Dura crítica de un ex Boca Juniors a Juan Román Riquelme tras la eliminación de la Libertadores: “¿Tiene la verdadera intención de que le vaya bien al club?”

El ex jugador de Boca analizó la presidencia del ídolo tras la eliminación en fase de grupos de la Libertadores

La derrota de Boca Juniors por 1-0 ante Universidad Católica le puso fin al sueño de la séptima Copa Libertadores. Este resultado lo relegó al tercer lugar del Grupo D y, más allá de disputar la Sudamericana en el segundo semestre, se multiplican las críticas a la gestión de Juan Román Riquelme, como así también al equipo que salió a la cancha y repitió algo que no sucedía hace 32 años.

Una de las voces que tomó el micrófono y apuntó al presidente fue Pablo Mouche, quien vistió la camiseta Xeneize y ganó tres títulos hasta su salida a mitad de 2012 al Kayserispor de Turquía tras perder la final de la Libertadores ante Corinthians.

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“Me cuesta mucho analizar esta eliminación. Es un fracaso deportivo absoluto, es el mayor fracaso internacional en la historia de Boca junto a lo de Alianza Lima. Son todos responsables, pero el máximo responsable de todos estos fracasos continuos es Riquelme. Deportivamente, me ha demostrado que es fracaso tras fracaso todos estos años”, declaró en charla con Radio La Red.

El ex jugador, quien ahora se desempeña como analista de fútbol, cuestionó la planificación del ídolo al mando del club: “Los equipos los arma él, los técnicos los trae él. Se tiene que hacer responsable de lo que le toca. No soy anti Boca o anti Román, acá el que siempre dividió a la gente y quiso hacer política fue él. Y le salió perfecto. Ganó dos elecciones y se ganó el voto. Ahora, deportivamente, no me demostró nada, ningún crecimiento ni proyecto para estar a la altura de lo que es la camiseta de Boca Juniors”.

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“No lo veo preparado. No se deja ayudar o no pone gente idónea para cada lugar y eso le está pasando factura. Por eso, mi pregunta es: ¿Le quiere hacer bien a Boca? ¿Tiene la verdadera intención de que le vaya bien a Boca?”, sentenció.

A continuación, aclaró su frase ante la repregunta inmediata: “No dije que le quiera hacer mal a Boca. ¿Pone a Boca por encima de él? Para mí, su ego lo está pudiendo más. Está poniendo su nombre por encima del escudo, no lo digo de manera despectiva, es lo que viene demostrando porque nunca escuchamos una autocrítica. Si vos le erras en los últimos años, tenés que hacer cosas para modificar. Eso, en los últimos años, no pasa”.

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Por último, Mouche también se refirió a la floja presentación colectiva del equipo, que solo generó un remate al arco en 90 minutos: “Nunca sentí que Boca iba a poder ganar el partido. Vi un equipo que le pesó y no estuvo a la altura. Lo vi acelerado y nervioso. Nunca estuvo a la altura de lo que se jugaba”.

*La opinión de Juan Simón tras una nueva eliminación

Más tarde, Juan Simón dejó su mirada en su trabajo como panelista del programa F12 en ESPN y centró su mirada en el plantel: “Voy a hacer referencia a una frase de Obdulio Varela de hace 60 años: los de afuera son de palo. Depende de los planteles. Si vos tenés un buen plantel, podés hacer valer la localía. Ahora, si tenés un plantel mediocre, no la vas a hacer valer. Y es lo que sucede en Boca“.

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El conductor Mariano Closs le preguntó si Boca tenía un “plantel mediocre” y Simón eligió matizar sus palabras: “No tiene un gran plantel”.

“Ayer, no tuvo rebeldía. Vos analizás los últimos partidos de Boca y no dio vuelta un resultado, salvo el partido contra Barracas que jugó con un jugador más. Eso es un indicio de algo. El único que se puso el equipo al hombro fue (Tomás) Aranda, un chiquito de 18 años. Entonces, por algún lado estás fallando”, manifestó Simón. Vale destacar que el ex defensor jugó en el club desde 1988 a 1995 y es un símbolo de esa época en el Xeneize.

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Acto seguido, puso su mirada en Claudio Úbeda y la elección de Ander Herrera como parte del mediocampo titular: “Me parece que fue un error arrancar el partido con Ander. Es un gran jugador, pero está para terminar los partidos cuando Boca tiene un resultado positivo y debe tener la pelota, no para arrancar jugando. No fue el planteo indicado, porque le tenías que dar mucho más ritmo al partido. El técnico vio algo, a tal punto que en el entretiempo lo sacó”.

*El resumen de la derrota ante Universidad Católica

Ahora, Boca Juniors está obligado a resolver varios interrogantes con la situación de Úbeda y el mercado de pases como ejes principales porque al entrenador se le acaba su contrato a mitad de año y la planificación del segundo semestre es clave para la levantada del equipo, que afrontará la Copa Sudamericana y necesita sumar puntos en el plano local para clasificar a la Libertadores 2027.

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Por lo pronto, el Xeneize se cruzará con O’Higgins de Chile en los playoff de la Sudamericana. En su camino aparece Recoleta de Paraguay en unos hipotéticos octavos de final. Y en unos eventuales cuartos aparecería Bolívar, Gremio o Sao Paulo. Además, en semifinales podría chocar con River Plate en una nueva edición del Superclásico.