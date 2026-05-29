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Pepe Cibrián recordó cómo nació su historia de amor en una app de citas: “Nadie me creía que era yo”

En su paso por Infobae en Vivo, el creador de Drácula 2. La resurrección habló de su nuevo espectáculo y evocó los comienzos de la relación con su marido Ezequiel Frezzotti

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El creador de Drácula dio detalles de su relación con Ezequiel, socio en el trabajo y en la vida (Infobae en Vivo)

En medio de la expectativa por el regreso de una nueva versión de Drácula al escenario argentino, Pepe Cibrián visitó los estudios de Infobae en Vivo. En una charla a corazón abierto con el equipo de Infobae a a las Nueve, el dramaturgo compartió detalles íntimos sobre su relación con Ezequiel Frezzotti, su marido desde 2024 y socio en la vida y el trabajo. La historia comenzó de una forma inesperada para muchos: a través de una aplicación de citas que transformó la vida amorosa del artista.

Para Cibrián, Tinder representó una herramienta directa y honesta para conocer personas. “El Tinder es como la vida en esta sociedad vertiginosa. Vos vas a una comida, una reunión, y algo en tu cabeza está: quiero conocer a alguien, quiero tener sexo con alguien, quiero hacerme amigo de alguien... El Tinder es un espacio donde vos aclarás qué es lo que querés”, explicó. En su caso, dejó claras sus intenciones desde el comienzo: buscaba un vínculo auténtico y transparente.

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La interacción con Ezequiel comenzó de manera virtual, con meses de conversación diaria, a pesar de la distancia. “Con Ezequiel estuvimos meses hablando todos los días. Él vivía en su pueblo, en Monte Buey, tiene una agencia de viajes”, relató con humor. La popularidad de Pepe no le facilitó el proceso, ya que muchos dudaban de que se tratara de él: “No me llamaba nadie. Entonces, lo aclaraba en televisión para que todos supieran”.

Casamiento Pepe Cibrián
Pepe Cibrián y Ezequiel Frezzotti el día de su casamiento (RS Fotos)

El encuentro presencial llegó luego de un extenso intercambio, confirmando la conexión forjada en la virtualidad. Para Cibrián, las nuevas formas de relacionarse son reflejo de una sociedad que cambia y que permite elegir con libertad cómo y con quién compartir la vida.

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El vínculo con Ezequiel no se limita al plano sentimental. La convivencia laboral es una parte esencial en la dinámica de la pareja. Ezequiel se involucró activamente en la producción de los proyectos de Cibrián, formando un equipo que se fortalece con el compromiso y la intensidad. “Él es el que hace la producción de este proyecto. Muy comprometido, muy compañero, muy buena persona, muy honesto, muy ético... Discutimos muchísimo, pero hay una relación muy profunda, muy de familia”, describió el creador de Drácula, que esta semana fue homenajeado en calle Corrientes con una estrella con su nombre.

En palabras de Cibrián, la relación se vive “de una manera muy intensa porque somos muy intensos ambos”. Para él, la pareja es un espacio de discusión y crecimiento constante, donde el amor y la familia se construyen día a día. Así, la honestidad y la ética son pilares fundamentales para ambos, así como la posibilidad de compartir proyectos artísticos y desafíos personales.

En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes (RSFotos)

Sobre la monogamia, Cibrián fue claro: “He tenido relaciones abiertas. Y con mucha alegría, pero ahora no tengo ganas. Él tiene 43 años, es un hombre muy vivido bien y yo también”. Sin embargo, no lo descartó a futuro: “Si surgiera un día, nos lo plantearíamos, porque cada uno hace lo que le da la gana de su vida. Pero por ahora, no”, insistió.

El regreso de Drácula encuentra a Cibrián y a Ezequiel trabajando codo a codo en una producción renovada. El estreno está previsto para el 12 de junio en una carpa especialmente traída de México, montada en el hipódromo de San Isidro y producida por el Circo Rodas. El espacio, con capacidad para 1.300 espectadores, representa un homenaje a los orígenes del teatro argentino y a la historia de la propia obra.

La nueva versión, titulada Drácula 2: La resurrección, suma elementos técnicos y artísticos de gran escala. La historia se expande con una secuela situada treinta años después de la original, con nuevos protagonistas y un elenco numeroso, manteniendo el espíritu de la obra que revolucionó el musical en Argentina.

La entrevista completa a Pepe Cibrián en Infobae en Vivo

La entrevista completa a Pepe Cibrián Campoy en Infobae en Vivo

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