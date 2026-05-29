Guatemala

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y OSAC realizan convención de seguridad corporativa en Guatemala

El evento reúne a integrantes de los sectores público y privado con el propósito de fortalecer herramientas estratégicas para minimizar amenazas y promover entornos favorables al crecimiento económico en el país y la región

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Un auditorio con personas sentadas frente a un escenario iluminado, con pantallas grandes mostrando una oradora y logos, flanqueado por banderas de Guatemala y EE. UU
La Directora Ejecutiva de AmCham Guatemala, Waleska Sterkel, aparece en una pantalla gigante durante el foro de seguridad corporativa, con una audiencia atenta frente al escenario. (AmCham Guatemala)

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham Guatemala, y el OSAC del Departamento de Estado de Estados Unidos realizan en La Antigua Guatemala la XVIII Convención de Seguridad Corporativa, un encuentro orientado a reforzar la preparación frente a riesgos emergentes y a mejorar la toma de decisiones estratégicas en un contexto en el que la seguridad corporativa incide sobre las operaciones, el comercio y la atracción de inversión.

Guatemala tiene una proyección de crecimiento del PIB de 4.1 % para 2026, por encima del promedio regional, aunque la inseguridad y las debilidades institucionales siguen siendo desafíos para el clima de negocios.

Sobre ese escenario se apoya la convención, que plantea a la seguridad corporativa como un factor para fortalecer la confianza y resguardar la actividad empresarial.

El encuentro reúne a representantes del sector público, líderes empresariales y expertos internacionales. El objetivo es fortalecer las capacidades de los gerentes de seguridad corporativa y promover una cultura basada en información estratégica, prevención y colaboración público-privada.

Durante la inauguración, autoridades de AmCham Guatemala, del OSAC y de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala señalaron la necesidad de contar con espacios de análisis para anticipar riesgos y articular respuestas coordinadas ante amenazas de alcance local y regional.

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Cuatro personas, tres hombres y una mujer, sentadas detrás de una mesa azul oscuro. Detrás, una pantalla muestra "Seguridad Integral"
Directivos de AmCham Guatemala y representantes de la Embajada de EE. UU. participan en el foro "Seguridad Integral: Conectando el Mundo Físico y Cibernético" en Guatemala. (AmCham Guatemala)

La convención aborda seguridad física, ciberseguridad e inteligencia estratégica

La agenda de la XVIII Convención de Seguridad Corporativa pone el foco en la evolución de la seguridad integral, la inteligencia aplicada a la toma de decisiones y la respuesta ante riesgos cada vez más dinámicos, según el comunicado de prensa compartido por AmCham. Entre los ejes temáticos figura la transición hacia un enfoque HSSE: salud, seguridad, protección y medio ambiente.

El programa también examina la convergencia entre seguridad física y ciberseguridad. A eso suma el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la analítica de video para la prevención y la gestión de incidentes, de acuerdo con el texto fuente.

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Otro bloque de sesiones está dedicado a la planificación de respuesta ante incidentes, al uso de fuentes de información para inteligencia estratégica y a las megatendencias en seguridad. En ese tramo se incluye la democratización de identidades y credenciales digitales, según el texto compartido.

La convención responde de forma directa a una necesidad concreta del sector corporativo: ofrecer herramientas para prever amenazas, organizar respuestas y sostener operaciones en un entorno de riesgo cambiante. Ese es el propósito central del encuentro convocado por AmCham Guatemala y OSAC, según el comunicado.

Vista general de un foro con participantes sentados en mesas alargadas y sillas azules en un salón amplio. Al fondo, una pared de piedra y un balcón
Líderes y expertos participan activamente en el foro sobre seguridad organizado por AmCham Guatemala para discutir estrategias de protección y prevención en la región. (AmCham Guatemala)

El contexto regional y la competitividad empresarial forman parte de la agenda

El programa incorpora espacios de alto nivel sobre el contexto regional, con análisis de la criminalidad y de su impacto en las operaciones empresariales. Ese examen se concentra en fronteras, infraestructura y comercio.

En materia de política pública y entorno de inversión, participan autoridades gubernamentales para abordar la relación entre seguridad y competitividad. También se analizan retos de cumplimiento normativo, incluidas nuevas regulaciones como la Ley Antipandillas.

Las sesiones incluyen además experiencias prácticas y casos reales sobre manejo de crisis. A eso se suman tendencias en seguridad física, con tecnologías como drones, biometría y otras herramientas emergentes.

El temario incorpora el estudio de delitos transnacionales como la falsificación y su vínculo con el crimen organizado. Esa combinación de riesgos operativos, regulatorios y criminales apunta a traducir la seguridad en criterios concretos para la protección de intereses empresariales.

La convención reafirma la colaboración entre AmCham Guatemala y OSAC como una plataforma de intercambio de conocimiento, fortalecimiento de capacidades y diseño de estrategias para promover un entorno más seguro para la inversión.

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