmer es diferente y puede cambiar un partido en un segundo; sería titular sin duda”.

Según João Pedro, la química con Palmer también se nota en los entrenamientos: “A veces me dice: ‘João, si recibo el balón aquí, muévete hacia afuera’. Eso genera ángulos y goles, y es especial trabajar así”.

Presión, exigencia y mentalidad en la Selección de Brasil bajo Ancelotti

La influencia de Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil prioriza el grupo sobre las individualidades e impulsa la unión del plantel (Rafael Ribeiro/CBF)
La influencia de Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil prioriza el grupo sobre las individualidades e impulsa la unión del plantel (Rafael Ribeiro/CBF)

“La presión es enorme. Todo niño en Brasil sueña con esa camiseta y todos esperan espectáculo y victorias”, describió. Además, João Pedro mencionó que cada partido de la selección se sigue con atención en todo el país, y que la exigencia de la hinchada y los medios no da margen al error.

Los jugadores jóvenes, según el delantero, sienten el peso de la historia y la obligación de rendir al máximo en cada convocatoria, porque cualquier tropiezo genera debates inmediatos y aumenta la competencia interna dentro del plantel.

João Pedro valoró la influencia de Carlo Ancelotti como seleccionador. “Ancelotti prioriza el grupo por encima de las individualidades. Cuando él habla, todos escuchan, porque lo ha ganado todo”, señaló.

El delantero brasileño resalta la escasez de mediapuntas clásicos en Brasil y la apuesta por sistemas sin un enlace creativo claro (REUTERS/David Klein)
El delantero brasileño resalta la escasez de mediapuntas clásicos en Brasil y la apuesta por sistemas sin un enlace creativo claro (REUTERS/David Klein)

El jugador explicó que, a pesar del entorno exigente, Ancelotti fomenta la unión y el disfrute dentro del grupo. “Nos da libertad para mostrar nuestro fútbol. El enfoque está en el colectivo, y eso ayuda a gestionar la presión”, apuntó.

Para João Pedro, estrellas como Vinicius Junior pueden decidir partidos, pero el éxito depende de que todos actúen como bloque: “Nadie va a señalar a un solo jugador si el grupo no funciona”.

Neymar, leyenda e ídolo: la perspectiva de una nueva generación

El reconocimiento de Neymar como ídolo y referente marca a la nueva generación de futbolistas brasileños, según João Pedro (Europa Press)
El reconocimiento de Neymar como ídolo y referente marca a la nueva generación de futbolistas brasileños, según João Pedro (Europa Press)

João Pedro destacó que para los jugadores brasileños de su generación, Neymar es un referente indiscutible. “Neymar es el ídolo de todos nosotros, como Messi en Argentina”, afirmó. “En Brasil se habla de él todos los días y soporta una presión única”.

El atacante relató la emoción que sintió al conocer a Neymar en un encuentro social en Río de Janeiro. “Mi madre, que es seguidora, me animó a acercarme. Fue un momento especial”, recordó.

João Pedro subrayó además que Neymar representa el estilo y la alegría del fútbol brasileño. “Si está bien, aporta algo diferente al grupo. Si no está, los demás sabemos que debemos entregar el máximo”, concluyó.

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