La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y OSAC realizan convención de seguridad corporativa en Guatemala

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham Guatemala, y el OSAC del Departamento de Estado de Estados Unidos realizan en La Antigua Guatemala la XVIII Convención de Seguridad Corporativa, un encuentro orientado a reforzar la preparación frente a riesgos emergentes y a mejorar la toma de decisiones estratégicas en un contexto en el que la seguridad corporativa incide sobre las operaciones, el comercio y la atracción de inversión.
Guatemala tiene una proyección de crecimiento del PIB de 4.1 % para 2026, por encima del promedio regional, aunque la inseguridad y las debilidades institucionales siguen siendo desafíos para el clima de negocios.
Sobre ese escenario se apoya la convención, que plantea a la seguridad corporativa como un factor para fortalecer la confianza y resguardar la actividad empresarial.
El encuentro reúne a representantes del sector público, líderes empresariales y expertos internacionales. El objetivo es fortalecer las capacidades de los gerentes de seguridad corporativa y promover una cultura basada en información estratégica, prevención y colaboración público-privada.
Durante la inauguración, autoridades de AmCham Guatemala, del OSAC y de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala señalaron la necesidad de contar con espacios de análisis para anticipar riesgos y articular respuestas coordinadas ante amenazas de alcance local y regional.
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La convención aborda seguridad física, ciberseguridad e inteligencia estratégica
La agenda de la XVIII Convención de Seguridad Corporativa pone el foco en la evolución de la seguridad integral, la inteligencia aplicada a la toma de decisiones y la respuesta ante riesgos cada vez más dinámicos, según el comunicado de prensa compartido por AmCham. Entre los ejes temáticos figura la transición hacia un enfoque HSSE: salud, seguridad, protección y medio ambiente.
El programa también examina la convergencia entre seguridad física y ciberseguridad. A eso suma el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la analítica de video para la prevención y la gestión de incidentes, de acuerdo con el texto fuente.
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Otro bloque de sesiones está dedicado a la planificación de respuesta ante incidentes, al uso de fuentes de información para inteligencia estratégica y a las megatendencias en seguridad. En ese tramo se incluye la democratización de identidades y credenciales digitales, según el texto compartido.
La convención responde de forma directa a una necesidad concreta del sector corporativo: ofrecer herramientas para prever amenazas, organizar respuestas y sostener operaciones en un entorno de riesgo cambiante. Ese es el propósito central del encuentro convocado por AmCham Guatemala y OSAC, según el comunicado.
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El contexto regional y la competitividad empresarial forman parte de la agenda
El programa incorpora espacios de alto nivel sobre el contexto regional, con análisis de la criminalidad y de su impacto en las operaciones empresariales. Ese examen se concentra en fronteras, infraestructura y comercio.
En materia de política pública y entorno de inversión, participan autoridades gubernamentales para abordar la relación entre seguridad y competitividad. También se analizan retos de cumplimiento normativo, incluidas nuevas regulaciones como la Ley Antipandillas.
Las sesiones incluyen además experiencias prácticas y casos reales sobre manejo de crisis. A eso se suman tendencias en seguridad física, con tecnologías como drones, biometría y otras herramientas emergentes.
El temario incorpora el estudio de delitos transnacionales como la falsificación y su vínculo con el crimen organizado. Esa combinación de riesgos operativos, regulatorios y criminales apunta a traducir la seguridad en criterios concretos para la protección de intereses empresariales.
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La convención reafirma la colaboración entre AmCham Guatemala y OSAC como una plataforma de intercambio de conocimiento, fortalecimiento de capacidades y diseño de estrategias para promover un entorno más seguro para la inversión.
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