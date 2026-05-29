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Guatemala: Se reporta la muerte del segundo asaltante del enfrentamiento en ruta Interamericana

La policía nacional civil reportó que el incidente comenzó cuando se frustró un robo a un automovilista, hecho que desencadenó un tiroteo en el que fallecieron los dos individuos implicados, uno en el lugar y otro en el hospital

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Vista trasera de un oficial de Policía Nacional Civil con gorra, frente a un paciente borroso en camilla, rodeado de equipo médico en una sala con paredes de azulejos
Bryan Molina García tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa y antecedentes de encubrimiento propio.(PNCdeGuatemala)

Bryan Molina García murió este viernes 29 de mayo en el Hospital Roosevelt, adonde había sido trasladado herido y bajo custodia policial tras el tiroteo ocurrido el jueves en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, un hecho que, según la Policía Nacional Civil, comenzó con un asalto a un automovilista y terminó con dos presuntos atacantes fuera de combate.

La institución informó que Molina García tenía 29 años, una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa fechada el 23 de abril de 2026 y un antecedente por encubrimiento propio de 2023. En la escena, de acuerdo con la PNC, quedaron una pistola y la motocicleta en la que los sospechosos intentaban huir.

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La muerte de Molina García convirtió en fallecidos a los dos hombres señalados por la policía en este caso. El otro presunto asaltante, de 22 años, murió en el lugar del enfrentamiento, según la versión oficial.

La víctima ya había recibido un disparo cuando la policía detectó el asalto

Según la PNC, el hecho comenzó cuando dos hombres asaltaban a una persona de 50 años que se movilizaba en un automóvil Toyota sobre ese tramo de la ruta Interamericana.

El informe policial añade que la víctima ya presentaba una herida de bala en la mano izquierda y que el vehículo tenía un impacto de proyectil.

La institución sostuvo que el sonido de los disparos alertó a agentes de la comisaría 16, que intervinieron para impedir que el robo se consumara. Siempre según la versión oficial, los policías ordenaron detenerse a los sospechosos, que se desplazaban en motocicleta.

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La Policía Nacional Civil abatió a un presunto motoladrón y capturó a otro durante un asalto frustrado en la ruta Interamericana. (Cortesía: PNC Guatemala)
La Policía Nacional Civil abatió a un presunto motoladrón y capturó a otro durante un asalto frustrado en la ruta Interamericana. (Cortesía: PNC Guatemala)

La PNC afirmó que ambos respondieron con varios disparos hechos con una pistola Glock contra los agentes. Tras ese intercambio, uno de los hombres murió en el lugar y Molina García fue trasladado herido por Bomberos Voluntarios al Hospital Roosevelt, bajo custodia policial.

Ese es el dato central del caso: la policía sostiene que frustró un asalto en desarrollo contra un automovilista herido, persiguió a los presuntos responsables cuando intentaban escapar en motocicleta y se enfrentó a tiros con ellos después de que, según la versión oficial, atacaran a los agentes.

El director de la PNC dijo que pedirá una condecoración para los agentes

El director general de la Policía Nacional Civil David Custodio Boteo defendió la actuación de los agentes en declaraciones recogidas en el lugar. Según dijo, fue “una acción totalmente acorde al trabajo de la Policía Nacional Civil”.

Boteo añadió que el objetivo del procedimiento fue “proteger la vida y la seguridad y la integridad física de las personas y sus bienes”. También afirmó que el fenómeno de los motoladrones “tiene impactado y preocupado a la población guatemalteca” y aseguró que en la calzada Roosevelt se han registrado muchos asaltos y capturas.

Sobre Molina García, el jefe policial sostuvo que el hecho de que tuviera una orden de aprehensión vigente muestra que se trata de “delincuentes habituales que constantemente cometen hechos delictivos”. Según Boteo, gestionará ante el ministro de Gobernación una condecoración para los agentes involucrados y propondrá que reciban la cruz de oro por este procedimiento.

La PNC indicó que el arma recuperada será sometida a pruebas balísticas comparativas para determinar si fue utilizada antes en otros hechos delictivos. La institución también mantiene bajo registro la motocicleta abandonada en el sitio donde ocurrió el enfrentamiento.

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