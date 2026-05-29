Los hábitos irregulares de alimentación se asocian a un mayor riesgo de depresión, según un estudio

La investigación coreana sugiere que los adultos que varían sus horarios de desayuno, almuerzo y cena presentan una mayor vulnerabilidad a la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio publicado en la revista científica Journal of Affective Disorders revela que hábitos irregulares de alimentación elevan el riesgo de depresión en adultos. El análisis, realizado en Corea del Sur, se basó en la información de 21.568 participantes, recopilada por los Korea Centers for Disease Control and Prevention, agencia sanitaria nacional.

El trabajo encontró que las personas que no respetan horarios fijos para las comidas principales presentan hasta un 55% más de probabilidades de desarrollar síntomas depresivos, en comparación con quienes mantienen rutinas alimentarias constantes. Según la investigación, saltarse comidas o alimentarse a distintas horas del día puede alterar los ritmos metabólicos y de comportamiento, vinculados al reloj biológico del organismo.

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La irregularidad en los horarios alimentarios influye directamente en los ritmos circadianos, lo que puede provocar cambios en los genes que regulan el estado de ánimo y favorecer desequilibrios hormonales, como una secreción inadecuada de melatonina y cortisol. De acuerdo con la publicación, estos desajustes impactan en la regulación emocional diaria y disminuyen la resistencia afectiva.

Patrones irregulares, mayor vulnerabilidad

El estudio observacional detectó que quienes mantienen rutinas alimentarias constantes y consumen una diversidad amplia de alimentos reportan menos síntomas depresivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar los datos, los autores observaron que los efectos negativos de una rutina alimentaria errática aparecen con mayor frecuencia en hombres, fumadores y personas que suelen cenar tarde. Según el estudio, la falta de regularidad en el consumo de las comidas principales puede actuar como un factor de riesgo independiente para los síntomas depresivos, sin importar otros hábitos dietéticos o de estilo de vida.

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La investigación remarca que este patrón se asocia también a una ingesta insuficiente de vitaminas del grupo B, fibra y antioxidantes, nutrientes clave para la salud mental. Saltar el desayuno acentúa los efectos negativos, mientras que una mayor diversidad de alimentos en la dieta atenúa el impacto adverso.

Los mecanismos detrás del vínculo alimentación-depresión

Los científicos explican que los horarios irregulares de comida pueden indicar rutinas diarias desorganizadas o retraimiento social, ambos relacionados con el deterioro de la salud mental. Según los autores, la irregularidad en la alimentación actúa como indicador conductual y factor biológico que contribuye al desarrollo de la depresión.

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El artículo publicado en la revista científica sostiene que una alimentación desordenada puede comprometer la regulación emocional al desestabilizar las fluctuaciones diarias del estado de ánimo. Además, se advierte que estas alteraciones pueden derivar en una menor capacidad de respuesta ante situaciones estresantes.

Contexto internacional y antecedentes científicos

La investigación observacional sugiere que comer a distintas horas desajusta los ritmos circadianos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia sanitaria de la ONU estima que más de 1.000 millones de personas padecen algún trastorno de salud mental, cifra que tiende a incrementarse. La depresión y la ansiedad encabezan la lista de enfermedades mentales más comunes tanto en hombres como en mujeres. La comunidad médica y científica dirige cada vez más la atención hacia los factores de estilo de vida que pueden modificarse para prevenir estos cuadros.

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Investigaciones previas ya habían vinculado los patrones de alimentación irregulares con un mayor riesgo de problemas metabólicos como la obesidad, la resistencia a la insulina y las enfermedades cardiovasculares. Ahora, el foco se amplía al ámbito emocional, con estudios que resaltan el papel de los hábitos alimentarios en la aparición y evolución de los síntomas depresivos.

Limitaciones y próximos pasos en la investigación

Aunque el estudio coreano aporta datos sólidos sobre la asociación entre alimentación irregular y depresión, los autores advierten sobre las limitaciones propias de su diseño transversal. Según el equipo de investigación, no se puede establecer una relación causal directa: aún resta determinar si la irregularidad alimentaria incrementa el riesgo de depresión, si la depresión lleva a un desorden en los horarios de comida o si ambos procesos ocurren de forma simultánea.

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Mantener horarios regulares de comida y desayunar de forma habitual se relaciona con beneficios para la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la publicación, se requieren nuevos estudios que analicen la evolución de los pacientes en el tiempo y exploren intervenciones concretas sobre los hábitos alimentarios.

Los especialistas recomiendan fomentar rutinas alimentarias constantes y variadas, con énfasis en la importancia del desayuno. Como así también promover horarios regulares y una mayor diversidad en la dieta puede ofrecer una alternativa práctica y no farmacológica para reducir el riesgo de depresión.

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